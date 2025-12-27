روسيا تمدد حظر تصدير البنزين إلى الخارج حتى نهاية فبراير 2026

- أصدرت الحكومة الروسية مرسوماً بتمديد حظر تصدير البنزين ووقود الديزل حتى 28 فبراير 2026، بهدف استقرار سوق الوقود المحلي، ويشمل الحظر جميع المصدرين بما فيهم المنتجون المباشرون. - أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن السوق متوازنة حالياً بعد زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي، مع تقييد الصادرات واستيراد كميات إضافية من بيلاروسيا. - تعاني بعض المناطق الروسية من نقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على المصافي، مما أدى إلى تقنين استهلاك البنزين وتجميد الأسعار في بعض المناطق.

أصدرت الحكومة الروسية مرسوماً جديداً يمدد الحظر المؤقت على تصدير البنزين خارج البلاد حتى 28 فبراير/شباط 2026. وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، اليوم السبت، أن الحظر سيشمل جميع المصدرين، بمن فيهم المنتجون المباشرون. كما مدد مرسوم حكومي آخر الحظر على تصدير وقود الديزل، بالإضافة إلى وقود السفن وأنواع أخرى من زيوت الغاز، بما في ذلك تلك المشتراة من البورصات، حتى 28 فبراير/شباط 2026.

وأشارت الحكومة الروسية في مرسومها إلى أن الحظر الجديد على المنتجين المباشرين للمنتجات البترولية سيدخل حيز التنفيذ من يوم غد الأحد، مضيفة أن هذه الإجراءات تتخذ للحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلي. ويسري حالياً الحظر على صادرات البنزين من روسيا على جميع المشاركين في السوق حتى نهاية العام الجاري. وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن سوق المنتجات البترولية الروسية متوازنة حالياً بعد أن استعادت الاحتياطيات المستخدمة سابقاً مستويات أعلى مما كانت عليه قبل عام.

ولفت نوفاك إلى أن الحكومة تعاملت "بثبات مع فترة زيادة الطلب عبر تأمين أحجام إنتاج إضافية في الشركات التي لديها طاقة إنتاجية فائضة". وقال نوفاك: " قمنا بتقييد صادرات البنزين والديزل لتلبية احتياجات السوق المحلية بشكل أساسي، وهيأنا الظروف لتمكين استيراد كميات إضافية من المنتجات البترولية من النفط الخام، الذي نورده للتكرير في جمهورية بيلاروسيا". وفرضت الحكومة الروسية في سبتمبر/أيلول الماضي، حظراً جزئياً على صادرات الديزل ومددت حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام. وتواجه روسيا نقصاً جزئياً في الوقود بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مصافي التكرير في الأراضي الروسية بهدف التأثير على جانب من طاقتها.

وعانت بعض المناطق الروسية هذا النقص، منها الشرق الأقصى الروسي، ومنطقة نيجني نوفغورود شرقي العاصمة موسكو. كما فرضت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، تقنيناً على استهلاك البنزين في سبتمبر/أيلول الماضي، وحددت كمية 30 لتراً للسائقين في المرة الواحدة، وجمدت كذلك الأسعار على البنزين بسبب اضطراب الإمدادات. وكانت الحكومة الروسية فرضت في سبتمبر 2023، حظراً على تصدير البنزين والديزل للمرة الأولى، بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار الوقود محلياً وتنظيم سوق الطاقة، ومنذ ذلك الوقت، جرى تمديد الحظر عدة مرات.