"رويترز": ناقلتا نفط سعوديتان تطفئان أجهزة التتبع وتعبران باب المندب

- غادرت ناقلتان تحملان النفط السعودي إلى الهند البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب مع إطفاء أجهزة الإرسال، بعد إعلان الحوثيين حصارًا على الشحنات السعودية، مما يعكس إجراءً طبيعيًا في مناطق الحرب. - الناقلتان "أمازون" و"رودوس" تحملان 1.7 مليون برميل من الخام، وتوجهتا إلى الهند بعد تغيير مسارهما لفترة وجيزة نحو قناة السويس، ومن المتوقع وصولهما إلى الموانئ الهندية قريبًا. - لجأت شركات التكرير الهندية إلى استيراد النفط عبر طرق تتجنب البحر الأحمر ومضيق هرمز، ولم يتضح بعد إذا تواصلت الحكومة الهندية مع الحوثيين أو السلطات الإيرانية لتأمين عبور السفن.

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الخميس نقلاً عن مصدرين مطلعين بأن ناقلتين للنفط تحملان الخام السعودي لشركات تكرير في الهند غادرتا البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب بالإبحار مع إطفاء أجهزة الإرسال وتتبع الموقع، بعد أن أعلن الحوثيون فرض حصار على الشحنات السعودية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المخاطر المحتملة لإطفاء أجهزة التتبع في الممرات المائية المزدحمة؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها شركات التكرير الهندية لتأمين شحناتها بعد هجمات الحوثيين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وحملت الناقلة "أمازون"، من فئة "سويزماكس"، التي تستأجرها شركة النفط الهندية "آي.أو.سي" مليون برميل من الخام وحملت الناقلة "رودوس"، من فئة "أفراماكس"، 700 ألف برميل لصالح الشركة الهندية المملوكة للدولة والمتخصصة في تكرير النفط "مانجالور ريفاينري آند بتروكيميكالز"، من ميناء ينبع في 20 يوليو/تموز تقريباً، وغيرتا مسارهما لفترة وجيزة صوب الشمال نحو قناة السويس.

وقالت "رويترز" إن الناقلتين أوقفتا أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعريف التلقائي في 22 يوليو/تموز، مما منع تتبع تحركاتهما واتجهتا جنوباً للخروج من البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، وفقاً للمصدرين.

وشكّل ما قامت به الناقلتان بذلك أول دليل على إطفاء ناقلات تحمل النفط الخام السعودي إلى الهند أجهزة الإرسال والاستقبال، ووصف المصدران ذلك بأنّه إجراء طبيعي في مناطق الحرب منذ بدء الحصار. وقال أحد المصدرين لوكالة رويترز: "أغلق المالك أجهزة الإرسال والاستقبال لأغراض السلامة، والناقلتان تتجهان الآن إلى الهند".

وأوقفت الناقلتان أجهزة الإرسال والاستقبال بعد أن أصيبت ناقلتان تابعتان أيضاً لـ"دايناكوم"، وهما "كافومالياس" التي ترفع علم مالطا و"أخيلوس" التي ترفع علم ليبيريا، بمقذوفات.

ولجأت شركات التكرير الهندية إلى استيراد شحنات من الشرق الأوسط على أساس التسليم منذ هجمات الحوثيين على ناقلات نفط سعودية. وأشارت "مانجالور ريفاينري آند بتروكيميكالز" في أحدث مناقصة لها إلى أنها لن تشتري إلا النفط المنقول عبر طرق تتجنب البحر الأحمر ومضيق هرمز.

وقالت "رويترز" إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الهندية قد تواصلت مع الحوثيين أو السلطات الإيرانية لتأمين عبور السفن المتجهة إليها بعد أن تواصلت معها شركات التكرير في الهند طلباً للمساعدة.

وذكر المصدران أن من المتوقع أن تصل "رودوس" إلى ميناء مانجالور الهندي بعد غد السبت، وأن تصل الناقلة "أمازون" إلى تشيناي في أوائل أغسطس/آب. وتتولى "دايناكوم تانكرز"، ومقرّها اليونان، إدارة الناقلتين ولم يكن لديها تعليق تدلي به عندما تواصلت معها "رويترز". كما لم ترد وزارة الخارجية الهندية، وشركتا التكرير الهنديتان، بعد على رسائل "رويترز" بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.

وسبق أن وضّح رئيس تحرير منصة التحقق من البيانات اليمنية "يوب يوب" فاروق مقبل لـ"العربي الجديد" أن السفن تخفي إشارتها لمنع تعقبها، لكنه أشار إلى أن هذه الآلية خطيرة وقد تسبب إرباكاً وحوادث تصادم للسفن في بعض الأوقات، خاصة في الممرات المائية المزدحمة.

وأشار إلى أن حجم العبور اليومي للسفن في باب المندب يشهد تذبذباً واضحاً، فهو ينخفض في يوم ويزيد في اليوم الآخر، ففي يوم 21 يوليو/ تموز عبرت 35 سفينة وفقاً لتقارير حركة السفن من "مارين ترافيك"، وارتفع إلى 43 سفينة يوم 22 يوليو.