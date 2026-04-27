"رويترز": مصارف عالمية تدعم بيع حصة بأنابيب مؤسسة البترول الكويتية

- انضمام بنك جي. بي مورغان واثنين من البنوك الكويتية إلى بنك إتش.إس.بي.سي في تحالف تمويلي بقيمة 6 مليارات دولار لدعم المشترين المحتملين لحصة في شبكة أنابيب النفط التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. - تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض الأولية إلى 28 أبريل بسبب طلب المستثمرين مزيدًا من الوقت والضمانات ضد مخاطر انقطاع الإمدادات عبر شبكة الأنابيب الكويتية ومضيق هرمز. - القرض المقدم يمتد لـ20 عامًا بسعر استرشادي 170 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، ويشارك فيه بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي.

كشفت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، الاثنين، أن "بنك جي. بي مورغان" واثنين من البنوك الكويتية ستنضم إلى بنك إتش.إس.بي.سي (HSBC) في تحالف تمويلي بقيمة ستة مليارات دولار مخصص للمشترين المحتملين لحصة في شبكة أنابيب النفط الخام التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وذكر اثنان من المصادر الثلاثة أن "الشركة أرجأت الموعد النهائي لتقديم العروض الأولية من السابع من إبريل/نيسان إلى 28 من الشهر نفسه"، بعدما قال المستثمرون إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت بسبب الأوضاع في المنطقة. بينما قال أحد المصادر إن "المستثمرين يسعون للحصول على ضمانات ضد مخاطر انقطاع الإمدادات عبر شبكة الأنابيب الكويتية ومضيق هرمز".

وذكرت "رويترز" في فبراير/شباط أن "مؤسسة البترول الكويتية تجري محادثات مع مجموعة من المستثمرين المحتملين بشأن بيع حصة تقدر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار في خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لها".

شروط القرض

وقالت "رويترز" نقلا عن المصادر ذاتها إن "مدة القرض الذي يقدمه بنك جي. بي مورغان وغيره لتمويل صفقة لشراء حصة في شبكة أنابيب نفط الكويت تبلغ 20 عاما، ويبلغ سعره الاسترشادي 170 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة"، وذكرت أن "القرض سيشارك فيه أيضا بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي". وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها لأن الأمر لم يُعلن بعد بصفة رسمية.

ووصف أحد المصادر السعر بأنه "تنافسي بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق في المنطقة". ويقدم جي. بي مورغان المشورة لمؤسسة البترول الكويتية بشأن هذه العملية.

وتنضم البنوك الثلاثة إلى بنك "إتش.إس.بي.سي" الذي أفادت "رويترز" بأنه تولى دورا رائدا في الاكتتاب في هذه الصفقة. بينما بدأت عملية بيع الحصة قبل وقت قصير من اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير/شباط.

وتعد صفقة مؤسسة البترول الكويتية هي الأحدث في سلسلة من عمليات جمع الأموال التي تجريها شركات النفط الوطنية في الخليج في أعقاب صفقات مماثلة أبرمتها "أرامكو" السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة "بابكو إنرجيز" البحرينية.