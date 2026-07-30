- اشترت شركة قطر للطاقة 33 شحنة فورية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لتلبية احتياجات عملائها في آسيا، بعد توقف صادراتها عبر مضيق هرمز بسبب إغلاقه من قبل إيران. - أعلنت قطر للطاقة حالة القوة القاهرة نتيجة لتعطل مرور 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز، مما أثر على صادراتها الرئيسية إلى الأسواق الآسيوية. - غادرت ناقلة الغاز الطبيعي المسال "العريش" مضيق هرمز متجهة إلى ميناء قاسم في باكستان، وهي أول ناقلة ترصد مغادرتها منذ يوليو، مما يشير إلى استئناف حركة الشحن.

نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر في قطاعي التجارة والصناعة أن شركة قطر للطاقة اشترت هذا العام 33 شحنة فورية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، لتسليمها لعملائها الرئيسيين في كوريا الجنوبية وتايوان وبنغلادش والهند واليابان، في إطار مسعى منها للحد من الاضطرابات التي يواجهها هؤلاء العملاء بعد توقف صادرات الغاز القطرية عبر مضيق هرمز الذي أغلقته إيران بعد اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وكانت قطر للطاقة قد أعلنت حالة القوة القاهرة بشأن شحناتها من الغاز الطبيعي المسال، بعدما أغلقت إيران الممر المائي أمام حركة الملاحة، وهو ما أدى إلى تعطّل مرور نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية التي تأتي من كبار المنتجين الذين يصدّرون إنتاجهم عبر محطات تقع حول الخليج.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار المحتملة لتوقف صادرات الغاز القطري عبر مضيق هرمز على أسعار الغاز العالمية؟ ما هي الدول الآسيوية الرئيسية التي تستورد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر قطر للطاقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتُعد قطر واحدة من أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال عالمياً، إذ تصدّر الجزء الأكبر من إنتاجها عبر موانئها المطلة على الخليج، وتحديداً عبر المياه التي يتوجب على ناقلاتها عبورها عبر المضيق للوصول إلى الأسواق الآسيوية، التي تُعد الوجهة الرئيسية لصادراتها.

وفي السياق نفسه، نقلت "رويترز"، اليوم الخميس، عن بيانات لشركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن أن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر للطاقة غادرت مضيق هرمز خلال الليل، لتكون أول سفينة من نوعها تُرصَد وهي تخرج من الممر المائي منذ 11 يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف المصدر نفسه أن الناقلة العريش، التي شحنت حمولتها من محطة رأس لفان في قطر في الفترة ما بين 4 و6 يوليو تموز تقريباً، أبحرت خارجة من المضيق الليلة الماضية. وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الناقلة تتجه حالياً إلى ميناء قاسم في باكستان، مع توقعات بأن تصل إليه غداً الجمعة.

وهذه المرة الأولى التي تغادر فيها ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لقطر للطاقة من مضيق هرمز منذ تعرض الناقلة الركيات لهجوم في أوائل يوليو/ تموز الجاري. وكانت الحمرا آخر ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر مضيق هرمز عندما أبحرت يوم 11 يوليو/ تموز محملة بشحنة حُمِّلَت في جزيرة داس بالإمارات. ووفقاً لبيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن، فقد عادت ناقلة الغاز الطبيعي المسال مروح التي رصدت آخر مرة خارج مضيق هرمز في 24 يوليو/ تموز إلى الظهور داخل المضيق اليوم الخميس.

وتظهر بيانات كبلر أن 12 سفينة شحن تحمل سلعاً أولية مرّت عبر مضيق هرمز أمس الأربعاء، إذ دخلت ست سفن وخرجت ست سفن أخرى.

(رويترز، العربي الجديد)