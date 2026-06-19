رويترز: "إم.جي.إكس" الإماراتية تدرس شراء "داي ون" بـ20 مليار دولار

- تسعى شركة "إم.جي.إكس" الإماراتية للاستحواذ على "داي ون" السنغافورية، في خطوة توسعية عالمية بمجال التكنولوجيا، بالتعاون مع بنك استثماري. - "داي ون" تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، مستهدفة تقييماً بـ20 مليار دولار، بينما قد لا تكون "إم.جي.إكس" مستعدة لمجاراته. - تأسست "إم.جي.إكس" بشراكة مع "مبادلة" و"جي42"، وتستثمر في أصول الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية، ضمن جهود الإمارات لتنويع الاقتصاد.

قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن شركة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي "إم.جي.إكس" (MGX) الإماراتية تدرس شراء مشغلة مراكز بيانات التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، "داي ون" (DayOne)، في خطوة قد تشكل نقلة مهمة في توسعها العالمي بمجال التكنولوجيا.

وقال اثنان من المصادر إن "إم.جي.إكس" تعمل مع بنك استثماري استعداداً للصفقة المحتملة. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأن المناقشات سرية.

وأوردت "رويترز" أن "داي ون" تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة، مستهدفة تقييماً سوقياً يبلغ 20 مليار دولار، وهو سعر قال اثنان من المصادر إن "إم.جي.إكس" قد لا تكون مستعدة لمجاراته.

ونقلت "رويترز"تحذيراً من مصادرها، من أن الصفقة ربما لا تكتمل، وأن الشركة قد تختار المضي قدماً في الاكتتاب العام. وقالت الوكالة إن متحدث باسم "إم.جي.إكس" امتنع عن التعليق، فيما لم ترد "داي ون" بعد على طلباتها للتعليق.

وتشغل "داي ون"، التابعة للشركة الصينية "جي.دي.إس"، مراكز بيانات وتطورها في جنوب شرق آسيا، إلى جانب هونغ كونغ واليابان وفنلندا.

وذكرت "رويترز"، الشهر الماضي، أن الشركة تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام في كل من سنغافورة والولايات المتحدة، إلّا أن خطط سنغافورة ليست نهائية في هذه المرحلة.

وحصلت "داي ون" على استثمارات من شركة الاستثمار الأميركية "كوتو مانجمنت"، والصندوق الاستثماري للتكنولوجيا الياباني "سوفت بنك فيجن"، ومؤسس الشركة الأميركية لصناعة السوق والخدمات المالية "سيتادل سيكيوريتيز"، كين غريفين.

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التوسّع شرقاً

وأفادت "رويترز" أن صفقة شراء "داي ون" تمثل أول استحواذ لشركة "إم.جي.إكس" في آسيا، في إطار سعيها إلى التوسع الدولي السريع. ونقلت الوكالة أن "إم.جي.إكس" تأسست قبل ما يزيد قليلاً عن عامين، بشراكة مؤسسية من صندوق الثروة السيادي الإماراتي "مبادلة"، الذي تبلغ قيمته 385 مليار دولار، والشركة الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي "جي42". وتخضع "إم.جي.إكس" لإشراف الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات وشقيق رئيس الدولة.

وتستهدف "إم.جي.إكس" الاستثمار في أصول تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار في مختلف مراحل سلسلة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية المتطورة التي تشغل هذه المراكز. وتضخ الإمارات مليارات الدولارات في هذا القطاع ضمن جهودها لتنويع الاقتصاد.

واستثمرت الشركة في بعض أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، بينها شركة الذكاء الاصطناعي التي أسسها إيلون ماسك "إكس إيه آي" و "أوبن إيه آي"، و "أنثروبيك"، إضافة إلى الشركة الأميركية المتخصصة في مراكز البيانات "ألايند داتا سنترز"، وذلك عبر صندوق للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار يضم شركة إدارة الأصولو الأميركية "بلاك روك" وإنفيديا.

وعلى صعيد آخر، استحوذت "إم.جي.إكس" أيضاً على حصة 15% من عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، كما استثمرت مليارَي دولار للحصول على حصة أقلية في "بينانس".

(رويترز، العربي الجديد)