روشن السعودية تبحث عن مستثمرين لتمويل ملعب أرامكو المونديالي

- استراتيجية روشن لجذب الاستثمارات: تسعى مجموعة روشن لجذب مستثمرين من القطاع الخاص لتمويل ملعب أرامكو في الخبر، ضمن جهود المملكة لتوسيع مشاركة رأس المال الخاص في مشروعات البنية التحتية والرياضة. - نموذج التمويل وتأجير الملعب: تعتمد روشن على نموذج تمويلي بتأجير الملعب لمستثمرين ثم استئجاره منهم بعقد طويل الأجل، مما يتيح ضخ تمويل جديد وتوجيه موارد روشن لمجالات أخرى. - التحديات والفرص في استضافة كأس العالم 2034: تعد استضافة كأس العالم 2034 أولوية لخطة التحول الاقتصادي، مع بناء وتجديد 15 ملعباً، وتسعى السعودية لسد العجز المالي عبر استثمارات القطاع الخاص.

تتحرك مجموعة روشن السعودية لاستقطاب مستثمرين من القطاع الخاص إلى ملعب أرامكو في مدينة الخبر، أحد الملاعب المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم 2034، في خطوة تستهدف توفير سيولة جديدة وتخفيف العبء التمويلي عن الشركة وصندوق الاستثمارات العامة.

ويأتي التوجه في وقت تسعى فيه المملكة إلى توسيع مشاركة رأس المال الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والرياضة والسياحة، بالتوازي مع ارتفاع متطلبات الإنفاق المرتبطة بخطط التحول الاقتصادي والاستعداد لاستضافة البطولة العالمية.

وأفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر غير معلن، بأن روشن، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار، عينت بنك "جيه.بي مورغان" لإدارة عملية جمع التمويل اللازم للملعب.

وأضاف مصدر آخر أن صندوق الاستثمارات العامة وشركة روشن يجريان استطلاعا لآراء المستثمرين من القطاع الخاص عن جدوى الاستثمار في الملعب. وقالت "رويترز" إن كل من أرامكو و"جيه.بي مورغان" أحجما عن التعليق، في حين لم يرد روشن ولا صندوق الاستثمارات العامة على طلبات التعليق.

صفقة الملعب تعكس هيكل صفقات خط الأنابيب

وحسب "رويترز"، من المقرر أن يكتمل بناء ملعب أرامكو بحلول نهاية هذا العام وأن يستضيف أول مباراة في يناير/كانون الثاني. وتدير شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط الحكومي، الملعب بموجب امتياز مدته 25 عاما، في حين تضطلع روشن بدور مالك المشروع ومطوره.

وقالت المصادر إن روشن قد تعتمد نموذجاً يقوم على تأجير الملعب لمستثمرين ثم استئجاره منهم بعقد طويل الأجل. وسبق لأرامكو استخدام هذا الأسلوب لجمع تمويل من مستثمرين مقابل حقوق مرتبطة بخطوط أنابيب النفط والغاز.

وستنشئ روشن بموجب هذا النموذج كيانا لإدارة حق الإيجار الذي ستتشاركه مع المستثمرين الذين سيضخون التمويل مقدما. وستشهد هذه الصفقة ضخ المستثمرين تمويلا جديدا في المشروع لتمكين روشن من أجل توجيه تمويلها إلى مجالات أخرى. وفي المقابل، سيحصل المستثمرون على تدفق دخل طويل الأجل في صورة حصة من مدفوعات الإيجار من أرامكو.

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السعودية تكافح لإنجاز مشروعاتها الرائدة

وقالت "رويترز" إن صندوق الاستثمارات العامة ضخ في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" استثمارات ضخمة في مجال الرياضة، بما شمل سباقات "فورمولا 1" والملاكمة والتنس والرياضات الإلكترونية، فضلا عن كرة القدم. وتمثل نهائيات كأس العالم 2034 حدثا كبيرا للمملكة وأولوية قصوى لخطة التحول الاقتصادي.

وتعمل الرياض على بناء 15 ملعبا في خمس مدن أو تجديدها استعدادا للمنافسات، ومنها ملعب أرامكو الذي يسع 47 ألف متفرج في مدينة الخبر، شرق المملكة، بالإضافة إلى 132 ساحة تدريب.

وستكون نهائيات 2034 المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة واحدة البطولة بنظامها الموسع الذي يضم 48 منتخبا، وهو ما قال وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل هذا الأسبوع إنه يمثل تحديا فريدا.

وأفادت "رويترز" بأن الرياض تأمل في أن يتدخل المستثمرون من القطاع الخاص للمساعدة في سد جزء من العجز، ولن تكون الصفقة المتعلقة بملعب أرامكو هي الأولى المتعلقة بأصول رياضية مملوكة للسعودية. فقد وقعت شركة المملكة القابضة اتفاقية في إبريل/نيسان للاستحواذ على حصة 70% في نادي الهلال لكرة القدم الذي يلعب في دوري المحترفين السعودي من صندوق الاستثمارات العامة.

واستحوذ مستثمر أميركي على نادي الخلود الأصغر حجما العام الماضي في إطار حملة خصخصة أوسع نطاقا. وأفادت "رويترز" في مايو/أيار بأن صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات مع مستثمرين بشأن حصولهم على حصة أقلية في نادي نيوكاسل يونايتد في إطار خططه لجمع الأموال لملعب النادي.

(رويترز، العربي الجديد)