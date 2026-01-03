زلزال سوق السيارات في مصر... إغلاق يفجّر الأسعار ويُربك القطاع

- إغلاق سوق السيارات وتأثيره: أغلقت السلطات في مدينة نصر أكبر سوق للسيارات في مصر، مما أحدث ارتباكًا في قطاع السيارات، حيث كان السوق مركزًا رئيسيًا لتجارة السيارات الجديدة والمستعملة، مما أدى إلى تراجع الأسعار وزيادة المنافسة بين التجار. - التداعيات الاقتصادية والاجتماعية: أشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن الإغلاق سيؤدي إلى بطالة تطال 4.5 ملايين شخص، ويعطل سلاسل التوريد، مما أثار ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي. - البحث عن حلول بديلة: اقترحت رابطة تجار السيارات تخصيص مناطق تجارية معتمدة وإنشاء شراكات بين الدولة والقطاع الخاص لإقامة مجمعات سيارات حضارية، لكن البدائل تواجه تحديات في تعويض السوق القديم.

فجّرت حملة غلق وتشميع السلطات المحلية لأكبر معرض وسوق يبيع السيارات الحديثة والمستعملة في مصر حالة ارتباك واسعة داخل قطاع إنتاج السيارات وتجارتها، بعد وقف العمل بالتجمع الذي ظل لعقود طويلة مركز الثقل الأكبر لتجارة وتمويل وتوزيع السيارات الجديدة والمستعملة. وتسببت الأزمة في تراجع أسعار بعض العلامات التجارية المستوردة والمحلية، مع تذبذب الأسعار بين المعارض، لعدم وجود مؤشر سوقي يحدد أسعار السيارات، عدا ما يفرضه المنتجون، وفقاً للأسعار الرسمية للمصانع المحلية أو المحدد من قبل وكلاء الشركات الدولية. وكشفت الأزمة عن زيادة المنافسة بين الوكلاء والتجار، مع توسع المصانع المحلية في الإنتاج، وتقديم الوكالات الأجنبية تخفيضات كبيرة على مبيعات السيارات الحديثة، فاقت 150 ألف جنيه للطرازات الشعبية الأقل سعراً من مليون جنيه، وبلغت حوالي 20% في أسعار السيارات الفاخرة.

وفي هذا الصدد، أوضح المستشار رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، أن المسؤولين بمدينة نصر شرق القاهرة قرروا فجأة غلق سوق السيارات المفتوح بالمنطقة، وكافة المعارض التي تبيع سيارات حديثة أو مستعملة، مع رفع عدادات الكهرباء منها لدفعها إلى وقف وإيقاف النشاط فوراً، واصفاً الإجراء المفاجئ بأنه "ضربة موجعة لصناعة السيارات الوطنية"، نظراً لاعتماد ما لا يقل عن 40% من حجم سوق السيارات المصري على هذا التجمّع وحده، سواء في عمليات البيع أو التمويل أو الرهن أو ترخيص المركبات وتمويل عمليات الشراء.

كما أكد أبو المجد أن غلق أكبر سوق للسيارات في مصر سيؤدي إلى بطالة هائلة تطاول نحو 4.5 ملايين مواطن يديرون آلاف المعاملات اليومية المرتبطة بالبيع والتمويل والتقسيط والتراخيص والتمويل من البنوك وشركات الإنتاج والتوزيع للسيارات وتعطل سلاسل التوريد بين الموزعين والشركات الأم ووكلاء العلامات التجارية، وتجميد عقود توريد واتفاقات تمويل بنكي كانت تعتمد على هذه المعارض وخسائر مباشرة للتجار والموظفين والعمالة المساندة وقطاع الخدمات المرتبطة.

وفي جولة لـ"العربي الجديد" على معارض السيارات، رصدت تراجعاً متواصلاً لأسعار السيارات المستعملة، خاصة الطرازات القديمة أو المبالغ في تسعيرها سابقاً، مع تراجع أوضح في السيارات التي كانت تُباع بأسعار تقترب من السيارات الجديدة. دفعت الأزمة المستهلكين إلى الانتظار والترقب لإعادة تقييم جدوى شراء المستعمل، مع زيادة المعروض من السيارات الحديثة وارتباك الأعمال بالمعارض، دون القدرة على البيع والشراء في وقت يشهد عادة ذروة مبيعات، للطرازات الحديثة التي انتهت سنة إنتاجها والإقبال على شراء الطرازات الأحد المناسبة للعام الجديد.

وتشير تقديرات تجار وموزعي السيارات إلى أن المتعاملين اليوميين في سوق مدينة نصر بين مشترين وباعة ووسطاء وخدمات، يتراوح عددهم عادة بين ثلاثة إلى خمسة آلاف شخص يومياً في أيام النشاط، بينما تتضاعف الأعداد في يومي الجمعة والسبت والأحد أسبوعياً.

ووصف تجار وموزّعو السيارات غلق السوق الكبير بأنه إجراء "غاشم من مسؤولين تخطوا سلطاتهم بإجراءات خارجة عن القانون" لقيامهم بغلق كافة المعارض في شرق العاصمة، مع سعيهم لغلق كافة معارض ومراكز بيع السيارات المقامة منذ عشرات السنين داخل المدن، في وقت تعهدت الحكومة أن تبدأ بنقل تلك المعارض إلى مجمعات خاصة تُقام على الطرق الدائرية المحيطة بالعاصمة ومحافظات القاهرة الكبرى، وخارج المدن بعد تحديد المواقع المقترحة من قبل المحافظين، خلال مدة تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027، وفقاً للكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 325 لسنة 2025.

