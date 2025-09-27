روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على السياحة ستضر بالأوروبيين أولاً

- تواجه روسيا والاتحاد الأوروبي توترات متزايدة مع اقتراحات لعقوبات جديدة تستهدف القطاع السياحي الروسي، مما قد يؤثر سلبًا على الأوروبيين الراغبين في زيارة روسيا. - تتضمن الحزمة العقابية المقترحة حظرًا على صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول عام 2027، وعقوبات على القطاع المصرفي والعملات المشفرة، بالإضافة إلى قيود على الاستثمار والتجارة. - روسيا تستجيب بتعزيز السياحة من آسيا والشرق الأوسط، مما يعزز مرونتها الاقتصادية ويقلل من اعتمادها على السياح الأوروبيين، مع اتهام الاتحاد الأوروبي بالتحول إلى "وحش فاشي".

في تطور جديد للأزمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على التقارير التي تتحدث عن فرض عقوبات أوروبية محتملة تستهدف القطاع السياحي الروسي، محذرة من أن الضرر الأكبر سيعود على المواطنين الأوروبيين أنفسهم الراغبين في السفر إلى روسيا.

وفي منشور على قناتها بمنصة "تليغرام" اليوم السبت، تناولت زاخاروفا مقترحات المفوضية الأوروبية الخاصة بالحزمة العقابية التاسعة عشرة ضد روسيا التي من المتوقع أن تشمل حظراً على صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول عام 2027، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بالاستيراد والتصدير، وعقوبات على القطاع المصرفي والعملات المشفرة، بالإضافة إلى عقوبات شخصية.

ومن بين الإجراءات المطروحة أيضاً، حظر على الشركات الأوروبية للاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، ووقف إعادة تأمين الطائرات والسفن خلال خمس سنوات من بيعها، ومنع الكيانات القانونية الأوروبية من التعامل مع موانئ خارج الاتحاد الأوروبي بزعم استخدامها لبيع المعدات العسكرية. وقد تمتد هذه الإجراءات لتشمل قطاع السياحة.

واعتبرت زاخاروفا أن "من سيتضرر من هذا القرار، في المقام الأول، هم الأوروبيون أنفسهم الراغبون في زيارة روسيا وإنفاق أموالهم هنا"، مضيفة أن بروكسل من وجهة نظرها تريد أن توجه هذه الأموال نحو "الحرب" فقط.

في السياق، قالت يوليا دميتريوكوفا، مسؤولة بشركة سياحية في موسكو، لـ"العربي الجديد"،" لحسن الحظ، تعلمنا خلال السنوات الماضية درساً قيماً في ضرورة تنويع مصادرنا السياحية. لقد استثمرنا بكثافة في استقطاب السياح من آسيا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وكذلك في تعزيز السياحة المحلية. هذا التنويع يجعلنا أكثر مرونة اليوم. التحدي الحقيقي هو الحفاظ على الصورة الإيجابية لروسيا وجهةً سياحيةً آمنةً ومفتوحةً أمام العالم".

وأضافت دميتريوكوفا: "روسيا في هذا السياق ليست الطرف الخاسر. العقوبات تسرع عملية التحول الجذري التي بدأناها نحو نموذج سياحي أكثر استدامة واستقلالية. بدلاً من الاعتماد على سوق واحدة، أصبحنا نبتكر برامج سياحية تلائم الزوار من الثقافات المختلفة. الأموال التي كان يصرفها السائح الأوروبي يجرى تعويضها بشكل متزايد في الوقت الحالي من خلال سياح من دول أخرى ينفقون بمستويات مرتفعة ولمدة أطول".

واختتمت زاخاروفا تصريحاتها باتهام قاسٍ للاتحاد الأوروبي بالتحول إلى "وحش فاشي" على يد من أسمتهم "الليبراليين المتطرفين" في السلطة. من جهتها، تؤكد موسكو بشكل متكرر قدرتها على تحمل الضغوط العقابية التي بدأت منذ سنوات، فيما يصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة احتواء وإضعاف روسيا باستراتيجية غربية طويلة الأمد تشكل ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأكمله.