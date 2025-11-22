ريف دمشق تحدد سعر كهرباء المولدات الخاصة وتفرض ضوابط جديدة

- أصدرت محافظة ريف دمشق قراراً يحدد السعر الأعلى لشراء الكيلووات الساعي من المولدات الخاصة بـ9 آلاف ليرة سورية، بهدف ضبط قطاع المولدات ومنع الاستغلال، مع تشكيل لجنة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية وعدم التعدي على الشبكة العامة. - يلزم القرار أصحاب المولدات بتركيب مخمدات صوتية وصيانة دورية وتنظيم أوقات التشغيل، في محاولة لتنظيم السوق الذي توسع بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وقد لاقى استحسان بعض الأهالي. - يهدف القرار لموازنة مصالح أصحاب المولدات والسكان، مع تحسين البنية التحتية للكهرباء العامة، ويعتمد نجاحه على التزام المعايير الجديدة والرقابة الفعالة.

أصدرت محافظة ريف دمشق في سورية اليوم السبت، قراراً حددت فيه السعر الأعلى لشراء الكيلووات الساعي من المولدات الخاصة بـ9 آلاف ليرة سورية (نحو 0.75 دولار تقريباً)، اعتباراً من غد الأحد، مع تأكيد مساءلة أي صاحب مولد يخالف التسعيرة. القرار جاء بعد تعديل أسعار مستهلكات التشغيل، وهو يشمل كامل مناطق ريف دمشق، بما فيها قدسيا والمناطق الممتدة حتى الحدود اللبنانية، وأوضح مدير منطقة قدسيا، لؤي صدقة، أن الهدف هو ضبط قطاع المولدات الذي توسع خلال السنوات الأخيرة ومنع أي استغلال يضر بالأهالي.

وأكد صدقة لـ " العربي الجديد" أن لجنة مختصة شكلت لتحديد شروط تشغيل ما يُعرف بالأمبيرات، بحيث تمنع أي تعدٍّ على الشبكة الكهربائية العامة، وتلزم أصحاب المولدات بمعايير بيئية صارمة تشمل التشغيل من دون ضجيج أو مسببات للتلوث، كما تعمل اللجنة على تحديد تسعيرة واضحة للأمبيرات بما ينطبق مع توجيهات المحافظة، مع متابعة ميدانية من الجهات الشرطية والخدمية لأي مخالفة.

وشمل التعميم الصادر صباح اليوم، إلزام أصحاب المولدات بتركيب مخمدات صوتية وإجراء الصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى تنظيم أوقات التشغيل بحيث لا تسبب إزعاجاً للجيران، مع منع تشغيلها في أوقات الراحة إلا للضرورة القصوى. ويرى مراقبون محليون أن القرار يعكس محاولة واضحة لتنظيم سوق المولدات الذي توسع بشكل سريع خلال السنوات الماضية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية واعتماد السكان على المولدات الخاصة لسد فجوة الكهرباء المستمرة نتيجة التقنين الطويل.

ولاقى القرار استحسان بعض الأهالي الذين طال انتظارهم لضبط ضجيج المولدات والفوضى في الأسعار، وقال محمد البدوي من سكان قدسيا لـ" العربي الجديد" إن "المشكلة ليست فقط في السعر، بل في الضجيج. هناك مولدات تعمل تحت النوافذ مباشرة، والصوت لا يُحتمل. إذا التزم أصحاب المولدات بالمخمدات فعلاً، فستكون راحة كبيرة للجميع". في المقابل، عبّرت مروة البيرق من ضاحية قدسيا عن قلقها من ارتفاع الأسعار، قائلة: لـ " العربي الجديد" "حتى لو حددوا السعر بـ9 آلاف، يبقى العبء كبيراً على العائلات. نحتاج إلى حل طويل الأمد وليس فقط تنظيم المولدات. الكهرباء الحكومية يجب أن تتحسن، وإلا فسيبقى الأهالي تحت رحمة الأسعار."

ويؤكد الخبراء أن القرار يمثل محاولة لموازنة مصالح أصحاب المولدات الذين يتحملون تكاليف تشغيل مرتفعة، وبين السكان الذين يعانون الضجيج وارتفاع الأسعار، إلا أن نجاحه يعتمد على التزام أصحاب المولدات بالمعايير الجديدة وقدرة الجهات الرقابية على تنفيذ الضوابط بشكل صارم. كما أن تحسين البنية التحتية للكهرباء العامة وتوسيع الشبكة في المناطق الريفية سيظل ضرورياً لتخفيف الاعتماد على المولدات الخاصة، وتقليل الضجيج والتلوث الناتج عنها. ويُتوقع أن يلعب هذا التعميم دوراً كبيراً في تنظيم السوق، وتقليل الشكاوى اليومية للأهالي، لكنه يظل اختباراً حقيقياً لقدرة الجهات الرقابية على فرض الالتزام على أصحاب المولدات وضمان تطبيق المعايير الجديدة بشكل فعّال ومستمر.

ويأتي تحديد السعر الجديد بـ 9 آلاف ليرة للكيلوواط الساعي بعد أن كان السعر القديم يراوح بين 7 إلى 8 آلاف ليرة في معظم مناطق ريف دمشق، بحسب نوعية المولد وحجم الاشتراك. ويعتبر القرار محاولة لتوحيد التسعيرة ووضع سقف موحد لجميع المولدات، ما يقلل من التفاوت الكبير في الأسعار الذي كان يشتكي منه السكان، خصوصاً في المناطق المكتظة حيث يشكل ارتفاع السعر عبئاً إضافياً على العائلات.

(الدولار= 11900 ليرة سورية تقريباً)