رويترز: هجمات إيرانية تلحق أضراراً بخط أنابيب شرق - غرب السعودي

- تعرض أنبوب النفط السعودي شرق - غرب لأضرار بسبب هجمات إيرانية، مما أثر على تدفق النفط السعودي الذي ينقل 7 ملايين برميل يومياً إلى ميناء ينبع بعد إغلاق مضيق هرمز. - الحرس الثوري الإيراني أعلن استهدافه منشآت نفطية في ينبع بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مما زاد من تفاقم أزمة الطاقة العالمية. - السعودية تدعم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، وتأمل في تحقيق تهدئة شاملة تعزز أمن واستقرار المنطقة.

قالت مصادر في قطاع الطاقة العالمي لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إن أنبوب النفط السعودي شرق - غرب، الذي يعتبر منفذاً حيوياً لنقل إمدادات النفط السعودي، قد تعرض لأضرار من جراء هجمات إيرانية الليلة الماضية. وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد ذكرت أن الحرس الثوري الإيراني شن غارات الليلة الماضية على مجمّعات طاقة وخطوط نقل نفط مرتبطة بالولايات المتحدة، بما في ذلك منشآت نفطية في مدينة ينبع الساحلية في السعودية.

ويعتبر خط الأنابيب شرق - غرب المنفذ الوحيد لصادرات الخام السعودي حيث تمكن في الأسابيع الأخيرة من نقل نحو 7 ملايين برميل يومياً من مناطق إنتاج النفط في شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وذلك بعد أن أدت إيران فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، مما حبس كميات ضخمة من النفط والغاز وأدى إلى ارتفاع حاد في أسواق الطاقة العالمية.

وقال المصدر إن التدفقات عبر خط الأنابيب من المتوقع أن تتأثر، مضيفاً أن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم، وهو ما قد يزيد من تفاقم ما وصفه خبراء بأسوأ أزمة طاقة في العالم.

وتستخدم شركة أرامكو السعودية نحو مليوني برميل يومياً محلياً، مما يترك حوالي خمسة ملايين برميل يومياً للتصدير. وبلغت الشحنات من ميناء ينبع متوسطاً يُقارب الطاقة القصوى عند 4.6 ملايين برميل يومياً في الأسبوع الذي بدأ في 23 مارس، وفقاً لبيانات الشحن، وذلك رغم الهجمات التي استهدفت المركز في 19 مارس/ آذار الماضي

من جانبه، أعلن "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني، في بيان يوم الأربعاء، أنه استهدف عدة مواقع في أنحاء المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بما في ذلك ما وصفه بمنشآت نفطية لشركات أميركية في ينبع.

وأعربت السعودية اليوم الأربعاء عن دعمها لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي جرى التوصّل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، داعياً إلى اتفاق شامل يعيد الاستقرار إلى المنطقة. وقالت وزارة الخارجية: "تأمل المملكة أن يمثل وقف إطلاق النار فرصة لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة، تعزز أمن المنطقة، وأن تتوقف أي هجمات أو سياسات تقوض سيادة وأمن واستقرار دول المنطقة".

(رويترز، العربي الجديد)