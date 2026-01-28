زلزال الذهب والفضة يغير أنماط الشراء في مصر

- شهدت أسواق الذهب والفضة في مصر ارتفاعات قياسية في الأسعار، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وتغيير أنماط الشراء نحو بدائل أقل تكلفة. - رغم عدم نقص المعروض، تراجع الإقبال على المشغولات الذهبية الثقيلة وزاد الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، بينما شهدت الفضة إقبالًا على السبائك والمشغولات الثقيلة. - توقعات استمرار ارتفاع الأسعار تعكس حالة عدم اليقين العالمية، مما يضع تقاليد الزواج المصري أمام تحديات جديدة مثل تقليص وزن الشبكة أو تأجيل الشراء.

واجه سوقا الذهب والفضة في مصر ضغوطًا غير مسبوقة، مع قفزة الأسعار إلى مستويات قياسية بوتيرة يومية، مدفوعة بموجة صعود عالمية قوية في سعر الأونصة، التي تجاوزت 5100 دولار على شاشات البورصات الدولية أول من أمس، قبل أن تسجل 5086 دولارًا صباح أمس، بما يعادل نحو 241 ألفًا و336 جنيهًا.

وقد انعكست هذه الارتفاعات على السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع واضح في القدرة الشرائية، لا سيما لدى المقبلين على الزواج، مع تحول كبير في أنماط الشراء ونوعية المعروض داخل محال الصاغة في مختلف أنحاء البلاد.

تآكل القوة الشرائية

وفي سوق يعاني منذ سنوات من تراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار السلع والخدمات، لم يعد الذهب والفضة مجرد معادن نفيسة للزينة والادخار، بل تحولا إلى مرآة تعكس أزمة تآكل القوة الشرائية وضغوط المعيشة، وتغير أنماط الاستهلاك لدى غالبية المستهلكين المصريين، سواء العاجزين عن الشراء أو الصناع والموزعين الباحثين عن مشترين، الذين باتوا يبدّلون قراراتهم الشرائية تكيفًا مع واقع اقتصادي ضاغط.

ووفق شاشات البيع المحلية، أمس الثلاثاء، سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا، الأكثر تداولًا محليًا، نحو 6790 جنيهًا، وعيار 24 قيراطًا نحو 7760 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5820 جنيهًا، وعيار 14 نحو 4526 جنيهًا (الدولار = نحو 47 جنيها). كما بلغ سعر كيلو الذهب نحو 7 ملايين و760 ألف جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 45 ألفًا و320 جنيهًا. وفي الوقت الذي تراجع فيه سعر الدولار في البنوك إلى مستوى 47 جنيهًا، ارتفع ما يُعرف بـ"دولار الصاغة" إلى نحو 47 جنيهًا و44 قرشًا.

وفي سوق الفضة، ارتفع سعر غرام الفضة بمعدلات كبيرة، عقب قفزة تاريخية في سعر الأونصة عالميًا بلغت 107 دولارات للأونصة، متجاوزة جميع التوقعات. وزاد سعر الغرام خلال أقل من يومين بنحو 30 جنيهًا دفعة واحدة، ليبلغ سعر الشراء نحو 180 جنيهًا والبيع 185 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الفضة نحو 188 ألف جنيه، وبلغ سعر الأونصة نحو 136 ألفًا و224 جنيهًا.

اختلال بين الأسعار والدخول

من جانبها، أكدت شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن السوق لا يعاني نقصًا في المعروض، رغم عدم سماح الحكومة باستيراد الذهب خلال الأشهر الماضية، لكنه يواجه اختلالًا واضحًا بين مستويات الأسعار والدخول.

وأشار رئيس الشعبة، لطفي منيب، في بيان صحافي، إلى أن الأزمة لا تتعلق بتوافر الذهب بقدر ما ترتبط بارتفاع الأسعار إلى مستويات تجاوزت قدرة شريحة واسعة من المستهلكين، خصوصًا الشباب المقبلين على الزواج، ما أدى إلى تراجع الإقبال الفعلي على المشغولات الذهبية مقابل ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، وبقاء السوق في حالة ترقب مع تأجيل كثيرين قرارات الشراء انتظارًا لأي تصحيح سعري محتمل.

وفي سوق الصاغة بمنطقة وسط القاهرة، التي تعد مركزًا رئيسيًا لإنتاج المشغولات الذهبية والفضية، رصد "العربي الجديد" اتجاهًا متزايدًا لدى المصنعين نحو إنتاج المشغولات الخفيفة ذات الأوزان الصغيرة والتصميمات منخفضة "المصنعية"، إلى جانب الجنيهات الذهبية والسبائك الصغيرة. ويعزو المنتجون هذا التحول إلى التراجع الحاد في الطلب على الأطقم الثقيلة، واكتفاء كثير من الأسر بهدايا زواج خفيفة مثل خواتم العرس والحلقان و"الإنسيال"، التي لا يتجاوز وزن القطعة الواحدة منها 10 غرامات.

