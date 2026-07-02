روسيا.. تفاقم نقص الوقود يهدد موسم الحصاد ويمتد إلى آسيا الوسطى

- تتفاقم أزمة الوقود في روسيا بسبب الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط، مما أدى إلى قيود على توزيع الوقود وارتفاع أسعار البنزين، وتأثير ذلك بشكل خاص على القطاع الزراعي. - امتدت الأزمة إلى دول آسيا الوسطى المعتمدة على الواردات الروسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين واتخاذ تدابير لضمان استقرار الإمدادات، مثل طلب قيرغيزستان المساعدة وتشديد كازاخستان الرقابة على الحدود. - بدأت روسيا في استيراد البنزين من الهند وكازاخستان، لكن استمرار الأزمة قد يؤثر على التأييد الشعبي للحرب في أوكرانيا ويبرز اعتماد آسيا الوسطى على روسيا رغم بروز الصين كمستثمر رئيسي.

تفيد التقارير الواردة من روسيا بتفاقم أزمة الوقود الناجمة عن قصف المسيّرات الأوكرانية المتكرر لمصافي النفط الروسية ومنشآته. وقد امتدت تداعيات الأزمة إلى دول آسيا الوسطى التي تعتمد على إمدادات البنزين من روسيا بشكل رئيسي.

ورغم أن روسيا من أكبر منتجي النفط في العالم، فإن الهجمات على المنشآت النفطية أجبرت السلطات على فرض قيود على توزيع الوقود في معظم المناطق وهو الأمر الذي يثير حالة من الاستياء بين السكان.

وقد أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حكومي قبل ثلاثة أيام بوجود أزمة في الوقود، وقال إن "على روسيا تقليل آثار الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيّرة على المنشآت النفطية؛ نظراً لأن ذلك يرتبط بنقص الإمدادات". ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان توفير إمدادات للقطاع الزراعي، قائلا إنّ "حظر تصدير الديزل قيد الدراسة".

لكن تقريرا بثته وكالة رويترز اليوم الخميس يفيد بأن أزمة الوقود في تزايد مستمر، ويشير إلى أن المزارعين في مناطق زراعة الحبوب الروسية، يخشون من عدم تمكنهم من حصاد محاصيلهم في ظل الأزمة التي باتت تعطل مظاهر الحياة اليومية.

وحسب الوكالة فإن هذا النقص دفع السائقين إلى إنشاء خرائط جماعية عبر الإنترنت وتبادل المعلومات حول محطات الوقود التي لا تزال تملك إمدادات أو تشهد طوابير أقل. كما أدى النقص إلى تصاعد التوتر، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وقوع مشاجرات بين سائقين أثناء انتظارهم للتزود بالوقود. كما أظهرت حسابات أجرتها "رويترز" أن أسعار البنزين في بعض المناطق ارتفعت إلى مستويات تعد من الأعلى في أوروبا.

اقتصاد دولي بوتين يقر بأزمة الوقود في روسيا ويبحث حظر تصدير الديزل

وقالت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، الأربعاء، إن أسعار البنزين في مدينة سيفاستوبول، أكبر مدن شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية، قفزت بنسبة 30% خلال الأسبوع الماضي وحده. وأضافت "روستات" أن متوسط سعر البنزين في روسيا بلغ 72.38 روبل (0.93 دولار) للتر الواحد حتى الأسبوع الماضي، إلا أن مراسلي "رويترز" رصدوا محطات وقود في المناطق المتضررة من النقص تبيع البنزين بسعر يصل إلى 2.42 دولار للتر.

وكانت موسكو قد قللت في البداية من شأن أزمة الوقود ووصفتها بأنها اختناقات محلية، لكن بوتين عاد وشدد على أنه من المهم بشكل خاص الحفاظ على إمدادات الوقود للقطاع الزراعي، "لأن الحصاد يعتمد عليها".

