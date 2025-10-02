روسيا تهدد بالرد بالمثل على أي خطوات أوروبية لمصادرة أصولها

- ردًا على مصادرة الأصول الروسية في الخارج، قد تلجأ موسكو إلى تأميم الأصول الأجنبية وبيعها بسرعة عبر آلية خصخصة جديدة، وفقًا لمرسوم وقعه الرئيس بوتين. - تزامنًا مع مساعي الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بقروض من أصول روسية مجمدة، وصف الكرملين هذه الخطط بأنها "مصادرة غير قانونية"، محذرًا من هزات في النظام المالي العالمي. - تسريع عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك الأصول المصادرة من مواطنين روس، يهدف إلى تمويل ميزانية الدولة، حيث بلغت قيمة الممتلكات المصادرة 48 مليار دولار حتى يونيو 2023.

قال مصدر مطلع مقرب من الحكومة الروسية إن موسكو قد تلجأ إلى تأميم الأصول المملوكة للأجانب وبيعها بسرعة، بموجب آلية خصخصة جديدة، وذلك ردًا على أي خطوات أوروبية لمصادرة الأصول الروسية في الخارج، وفق ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس". وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لعدم الإعلان الرسمي عن المعلومات، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع، الثلاثاء الماضي، مرسومًا يتيح تسريع عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة عبر إجراء خاص، وفق وكالة بلومبيرغ. وأشار إلى أن المرسوم يستهدف تسريع بيع مختلف الشركات، سواء كانت روسية أو أجنبية، مضيفًا أنه في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على مصادرة الأصول الروسية، فإن موسكو سترد بإجراءات مماثلة.

ولا تزال مئات الشركات الغربية تعمل في روسيا في قطاعات متنوعة تمتد من البنوك إلى السلع الاستهلاكية، من بينها "يوني كريديت"، و"رايفايزن بنك إنترناشونال"، و"بيبسيكو"، و"مونديليز إنترناشونال". وجاء تحرك بوتين بالتزامن مع مساعي قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في الدنمارك لإعطاء زخم لخطة تقضي بتزويد أوكرانيا بقروض تصل قيمتها إلى 140 مليار يورو (164 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة، وذلك قبل انعقاد قمة رسمية نهاية الشهر الجاري. وقد اكتسب هذا المقترح زخمًا بعد أن أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه المباشر لأوكرانيا، تاركًا أوروبا تتحمل العبء الأكبر في مساعدة كييف في دفاعها ضد الغزو الروسي.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، تعليقًا على الخطط الأوروبية: "في حال المصادرة، سيكون هناك رد". ووصف خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأصول بأنها "مصادرة غير قانونية للممتلكات الروسية، سرقة". وكانت "بلومبيرغ" قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي اقترح خطة لا تصل إلى مستوى المصادرة الكاملة للأصول، بحيث تُعتبر مطالبات روسيا مستقبلاً مضمونة، وتستعيد موسكو أموالها إذا وافقت على تعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

وبحسب الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، يحدد المرسوم الجديد مدة تقييمات ما قبل البيع بعشرة أيام، ويُسرّع عملية تسجيل الملكية من قِبل الدولة. وقد تم تعيين "برومسفيازبانك" الحكومي لإدارة هذه الصفقات. وأكد بوتين أن هذه التغييرات جاءت ردًا على العقوبات المفروضة على روسيا، محذرًا من أن النظام المالي العالمي سيتعرض لهزات عنيفة إذا أقدم الغرب على الاستيلاء على احتياطيات روسيا الحكومية المجمدة في الخارج، والتي جُمّدت عقب غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

كما يمكن استخدام المرسوم أيضًا لبيع أصول كانت مملوكة سابقًا لمستثمرين روس. وقد كثّف الكرملين عمليات المصادرة التي استهدفت مواطنين روسًا، بمن فيهم حاملو جوازات سفر أجنبية أو المتهمون بالتطرف أو الفساد. وغالبًا ما تُباع العقارات المصادَرة لملاك جدد بهدف تمويل ميزانية الدولة.

ووفقاً لتقديرات مكتب المحاماة "نيكتوروف، سافيليف وشركاؤه" في موسكو، بلغت القيمة الإجمالية للممتلكات المصادَرة منذ عام 2022 نحو 3.9 تريليونات روبل (48 مليار دولار) حتى يونيو/حزيران الماضي. وحتى الآن، امتنعت روسيا عن تأميم الأصول التابعة للشركات الدولية بشكل كامل، واكتفت بوضع بعض الشركات تحت إدارة مؤقتة قبل ترتيب بيعها لمشترين مفضلين بخصومات كبيرة.