تعديل خطط التصنيع

ووفقًا لحديث أحد أصحاب المصانع الصغيرة في الصاغة لـ"العربي الجديد"، فقد عدّلت معظم الورش خطوط إنتاجها للتركيز على الأوزان الأقل، بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين، مع بقاء عدد محدود من المصانع المتخصصة في تصنيع المشغولات الثقيلة. ولم يعد قرار شراء الذهب مرتبطًا بالزينة فحسب، بل بات مدفوعًا برغبة الأسر في استخدامه بوصفه ملاذاً ادخارياً أو أصلاً قابلاً للتسييل مستقبلًا بأقل خسائر ممكنة.

ورغم حذر المستهلكين من التقلبات الحادة في أسعار الفضة، وعدم اعتمادها الكامل بوصفها ملاذاً ادخارياً أو بديلاً اجتماعياً في مناسبات الزواج، تشهد محال الصاغة إقبالًا متزايدًا على شراء سبائك الفضة والمشغولات الثقيلة. ويصف الطبيب محمد سيد أحمد، أحد المتعاملين في سوق الفضة بمنطقة الجيزة، هذا الاتجاه بأنه "خيار بديل لفئات واسعة من المستهلكين للادخار محدود القيمة أو لهدايا المناسبات"، نظرًا لانخفاض سعر الفضة النسبي مقارنة بالذهب، إلى جانب توقعات باستمرار صعودها عالميًا خلال الأشهر المقبلة.

ويشير أحمد إلى أن الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب وضعت تقاليد الزواج المصري أمام اختبار صعب، مع إصرار كثير من الأسر على شراء "شبكة" العروس من الذهب، ما دفع البعض إلى تقليص وزن الشبكة، أو استبدال الذهب المشغول بالجنيهات الذهبية، أو تأجيل الشراء لحين استقرار الأسواق. ويلجأ بعض محدودي الدخل إلى ما يُعرف بـ"الذهب القشرة"، المصنوع من النحاس والمطلي بطبقة رقيقة من الذهب.

ويتفق موزعون في سوق الصاغة على أن الخلافات الأسرية حول مشتريات شبكة العروس تصاعدت حدتها أخيرًا، حيث تتم عمليات الشراء تحت ضغط التقاليد الاجتماعية، لا وفق رغبات المقبلين على الزواج، الذين تتآكل ميزانياتهم بفعل الارتفاع المستمر في أسعار الذهب. ويرجح الموزعون صحة توقعات استمرار التقلبات الحادة في سوقي الذهب والفضة، مع احتمالات ضعيفة لحدوث تصحيحات سعرية محدودة، لن تعيد الأسعار إلى ما دون 4000 دولار للأونصة، كما يتوقع البعض، في ظل تقديرات متشائمة لبعض المؤسسات المالية الكبرى بإمكانية وصول سعر أونصة الذهب إلى مستويات مرتفعة للغاية قد تتجاوز 20 ألف دولار على المدى البعيد.

توقعات بمواصلة الغلاء

حسب تحليل خبير التمويل والاستثمار أحمد خزيم، فإن الارتفاعات المتسارعة في أسعار الذهب والفضة تعكس حالة عدم يقين عالمية، متأثرة بالتحولات الاقتصادية التي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرضها عبر تغيير قواعد النظام المالي العالمي، بهدف مواجهة أعباء الديون السيادية الأميركية الضخمة، التي تجاوزت 38 تريليون دولار في عام 2025. ويشير خزيم إلى صعوبة معالجة هذه الديون دون تعديل "قواعد اللعبة" التي أرستها اتفاقية بريتون وودز، والتي كرّست هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي عقب الحرب العالمية الثانية.

ويؤكد خزيم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن هذه السياسات أوجدت حالة اضطراب عالمي مرشحة للاستمرار على المدى القريب، متوقعًا أن تبقى انعكاساتها على أسعار الذهب والفضة قائمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بما يدفع الأسعار إلى مسار صعودي متواصل، قد يقترب من المنحنى الرأسي، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بتهديدات الاحتلال أو الحروب أو استخدام الرسوم الجمركية سلاحاً اقتصادياً لمعاقبة الدول المخالفة للسياسات الأميركية.

ويضيف خزيم أن التوسع العالمي في إنشاء البنية التحتية لشبكات الذكاء الاصطناعي أسهم في تأجيج الطلب على الفضة والنحاس والمعادن النفيسة المستخدمة في الصناعة، بالتوازي مع توجه البنوك المركزية إلى زيادة احتياطياتها من الذهب والتحول التدريجي بعيدًا عن الدولار.