ريفز تعلن موازنة بريطانيا: لا عودة للتقشف

- أثرت توقعات الموازنة المبكرة على السوق البريطاني، مما أدى إلى هبوط الجنيه الإسترليني، مع خفض توقعات نمو الإنتاجية إلى 1% بسبب تحديات اقتصادية عالمية. - ركزت وزيرة الخزانة راشيل ريفز على الاستثمار في الاقتصاد والصحة، مع تجنب التقشف، وزيادة الضرائب وتجميد عتبات الضرائب الشخصية، وفرض رسوم على السيارات الكهربائية والهجينة. - تهدف الحكومة إلى إصلاح الرعاية الاجتماعية، مكافحة الاحتيال، تحسين كفاءة الحكومة، وبيع الأصول غير المستخدمة لدعم الاقتصاد والخدمات الصحية.

في خطأ أحدث أزمة في السوق البريطاني انعكست هبوطاً سريعاً في سعر الجنيه الإسترليني، أصدر مكتب مسؤولية الميزانية الرابط الخاص بالتوقعات المرتبطة بالموازنة على موقعه الإلكتروني "في وقت مبكر للغاية"، سبق إعلان وزير الخزانة راشيل ريفز تفاصيل الموازنة أمام البرلمان بساعات، ما استدعى البدء بتحقيق حول الأسباب. إلا أن هذا الخطأ لم يخفف من وطأة الموازنة الثقيلة، خاصة مع إعلان المكتب خفض توقعاته لنمو الإنتاجية في الأمد المتوسط ​​إلى واحد بالمئة، من توقعات 1.3% التي قدمها في مارس/ آذار.

ومكتب مسؤولية الموازنة ببريطانيا، يصدر تقريره المحايد والتقني عن الوضع الاقتصادي وتفاصيل الموازنة قبل اتخاذ أي قرار أو الدخول بنقاش سياسي حول الأخيرة، وذلك لإعطاء النواب القدرة على التقييم الموضوعي لبنود الموازنة ولإعلام الجمهور بتفاصيلها.

وقال المكتب إن "أداء الإنتاجية في المملكة المتحدة جاء أقل من توقعاتنا، على الرغم من عدة تخفيضات كبيرة للتصنيف الائتماني منذ عام 2010، حيث لم يتحقق انتعاش كبير من الصدمات السلبية الأخيرة". وأضاف مكتب مسؤولية الموازنة إن خفض التصنيف لم يكن نتيجة لأي سياسات حكومية معينة، مضيفا أنه مرتبط بسياسة التجارة العالمية واتجاهات هيكلية أخرى من المرجح أن تؤثر على الإمكانات الإنتاجية لبريطانيا في المستقبل.

وقالت ريفز أمام البرلمان البريطاني أمس الأربعاء: "تعتمد ميزانية اليوم على الخيارات التي اتخذناها منذ يوليو الماضي: تقليص قوائم انتظار خدمة الصحة الوطنية، وخفض تكلفة المعيشة، وتقليص الدين والاقتراض. لا شك أننا سنواجه معارضة مجددًا. لكنني لم أرَ بعدُ خطة بديلة أكثر مصداقية أو عدالة للعمال".

وأضافت: "قلتُ إنه لن يكون هناك عودة إلى التقشف، وكنتُ جادة في ذلك. ستحافظ هذه الميزانية على استثمارنا في اقتصادنا وفي نظامنا الصحي الوطني. قلتُ إنني سأخفض تكلفة المعيشة، وكنتُ جادة في ذلك. ستُخفّض هذه الميزانية التضخم وتُقدّم إغاثة فورية للأسر". وتابعت "سنقوم بتعزيز التجارة لا عرقلتها. زيادة الاستثمار لا خفضه. دعم الابتكار لا خنقه. دعم العمال لا زيادة فقرهم. حجرًا حجرًا، نبني نموًا اقتصاديًا. نبني الطرق، ونبني المنازل، ونرفع الرافعات في السماء".

واعتبرت أن "الاستثمار الخاص هو عصب النمو الاقتصادي، لكن النمو يحتاج إلى استثمار عام أيضًا. عند مواجهة التحديات، اختار المستشارون السابقون خفض الإنفاق الرأسمالي أو تأجيله أو إلغاءه، لكن انخفاض الاستثمار هو سبب مشاكل الإنتاجية، وليس الحل. لذا فإن خياري ليس التخفيضات، ولا الركود، بل الحفاظ على الاستثمار الإضافي البالغ 120 مليار جنيه إسترليني الذي قدمته خلال مراجعة الإنفاق".

ووسعت ريفز احتياطيها المالي الأساسي إلى 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) من 9.9 مليارات جنيه إسترليني في مارس، وهذا الرقم هو الأعلى في خطة إنفاق بريطانية منذ مارس 2022، ويتجاوز بكثير متوسط ​​تقديرات البنوك والبالغ 15 مليار جنيه إسترليني.

