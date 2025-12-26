قررت شركة رولكس المختصة في صناعة الساعات الفاخرة أن تُنافس تجار الساعات في السوق الثانوية داخل ملعبهم نفسه، وذلك عبر برنامج الساعات المستعملة المعتمدة الذي يحوّل عنصر الثقة إلى ميزة تنافسية، خصوصاً أن المشترين باتوا مستعدين لدفع علاوة سعرية واضحة مقابل ختم الاعتماد الرسمي. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن رولكس لا تبدو مهتمة بتحويل البرنامج إلى ماكينة أرباح مباشرة بقدر ما تعتبره أداة دفاع عن السمعة وتضييقاً على المضاربين وتجار التقليب، حتى لو كان ذلك على حساب هوامش ربح أعلى.

وأشارت الصحيفة الأميركية اليوم الجمعة إلى اعتماد رولكس على تجار الطرف الثالث في التوزيع سهل عليها هذا النهج، لأن دورها يتركز في وضع المعايير ومنح الاعتماد، بينما يتحمل تجار التجزئة مسؤولية توفير الساعات المستعملة والتحقق الأولي والصيانة وإدارة عملية البيع، وهو ما يقلل على رولكس عبء المخزون وتقلبات السوق الثانوية.

ونقلت فاينانشال تايمز في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أن توسّع برنامج الساعات المستعملة المعتمدة يظهر أيضاً في أسواق مثل دبي، حيث دفعت متطلبات رولكس الصارمة بعض التجار إلى استثمارات كبيرة في المخزون والصيانة لتلبية شروط الاعتماد، وهو ما يعكس أن البرنامج لا يبيع "ساعة مستعملة" فقط، بل يبيع مساراً كاملاً من التحقق والخدمة يرفع ثقة المشتري.

مبيعات قياسية

وأفاد بنك مورغان ستانلي أن إحدى نتائج البرنامج تشير إلى أن المستهلكين يدفعون في المتوسط نحو 28% أكثر مقابل ساعة رولكس مستعملة "معتمدة" مقارنة بساعة غير معتمدة، لأن الاعتماد يقلل مخاطر التزييف ويضمن أن الساعة خضعت للفحص والصيانة وتعمل بشكل سليم. وأشارت بيانات البنك ذاته في فبراير/شباط 2024 إلى أن مبيعات رولكس تجاوزت 10 مليارات دولار للمرة الأولى، وهو ما يوضح ثقل العلامة في سوق الساعات الفاخرة، بينما يجعل فجوة الطلب والعرض عاملاً دائماً يدفع بعض المشترين إلى السوق الثانوية للحصول على الساعة فوراً بدلاً من الانتظار.

وأوضح البنك أن رولكس تستحوذ على نحو 32% من قيمة السوق ضمن تقرير "أفضل 50 علامة سويسرية"، وهو وزن يجعل أي انتشار للمنتجات المقلدة أو التجارب السيئة في سوق المستعمل خطراً مباشراً على صورة العلامة وقدرتها على الحفاظ على القيمة.

ولفتت تقديرات شركة الاستشارات العالمية "بين أند كومباني" (Bain & Company) الصادرة في ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى أن سوق السلع الفاخرة المستعملة عالمياً بلغ نحو 50 مليار يورو في 2025، كما تشير البيانات إلى أن "الفخامة الصلبة" مثل الساعات والمجوهرات تمثل الحصة الأكبر من هذا السوق، وهو ما يفسر لماذا باتت العلامات الكبرى تنظر إلى إعادة البيع بوصفها مساحة لا يمكن تجاهلها.

برنامح الساعات المستعملة

وبحسب رولكس في تعريفها الرسمي لبرنامج الساعات المستعملة المعتمدة، أشارت إلى أنه يخص تلك التي لا يقل عمرها عن سنتين، ويجري بيعها حصراً عبر الوكيل الرسمي الذي التزم بمعايير البرنامج، كما تُعرَف الساعات المعتمدة بوجود ختم مميز وبطاقة ضمان تؤكد أصالتها وسلامة عملها. وأوضحت أن البرنامج يعمل عبر شبكة الوكلاء الرسميين، حيث تخضع الساعة لفحص مكوّناتها داخل شبكة خبرائها، كما تُباع الساعات المعتمدة مرفقة بختم مميز وبطاقة ضمان، وتستفيد من ضمان دولي لمدة سنتين يبدأ من تاريخ الشراء، وهو ما يجعل "تجربة المستعمل" أقرب إلى تجربة شراء ساعة جديدة من حيث الإطار الرسمي والطمأنة.

بينما تشير منصة تحليل بيانات سوق الساعات "واتش تشارتس" إلى أن سوق رولكس المستعملة المعتمدة أصبح قابلاً للرصد الكمي من حيث المخزون والأسعار وعدد نقاط البيع، وهو ما فتح الباب لتقديرات سنوية لحجم المبيعات واتجاهات التسعير داخل هذه الفئة تحديداً، وقدرت المنصة ذاتها أن مبيعات برنامج رولكس المستعملة المعتمدة مرشحة لتجاوز 500 مليون دولار في 2025، وأصبحت ثاني أكبر المنتجات مبيعاً لديها.