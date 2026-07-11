روسيا تمدّد إعفاء صادرات القمح والذرة والشعير من الرسوم الجمركية

- أعلنت وزارة الزراعة الروسية عن إلغاء رسوم تصدير القمح والذرة والشعير من 15 إلى 21 يوليو، مما يعزز تنافسية الحبوب الروسية في الأسواق الدولية. - تعتمد روسيا على آلية رسوم جمركية مرنة تستند إلى أسعار عقود التصدير، وتعيد حصيلة الرسوم إلى المزارعين كإعانات مالية لدعم المنتجين المحليين. - شهدت صادرات القمح الأسود الروسي إلى جورجيا طفرة كبيرة، حيث زادت بنسبة 40% في مايو، مما يعكس الطلب المتزايد على الحبوب الروسية في الأسواق المجاورة.

أعلنت وزارة الزراعة الروسية، أمس الجمعة، أن رسوم تصدير القمح والذرة والشعير ستكون صفراً خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو/تموز الجاري. وبهذا القرار، تلتحق صادرات القمح بكل من الذرة والشعير اللذين لم تخضع صادراتهما لأي رسوم منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، في حين بلغت رسوم القمح في الأسبوع من 8 إلى 14 يوليو/تموز 370.1 روبلاً (4.83 دولارات) للطن الواحد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسعار الاسترشادية التي استندت إليها آلية احتساب الرسوم الأسبوعية؟ كيف تساهم حصيلة الرسوم الجمركية في دعم المزارعين الروس؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضحت الوزارة، في وقت لاحق، أن آلية احتساب الرسوم الأسبوعية أدت إلى إلغاء الرسوم كلياً على المحاصيل الثلاثة، مستندة إلى الأسعار الاسترشادية المعلنة، والتي بلغت 232.3 دولاراً لطن القمح والميسلين (خليط من القمح والجاودار)، و213.6 دولاراً لطن الشعير، و230.5 دولاراً لطن الذرة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ روسيا تطبق رسوماً جمركية مرنة على صادرات القمح والذرة والشعير، ويستند الحساب إلى بيانات أسعار عقود التصدير المسجلة في البورصة ومتوسط ​​سعر صرف الدولار مقابل الروبل لدى بنك روسيا لخمسة أيام عمل قبل تاريخ التسوية.

ووفقاً لوزارة الزراعة الروسية، تعاد حصيلة هذه الرسوم إلى المزارعين في مختلف الأقاليم الروسية في شكل إعانات مالية مخصصة لمنتجي القمح والجاودار والذرة و الأعلاف. يذكر أن العمل بهذه الآلية بدأ في 2 يونيو/حزيران 2021 بهدف كبح جماح أسعار الحبوب محلياً ودعم المنتجين الروس.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات نشرتها وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، يوم السبت الماضي، مستندة إلى بيانات من دائرة الإحصاء الجورجية، عن طفرة في صادرات القمح الأسود من روسيا إلى جورجيا، إذ بلغت قيمة الواردات الجورجية منها في مايو/أيار الماضي 724.8 ألف دولار، وهو أعلى مستوى شهري منذ إبريل/نيسان 2022، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 40% ونمواً سنوياً بلغ 2.3 ضعف.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، اشترت جورجيا قمحاً أسوداً روسيا بقيمة إجمالية 2.2 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 1.5 ضعف مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولم تقتصر الزيادة على القمح الأسود، إذ أظهرت البيانات أن جورجيا زادت وارداتها من القمح من روسيا بنسبة 22% في مايو/أيار الماضي، لتصل إلى 7.98 ملايين دولار، ووارداتها من الذرة بنسبة 3.2 أضعاف، لتصل إلى 1.3 مليون دولار.

ويرى مراقبون أن إعفاء الحبوب الرئيسية من الرسوم يمنح المستوردين ضماناً سعرياً قصير المدى ويسرع إبرام العقود الجديدة، فيما يعكس تنامي الطلب من الأسواق المجاورة المكانة التنافسية المتزايدة للحبوب والبقوليات الروسية في الأسواق الدولية.