وقال موزعون لـ"العربي الجديد" إن موظفي الإدارة المحلية بشرق العاصمة، هجموا على المحلات لنزع عدادات الكهرباء بالقوة، بالمخالفة للقانون، الذي يحول دون المساس بها، إلا عبر لجان خاصة من شرطة الكهرباء وموظفي شركات توزيع الكهرباء، باعتبارها تمثل منفذاً ومخزناً للمال العام، وحالت دون دخول أصحاب المعارض لأماكن عملهم، بما يعرض استثماراتهم للنهب والسرقة، مؤكدين لجوءهم لرفع الأمر إلى مجلس الدولة، لاستصدار حكم من القضاء الإداري بوقف تلك الممارسات، قبل حلول الموعد الرسمي لتنفيذها نهاية 2027، وعند توفير الحكومة أراضي بديلة لإقامة المعارض عليها بكافة المحافظات.

وقد أثار القرار المفاجئ ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم "#سوق_مدينة_نصر" منصات التواصل خلال الساعات الماضية مع تفاعل واسع من التجار الذين اعتبروا أن التنفيذ جرى قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع وبدون بدائل واضحة، ومن المشترين ممن عبّروا عن مخاوف من اضطراب السوق وعودة سماسرة الظل وغياب نقاط التجمع المنظمة، وموظفي القطاع الذين حذروا من فقدان آلاف الوظائف المؤقتة والدائمة المرتبطة بالسوق بينما تحدث المتعاملون بالسوق صراحة عمّا إذا كان الغلق مرتبطاً بمحاولات دفع التجار للانتقال إلى مشروعات وأراض جديدة جرى تجهيزها مؤخراً على الطرق السريعة، خاصة تلك التابعة لجهات سيادية.

وأشار متعاملون إلى تنفيذ الشركة الوطنية للطرق آلاف المعارض على جوانب الطرق المحيطة بالعاصمة القاهرة والمدن الكبرى والطرق الصحراوية، التي آلت إليها من الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل والتي سيطرت عليها بدلاً من وزارة التنمية المحلية والمحافظات، وفقاً لقرارات رئاسية، والتي تحوّلت إلى مراكز تجارية وأغلبها ما زال شاغراً، مع ارتفاع تكلفة الإيجارات وبُعدها عن التجمعات السكنية وصعوبة الوصول إليها من جانب المتعاملين في سوق السيارات المستعملة خاصة، والتي ترغب الحكومة في تحويلها إلى منافذ تجارية للسيارات والمشروعات الترفيهية كالمقاهي والمطاعم والأماكن الترفيهية.

كذلك أكدت مصادر في سوق السيارات لـ"العربي الجديد" أن السلطات شددت قيود معارض السيارات داخل المناطق السكنية، بعد فشلها في نقل بعض أنشطة بيع السيارات إلى مناطق جديدة على أطراف القاهرة، أبرزها معرض شرق العاصمة بالطريق المؤدي إلى العين السخنة، حيث نشأت خلال العامين الماضيين تجمعات ومعارض كبيرة على أطراف الطرق السريعة، مستفيدة من المساحات الواسعة وسهولة الوصول التجمعات الصناعية خارج الأحوز (النطاقات) العمرانية، مع ذلك لا تزال في طور التشكل ولم تكتسب بعد ثقة المستهلكين أو حجم حركة البيع القياسية لسوق مدينة نصر.

ويشير تجار سيارات إلى أن هذه البدائل لم تستطع حتى الآن تعويض القوة البيعية والتنظيمية للسوق القديم، سواء من حيث كثافة المشترين أو توفر التمويل المصرفي أو البنية التجارية المحيطة به، والمتاحة حالياً بسهولة في سوق مدينة نصر والمعارض القديمة.

حلول بديلة لاحتواء أزمة السيارات

أكد رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد لـ"العربي الجديد" أن توقف جزء كبير من المعروض من المركبات سيؤدي إلى ارتفاع مؤقت في أسعار السيارات المستعملة نتيجة قلة نقاط البيع المنظمة. وفي المقابل، يتوقع موزعون تراجعاً نسبياً في أسعار بعض العلامات التجارية والموديلات، بسبب تعطل حركة التداول وتباطؤ المبيعات، واضطراب حالة الأسعار، حتّى تتضح مسارات بدائل العرض والبيع، مع احتمال انتقال جزء من التجارة إلى السوق غير الرسمي، خاصة بالمناطق الشعبية وخارج العاصمة.

وفي اجتماعها الأخير لمناقشة تداعيات أزمة سوق السيارات، طرحت "رابطة تجار السيارات" على وزيرة التنمية المحلية منال عوض، بدائل لإنهاء الأزمة، تتضمّن تخصيص مناطق تجارية معتمدة للسيارات داخل المدن بدلاً من الطرد الشامل، ومنح مهلة انتقال فعلية لا تقل عن عامَين لتوفيق الأوضاع والاستثمار في مواقع بديلة، وتطبيق اشتراطات السلامة والأمان والمرور مع الرقابة بدلاً من الإغلاق المفاجئ، وإنشاء شراكات بين الدولة والقطاع الخاص لإقامة مجمعات سيارات حضارية على أطراف المدن.

وأشار أعضاء في الرابطة إلى تذبذب أسعار السيارات، بسبب زيادة العرض بعد فترة شح في العلامات التجارية كافّة دامت ثلاثة أعوام، بسبب تغييرات سعر الدولار وارتفاع التكاليف الجمركية، ومنح الشركات المحلية تسهيلات جمركية ومالية رفعت من الإنتاج المحلي، وأدت إلى انتقال جزء من الطلب على المستعمل إلى الجديد المحلي.