ويُظهر أحد المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مزارعين في منطقة "الأرض السوداء" الخصبة وهم يكافحون لتوفير الوقود اللازم للحصاد، بينما يروي منشور آخر أن أحد المزارعين اضطر إلى قيادة آلة الحصاد الخاصة به إلى محطة وقود عادية بعد منعه من تعبئة غالون بالوقود.

وكشفت رويترز في تقرير حصري لها أمس عن أن روسيا بدأت استيراد البنزين بحراً من الهند، كما وافقت كازاخستان على تزويدها بـ50 ألف طن متري من البنزين خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. وأظهر استطلاع للرأي نُشر هذا الأسبوع أنه حتى قبل تفاقم أزمة الوقود الشهر الماضي، كان الروس يشعرون بتشاؤم تجاه الأوضاع الاقتصادية أكثر من أي وقت خلال العشرين عاماً الماضية.

طاقة روسيا تستورد البنزين من الهند لمواجهة نقص الإمدادات

ومع استمرار الضربات، قد يؤدي استمرار نقص الوقود لفترة طويلة إلى تآكل التأييد الشعبي للحرب، التي بدأت مع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ودخلت الآن عامها الخامس.

وبدأت بعض المناطق بالفعل في تقليص الخدمات الأساسية. ففي إقليم زابايكالسكي، المحاذي للصين ومنغوليا، ألغت السلطات بعض خطوط الحافلات، كما علّقت شركة لجمع النفايات خدماتها في أربع مناطق، معللة ذلك بقيود الوقود.

توسع الأزمة إلى الجوار

وفي سياق متصل، قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية إن نقص إمدادات البنزين في روسيا بدأ يمتد إلى جمهوريات آسيا الوسطى، حيث تفتقر بعض الدول إلى إنتاج محلي كافٍ من الوقود وتعتمد منذ فترة طويلة على الواردات الروسية.

وقالت قيرغيزستان، وهي دولة حبيسة، هذا الأسبوع إنها طلبت من شركائها الإقليميين، بما في ذلك كازاخستان وأذربيجان وتركمانستان، المساعدة في ضمان أمن الطاقة والحفاظ على إمدادات مستقرة من المشتقات النفطية للسوق المحلية، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.

طاقة أزمة الوقود تكشف عمق الضغوط على الاقتصاد الروسي

وشهدت أوزبكستان، جارتها الغربية، ارتفاعاً حاداً في أسعار البنزين، في حين بدأت كازاخستان، أكبر اقتصاد في المنطقة، في تشديد الرقابة على الحدود للحد من تهريب الوقود. وتسلّط هذه الاضطرابات الضوء على مدى استمرار اعتماد اقتصادات آسيا الوسطى على روسيا في إمدادات الوقود، رغم بروز الصين كأكبر مستثمر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وكانت روسيا قد حظرت صادرات البنزين اعتباراً من 1 إبريل/نيسان، باستثناء الشحنات المصدّرة بموجب اتفاقيات حكومية، والتي تشمل بعض دول آسيا الوسطى. وقالت وزارة الطاقة في قيرغيزستان إن البلاد، التي تستورد معظم احتياجاتها من البنزين من روسيا، تمتلك حالياً احتياطيات كافية من المشتقات النفطية، وإن طلبها للحصول على كميات إضافية هو إجراء احترازي، مضيفة أن الحكومة فرضت سقفاً لأسعار الوقود على المستهلكين.

أما كازاخستان، أكبر منتج للنفط في المنطقة، فقد حظرت سابقاً تصدير بعض المشتقات النفطية الخفيفة عبر السكك الحديدية، وفرضت قيوداً جديدة على الحدود، تسمح بعبور المركبات مرة واحدة يومياً فقط. وفي 20 يونيو/حزيران، أصدر رئيس الوزراء أولغاس بيكتينوف تعليمات للجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع نقص الوقود، بما في ذلك تشديد الرقابة الحدودية.