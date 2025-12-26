روسيا تنتج حوالي 750 ألف سيارة في 2025 رغم العقوبات الغربية

- أداء مفاجئ لصناعة السيارات الروسية في 2025: بالرغم من العقوبات الغربية، بلغ إنتاج السيارات 750 ألف سيارة، مما يعكس قدرة البلاد على إيجاد حلول وبدائل بعد انسحاب الشركات الأجنبية. - تحديات السوق واستجابة المستهلكين: أشار سيرغي إيجوروف إلى تقبل العملاء للطرازات المحلية والآسيوية رغم بعض الشكاوى، مع استقرار نسبي يمنح السوق الطمأنينة، لكن استعادة ثقة المستهلك بالكامل لا تزال بعيدة. - استراتيجية توسع الإنتاج: أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أن 80% من المنشآت عادت للإنتاج، مع خطة لرفع الإنتاج إلى 2.5 مليون سيارة سنوياً بحلول 2030، مستهدفين العودة إلى سعة إنتاجية تاريخية.

سجلت صناعة السيارات الروسية أداء مفاجئاً خلال عام 2025، بالرغم من العقوبات الغربية وانسحاب عدد كبير من الشركات الأجنبية من قطاع إنتاج السيارات. وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية، اليوم الجمعة، إن إنتاج السيارات في البلاد خلال عام 2025 قد بلغ حوالي 750 ألف سيارة، وذلك بناءً على إحصاءات أولية، على أن يُعلن عن الأرقام النهائية الدقيقة في نهاية يناير/ كانون الثاني 2026.

واعتبر تاجر السيارات في موسكو سيرغي إيجوروف أن هذه الأرقام تمثل إشارة إيجابية مفاجئة لكثيرين في القطاع. وأوضح لـ"العربي الجديد"، قائلاً: "التوقعات كانت متشائمة بعد عام 2022، والكثير منا توقع انهياراً كاملاً في السوق. لكن الواقع أثبت أن البلاد بدأت تجد حلولاً وبدائل".

وأضاف إيجوروف "العملاء بدأوا يتقبلون الطرازات الجديدة من العلامات المحلية أو الآسيوية، رغم أن بعض الشكاوى لا تزال موجودة حول تنويع الخيارات وجودة بعض المكونات". واختتم حديثه بالقول: "الاستقرار النسبي في أرقام الإنتاج يمنح السوق بعض الطمأنينة، ويساعدنا كتجار على التخطيط، لكن الطريق إلى استعادة ثقة المستهلك بالكامل لا يزال طويلاً".

وفي تعليق يسلط الضوء على التحديات العملية، يرى إيغور باراتينسكي، المسؤول في أحد معارض السيارات بموسكو، أن "المشهد معقّد". وقد قال لـ"لعربي الجديد"، "نعم، الأرقام أفضل مما كان متوقعاً، وهذا إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف. لكننا على الأرض نرى تفاصيل أخرى، فمخزون السيارات من بعض الفئات لا يزال غير مستقر، وأسعار قطع الغيار م ازالت مرتفعة بشكل ملحوظ"، وتابع: "إعادة تشغيل المصانع خطوة حيوية، لكن الأمر الأهم هو جودة المنتج النهائي وقدرته على المنافسة من حيث السعر والتقنية. المستهلك الروسي أصبح أكثر وعياً".

وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إلى أن 80% من المنشآت الإنتاجية التي تخلى عنها المالكون الأجانب قد عادت للإنتاج بالفعل، وأن جميع هذه المنشآت ستعمل بكامل طاقتها بحلول صيف العام المقبل، وذلك تحت ملكية روسية أو من دول صديقة. وكشف المسؤول الروسي عن رؤية استراتيجية تهدف إلى توسيع السوق، حيث ذكر أن الخطة تهدف إلى رفع حجم الإنتاج إلى 2.5 مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030، مع التعبير عن الأمل في العودة إلى سعة إنتاجية تاريخية بلغت 3 ملايين سيارة.