"رويترز": 12 ناقلة نفط تغادر فنزويلا بوضع التخفي

- غادرت 12 ناقلة محملة بالنفط الفنزويلي المياه الفنزويلية باستخدام الوضع المظلم، مما يشير إلى خرق محتمل للعقوبات الأميركية، وقد يوفر ذلك متنفساً لشركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) التي تعاني من تراكم المخزون. - الصين أصبحت الوجهة الرئيسية للنفط الفنزويلي، حيث تسدد فنزويلا ديونها البالغة 10 مليارات دولار بشحنات النفط، رغم الحظر الأميركي الذي أكد استمراره الرئيس ترامب. - تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية، لكنها تعاني من تراجع الإنتاج بسبب سوء الإدارة والعقوبات، وتسعى لتعزيز استخراج المعادن كبديل في ظل تحديات إنتاج الكهرباء.

قالت خدمة تانكرتراكرز دوت كوم "TankerTrackers.com" لتتبع الناقلات إنّ حوالى 12 ناقلة محملة بكميات من النفط الفنزويلي غادرت في الأيام القليلة الماضية من مياه البلاد باستخدام الوضع المظلم للتخفي من الرصد، فيما يبدو أنه خرق للحصار الصارم الذي فرضته الولايات المتحدة ضمن ضغوط ظلّت تتصاعد على البلاد وصولاً إلى خطف نيكولاس مادورو.

ووفقاً للموقع، فإن جميع السفن التي رُصدت مغادرتها تخضع لعقوبات أميركية، فيما غادرت مجموعة أخرى من السفن الخاضعة للعقوبات خلال الأيام القليلة الماضية فارغة بعد تفريغ حمولاتها أو إتمام رحلات نقل داخلية. ويمكن أن تكون عمليات المغادرة متنفساً لشركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) التي تراكم لديها مخزون كبير جداً من المخزون العائم وسط الحصار الأميركي الذي بدأ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما أدى إلى توقف صادرات البلاد من النفط. وأضافت خدمة الرصد "تانكر تراكرز دوت كوم" أن أربع ناقلات على الأقل من الناقلات المغادرة غادرت المياه الفنزويلية عبر طريق شمال جزيرة مارغريتا بعد توقفها لفترة وجيزة بالقرب من الحدود البحرية للبلاد، وذلك بعد تحديد هوية السفن من خلال صور الأقمار الصناعية.

وقال مصدر مطلع على إجراءات المغادرة لوكالة رويترز، إنّ السلطات الفنزويلية سمحت لأربع ناقلات عملاقة على الأقل بمغادرة المياه الفنزويلية في الأيام القليلة الماضية في الوضع المظلم وهو إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال عمداً للتخفي من الرصد. ولم يتضح بعد ما إذا كانت عمليات المغادرة جرت في تحدٍ للإجراءات الأميركية. وظلّت الولايات المتحدة لفترة طويلة المشتري الرئيسي للنفط الفنزويلي، لكن الصين أصبحت الوجهة الرئيسية في العقد الماضي منذ فرض العقوبات.

وتدين فنزويلا بحوالى 10 مليارات دولار للصين بعد أن أصبحت بكين أكبر مقرض لفنزويلا في عهد الرئيس الراحل تشافيز. وتسدّد فنزويلا قروضها بشحنات من النفط الخام تُنقل على متن ثلاث ناقلات عملاقة كانت مملوكة على نحوٍ مشترك لفنزويلا والصين. وكانت اثنتان من هذه الناقلات العملاقة تقتربان من فنزويلا في ديسمبر/ كانون الأول عندما أعلن ترامب فرض حظر على جميع الناقلات التي تدخل البلاد وتخرج منها. وتشير وثائق لشركة بتروليوس دي فنزويلا وبيانات شحن إلى أن الناقلتَين تنتظران التعليمات الآن، مع توقف معظم الصادرات الفنزويلية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، إن "حظر النفط" المفروض على فنزويلا ساري المفعول بالكامل، لكنه أضاف أنه في ظل المرحلة الانتقالية القادمة، سيستمر أكبر عملاء فنزويلا، بما في ذلك الصين، في تلقي النفط. وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز يوم السبت، إنّ الولايات المتحدة ستنخرط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي. وتظهر البيانات الرسمية أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفط في العالم حسب التقديرات، لكن إنتاجها من الخام لا يزال عند جزء بسيط من طاقتها بسبب سوء الإدارة ونقص الاستثمار والعقوبات على مدى عقود.

وذكر معهد الطاقة ومقرّه لندن أن فنزويلا تمتلك حوالى 17% من الاحتياطيات العالمية أو 303 مليارات برميل، متقدمة بذلك على السعودية التي تتصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتقول وزارة الطاقة الأميركية إنّ احتياطيات فنزويلا تتكون في الغالب من النفط الثقيل في منطقة أورينوكو وسط البلاد، مما يجعل إنتاج خامها مكلفاً ولكن بسيطاً نسبياً من الناحية التقنية. وفي عام 2019، أعلن مادورو ونائبته آنذاك ديلسي رودريغيز، التي تتولى حالياً مهام الرئيس، عن خطة تعدين مدتها خمس سنوات هدفها تعزيز استخراج المعادن بديلاً لإنتاج النفط.

وفنزويلا من الأعضاء المؤسّسين لأوبك مع إيران والعراق والكويت والسعودية. وأعاقت مشاكلها في إنتاج الكهرباء عمليات التعدين والنفط على نحوٍ متكرّر. وكانت تنتج ما يصل إلى 3.5 ملايين برميل يومياً في سبعينيّات القرن الماضي، وهو ما كان يمثل في ذلك الوقت أكثر من سبعة بالمئة من إنتاج النفط العالمي. وانخفض الإنتاج إلى أقل من مليوني برميل يومياً خلال العقد الثاني من الألفية، وبلغ متوسطه نحو 1.1 مليون في العام الماضي أي واحداً بالمئة فقط من الإنتاج العالمي.

(رويترز، العربي الجديد)