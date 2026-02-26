- أعلنت "رولز رويس" عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني حتى 2028، مع توقعات بزيادة الأرباح التشغيلية إلى 5.2 مليارات جنيه وهامش تشغيلي 20%، مستفيدة من الطلب على محركات الطائرات وأنظمة الطاقة. - تحت قيادة الرئيس التنفيذي توفان إرغينبيليغك، تشهد الشركة تحولاً شاملاً، مع خفض التكاليف وإحياء المشاريع، وزيادة الطلب على الطائرات ذات الهيكل العريض ومراكز البيانات. - ارتفعت أسهم "رولز رويس" بنسبة 8.4% في بورصة لندن، مع توقعات بمكافأة المساهمين بإعادة شراء 2.5 مليار جنيه هذا العام.

أعلنت شركة "رولز رويس" البريطانية، اليوم الخميس، عن برنامج إعادة شراء قياسي للأسهم، كما رفعت بشكل كبير من توقعاتها للأرباح في منتصف العام، مستفيدة من موجة الطلبات المرتفعة على محركات الطائرات وأنظمة الطاقة التي تدير مراكز البيانات. وقالت الشركة إن برنامج إعادة الشراء سيصل إلى 9 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار دولار) حتى عام 2028، متجاوزاً التقديرات السابقة، ليصبح أحد أكبر برامج إعادة الشراء في تاريخ الشركات البريطانية. وارتفعت الأسهم على إثر الإعلان لتصل إلى أعلى مستوياتها في تداولات لندن.

وتشهد "رولز رويس" تحولاً شاملاً على مدار ثلاث سنوات تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد توفان إرغينبيليغك، الذي يقوم بخفض التكاليف وإحياء المشاريع المتوقفة سابقاً. وتستفيد الشركة من ارتفاع الطلب على الطائرات ذات الهيكل العريض، وزيادة الحاجة إلى مراكز البيانات لخدمة الذكاء الاصطناعي، وتصاعد الإنفاق الدفاعي الأوروبي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في البيان الصادر عنها اليوم: "يستمر تحولنا بوتيرة وسرعة عالية. نحن نحقق نتائج لم تكن ممكنة قبل بدء التحول". وتتوقع الشركة الآن أن يصل الربح التشغيلي الأساسي بحلول 2028 إلى 4.9–5.2 مليارات جنيه إسترليني، مع هامش تشغيلي يصل إلى 20%.

وتستخدم "رولز رويس" الأموال الإضافية لمكافأة المساهمين للعام الثاني على التوالي، حيث يتوقع أن تستكمل 2.5 مليار جنيه من إعادة الشراء هذا العام. وارتفعت الأسهم في تداولات بورصة لندن المبكرة بنسبة تصل إلى 8.4% لتصل إلى 1,420 بنساً للسهم الواحد، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 117 مليار جنيه إسترليني.

وأوضح إرغينبيليغك للصحافيين بعد إعلان الأرباح أن المحركات الأصغر للطائرات ذات الهيكل الضيق تمثل الفرصة الكبيرة المقبلة في المملكة المتحدة، مع سوق تُقدَّر بـ1.6 تريليون جنيه إسترليني. وأكد أن الشركة تفضل التعاون مع شركاء لبناء هذه المحركات، وهي حالياً في مفاوضات مع عدة شركات.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أظهرت نتائج الشركة للعام الماضي إيرادات معدلة فاقت تقديرات المحللين. وكانت توقعات الشركة السابقة تشير إلى ربح تشغيلي يصل إلى 3.9 مليارات جنيه، وتدفقات نقدية حرة تصل إلى 4.5 مليارات جنيه، وهامش تشغيلي بين 15% و17%. وفي ما يتعلق بنتائج العام الحالي، ذكرت الشركة أنها تتوقع تحقيق الربح التشغيلي الأساسي "ضمن نطاق التوقعات متوسطة الأجل قبل عامين من الموعد المخطط له".

وتقدم هامش التشغيل في أقسام الدفاع وأنظمة الطاقة أكثر من 14%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه نتيجة الإنفاق على الأسلحة ومراكز البيانات. أما توزيعات الأرباح، وهي الثانية منذ ما قبل بدء جائحة كورونا، فقد تم تحديدها عند 5 بنسات للسهم الواحد.