وعرضت ريفز زيادات ضرائب تجمع 26.1 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2029-2030، وذلك عبر تمديد تجميد عتبات الضرائب الشخصية لمدة ثلاث سنوات أخرى من 2028-2029 إلى 2030-2031. ومن المتوقع أن تجمع هذه الخطوة 7.6 مليارات جنيه إسترليني.

وكذا، فرض رسوم جديدة تعتمد على المسافة المقطوعة للسيارات الكهربائية والهجينة ستدخل حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2028، وهو إجراء من المتوقع أن يجمع 1.4 مليار جنيه استرليني (1.85 مليار دولار). وأيضاً، زيادة معدلات الضرائب على توزيعات الأرباح بمقدار نقطتين مئويتين اعتبارًا من إبريل من العام المقبل إلى 10.75% للمعدل الأساسي للضريبة وإلى 35.75% للمعدلات الأعلى للضريبة.

كما ستفرض ضريبة سنوية جديدة على المنازل في بريطانيا التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه استرليني (2.63 مليون دولار) ومن المتوقع أن تجمع 0.4 مليار جنيه استرليني في 2029-2030، ستدخل الرسوم الإضافية الجديدة حيز التنفيذ في إبريل 2028. كذلك من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم في أسعار المستهلكين في بريطانيا 2.5% في عام 2026، وفق مكتب الميزانية، ارتفاعاً من توقعات بنسبة 2.1%، وهو أعلى من هدف بنك إنكلترا البالغ 2%.

كما ستبقي بريطانيا على تجميد مستوى معدلات الرسوم على الوقود، حتى سبتمبر/ أيلول 2026 ما سيكلف 2.4 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليارات دولار) العام المقبل. وأبقت الحكومات المتعاقبة على ضريبة الوقود مجمدة منذ عام 2011، خوفًا من احتجاجات السائقين. وتشكل الرسوم الجمركية مصدرا كبيرا للإيرادات، إذ تبلغ نحو 25 مليار جنيه إسترليني سنويا.

وأيضاً، تم إلغاء الحد الأقصى لطفلين على مدفوعات الرعاية الاجتماعية، ما سيكلف حوالي ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (4.08 مليارات دولار) في 2029-2030. والحد الأقصى للرعاية الاجتماعية لطفلين، الذي قدمته الحكومة المحافظة في عام 2017، يعني أن العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض لا تتلقى المزيد من الفوائد عندما يكون لديها طفل ثالث أو أطفال لاحقون.

وتتجه ريفز نحو معالجة نظام الرعاية الاجتماعية، الذي تقول إن الحكومة سوف تقوم بإصلاحه. وقالت إن التغييرات التي تم إدخالها على الائتمان الشامل سوف تعيد 15 ألف شخص إلى العمل، ,سيتم توفير المزيد من التمويل لضمان الشباب، الذي يغطي أماكن الدراسة الجامعية والتدريب المهني.

وقالت ريفز إن الحكومة ستزيد من التدقيق في اقتصاد العمل المؤقت كجزء من محاولة أوسع نطاقا لمعالجة "الاحتيال والخطأ والهدر". وسوف يشمل ذلك استعادة الأرباح الزائدة من الفنادق المستخدمة لإيواء طالبي اللجوء، وإصلاحات الإقامة غير المحددة، وإدخال هوية رقمية لكسر الرابط بين الهجرة غير الشرعية والعمل.

وقالت إنه سيتم اتخاذ خطوات لمنع وتتبع الضرائب غير المدفوعة. وتقول ريفز إنها ستعمل على تحقيق 4.9 مليارات جنيه إسترليني إضافية بحلول عام 2031 وسوف يشمل ذلك إلغاء مفوضي الشرطة والجريمة، وخفض التكاليف في الحكومة المحلية، وبيع الأصول الحكومية "التي لم نعد نستخدمها". وقالت إن التوفير سيتم عبر الحكومة، ولكن سيتم استثمار الأموال في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وخاصة في الخدمات المحلية.

يقول ريفز إن مسار خفض العجز يظل "على نطاق واسع كما هو" كما كان في الربيع. ومرة أخرى، وجهت بعض الانتقادات إلى المحافظين، قائلة إنهم "تسببوا في انهيار الاقتصاد" و"فقدوا السيطرة على الديون".

وقالت إن التأكيد على أنه سيكون هناك إعفاء من ضريبة الدمغة خلال السنوات الثلاث الأولى بعد إدراج الشركة في بورصة لندن هو محاولة لتكثيف الجهود لإحياء عمليات الاكتتاب العام وتقييم الشركات العامة في المملكة المتحدة. كذا ستقدم الحكومة خصمًا قدره 40% من ضريبة الشركات في السنة الأولى لشطب المزيد من تكاليف الاستثمار مقدمًا.