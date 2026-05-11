رويترز: ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية ثانية تعبر هرمز إلى باكستان

أفادت وكالة رويترز بأن ناقلة قطرية ثانية محملة بالغاز الطبيعي المسال عبرت مضيق هرمز بعد أيام من عبور أول شحنة من هذا النوع بموجب اتفاق ​بين إيران وباكستان، ما يسلط الضوء على أن المرور عبر الممر يتم ‌على أساس كل حالة على حدة في ظل مخاطر الصراع المستمرة.

وأظهرت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن أن السفينة "محزم"، التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب، غادرت ميناء رأس لفان وتتجه ​للشمال الشرقي نحو ميناء قاسم في باكستان، إذ من المتوقع أن تصل ​في 12 مايو/أيار. وسيكون هذا ثاني عبور ناجح عبر مضيق هرمز ⁠لناقلة غاز طبيعي مسال قطرية منذ بدء الحرب في المنطقة.

وأبحرت ناقلة الغاز الطبيعي ​المسال القطرية الخريطيات، أول أمس السبت، عبر مضيق هرمز من خلال المسار الشمالي الذي وافقت ​عليه إيران، وتمكنت أمس الأحد من عبور المضيق.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، في التاسع من مايو/أيار، إن "قطر تبيع الغاز إلى باكستان، الوسيطة في الحرب، بموجب اتفاق بين الدوحة وإسلام اباد. وأوضح المصدران ​أن "إيران وافقت على الشحنة لتعزيز الثقة مع قطر وباكستان". وذكرت مصادر لـ"رويترز" أنه "من المتوقع ​أن تتجه ناقلتان أخريان محملتان بالغاز الطبيعي المسال القطري إلى باكستان في الأيام المقبلة". بينما قال مصدر مطلع ‌على ⁠الاتفاق لرويترز، أمس الأول، إن "باكستان تجري محادثات مع إيران للسماح بمرور عدد محدود من ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، نظرا لحاجة إسلام اباد الملحة لمعالجة نقص الغاز لديها". وأضاف المصدر حينئذ أن "إيران وافقت على تقديم المساعدة وأن الجانبين ينسقان لضمان ​مرور أول سفينة ​بأمان".

وقطر هي مورد ⁠الغاز الطبيعي المسال الرئيسي إلى باكستان، وثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا.

(رويترز، العربي الجديد)