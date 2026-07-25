روسيا تمدد حظر تصدير البنزين لنهاية العام مع استمرار أزمة الوقود

- قررت روسيا تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية 2026 لضمان استقرار سوق الوقود المحلي وتلبية احتياجات المستهلكين والقطاعات الاقتصادية. - سيتم رفع حظر تصدير الديزل تدريجياً مع تعافي السوق لتجنب تراكم الفائض في المصافي، مع التأكيد على ضرورة استئناف الصادرات بعد تأمين احتياجات السوق الداخلية. - تواجه سوق الوقود الروسية تحديات لوجستية في بعض المناطق، وتعمل الحكومة مع شركات النفط لتنسيق الإمدادات وتفادي الاختلال بين الإنتاج والطلب المحلي.

قررت روسيا تمديد الحظر المفروض على تصدير البنزين حتى نهاية عام 2026، في ظل استمرار الاضطرابات التي تواجه سوق الوقود المحلية وعدم استقرار الإمدادات بصورة كاملة في عدد من المناطق.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك للصحافيين اليوم السبت، إن "القرار اتخذ خلال اجتماع حكومي مخصص لمتابعة وضع سوق الوقود، وسيشمل الشركات المنتجة وغير المنتجة". وأضاف: "اتخذنا قراراً بتمديد حظر تصدير البنزين، سواء بالنسبة إلى المنتجين أو غير المنتجين، وسيستمر الحظر حتى نهاية العام".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المناطق الروسية التي لا تزال تعاني من اضطرابات في إمدادات الوقود؟ كيف ستؤثر استعادة صادرات الديزل على تشغيل مصافي التكرير الروسية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكان الحظر الحالي على تصدير البنزين والديزل مقرراً أن ينتهي في 31 يوليو/تموز الجاري، بعدما لجأت الحكومة إلى تقييد الصادرات من أجل زيادة الكميات المتاحة داخل السوق الروسية وضمان تلبية احتياجات المستهلكين والقطاعات الاقتصادية.

رفع حظر الديزل مرتبط بتعافي السوق

في المقابل، أوضح نوفاك أن "الحظر المفروض على تصدير وقود الديزل سيُرفع تدريجياً مع تعافي السوق، حتى لا تواجه مصافي التكرير صعوبات ناتجة من تراكم الفائض وانخفاض أحجام معالجة النفط". وأكد أن "استئناف صادرات الديزل سيصبح ضرورياً بعد تأمين احتياجات السوق الداخلية، لأن استمرار الحظر لفترة طويلة قد يؤدي إلى امتلاء منشآت التخزين ويجبر المصافي على خفض الإنتاج أو تقليص عمليات التكرير".

وقال نوفاك إن "روسيا ستحتاج، بعد ضمان إمدادات السوق المحلية، إلى إرسال وقود الديزل إلى الأسواق الخارجية للمحافظة على التشغيل الكامل للمصافي". ويعكس ذلك محاولة الحكومة تحقيق توازن بين منع نقص الوقود محلياً والحفاظ على استقرار نشاط التكرير والصادرات.

السوق لم تستقر بالكامل

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن الحديث عن استقرار كامل لسوق الوقود ما زال مبكراً، رغم التحسن الذي سجلته الإمدادات وعودة عدد من مصافي التكرير إلى العمل.

وقال إن "السوق لم تستقر بالكامل حتى الآن"، موضحاً أن الوضع لا يزال صعباً في بعض المناطق، خصوصاً أقاليم سيبيريا. وأعرب عن ثقته بأن الصعوبات مؤقتة، مؤكداً أن الحكومة تتخذ الإجراءات المطلوبة لمعالجتها.

وتعمل موسكو بصورة مباشرة مع شركات النفط والإدارات الإقليمية والهيئات الفيدرالية من أجل تنسيق كميات الوقود التي توفرها الشركات الكبرى مع احتياجات المناطق التي تعاني نقصاً أو اضطراباً في الإمدادات.

وأوضح نوفاك أن الحكومة تشرف على ربط الكميات المتاحة لدى الشركات بمسارات التوريد إلى المناطق المتضررة، في محاولة لتفادي الاختلال بين حجم الإنتاج والطلب المحلي وتوزيع الوقود بصورة أكثر انتظاماً.

اضطرابات في الإمدادات والخدمات اللوجستية

شهدت روسيا خلال الصيف اضطرابات في إمدادات الوقود، أرجعها نوفاك سابقاً إلى تغير مسارات النقل والخدمات اللوجستية. ودفعت هذه الأوضاع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، شملت تعليق صادرات البنزين والديزل وزيادة توجيه الإنتاج إلى السوق الداخلية.

وكانت السلطات قد فرضت منذ الأول من إبريل/نيسان الماضي حظراً على تصدير البنزين يشمل جميع المشاركين في السوق حتى 31 يوليو/تموز. كما وسعت في يوليو/تموز الحظر على صادرات وقود الديزل ليشمل المنتجين، بعدما كان التصدير متاحاً لهم في وقت سابق.

وتهدف القيود إلى تعزيز المعروض داخل البلاد وتوفير الوقود للمستهلكين وقطاعات النقل والزراعة والصناعة. وتكتسب إمدادات الديزل أهمية إضافية خلال موسم النشاط الزراعي، الذي يشهد ارتفاع الطلب على الوقود المستخدم في تشغيل المعدات والآليات.