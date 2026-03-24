روسيا تعلق صادرات نترات الأمونيوم وسط مخاوف من أزمة أسمدة عالمية

- أعلنت روسيا تعليق صادرات نترات الأمونيوم لمدة شهر بدءًا من 21 مارس 2026، لتلبية احتياجات المزارعين الروس خلال موسم الزراعة الربيعية، مع استثناء الشحنات بموجب اتفاقيات حكومية دولية. - يوليا فاسيليفنا، الخبيرة الاقتصادية، تعتبر القرار خطوة استباقية لحماية الأمن الغذائي الداخلي وسط اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، محذرة من ندرة محلية وارتفاع الأسعار إذا لم يتم التدخل المبكر. - كيريل ديميترييف يحذر من تداعيات خطيرة نتيجة تعطّل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يؤثر على تجارة الأسمدة العالمية، مشيرًا إلى أزمة زراعية محتملة.

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تعليق مؤقت لصادراتها من نترات الأمونيوم، بالتزامن مع تحذيرات رسمية من تداعيات الحرب في المنطقة على سلاسل الإمداد الغذائي العالمية.

وأعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الثلاثاء، تعليق تصدير نترات الأمونيوم لمدة شهر، اعتبارًا من 21 مارس/آذار وحتى 21 إبريل/نيسان 2026. وجاء في بيان الوزارة أن القرار يهدف إلى تلبية احتياجات المزارعين الروس من الأسمدة بشكل تفضيلي خلال موسم الزراعة الربيعية.

وشمل القرار تعليق التراخيص القائمة والمعلّقة لتصدير نترات الأمونيوم، باستثناء الشحنات التي تتم بموجب اتفاقيات حكومية دولية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بناءً على قرار من غرفة العمليات التابعة لها، التي تتابع إمدادات الأسمدة النيتروجينية للمنتجين الزراعيين.

في هذا السياق، اعتبرت يوليا فاسيليفنا، الخبيرة الاقتصادية الروسية، أن القرار يمثل "رسالة استباقية لحماية الأمن الغذائي الداخلي في ظل اضطرابات غير مسبوقة تشهدها طرق الإمداد العالمية".

وأضافت فاسيليفنا، متحدثة لـ"العربي الجديد": "موسكو تدرك جيدًا أن أي اضطراب في الإمدادات العالمية سيتسبب في طلب متزايد على الأسمدة الروسية، وهو ما قد يؤدي إلى ندرة محلية وارتفاع حاد في الأسعار إذا لم يتم التدخل المبكر".

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه سوق الأسمدة العالمية اضطرابات نتيجة تعطّل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 24% من تجارة الأمونيا العالمية، وهي من المكونات الرئيسية لنترات الأمونيوم.

وفي سياق متصل، حذر كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي الدولي، من تداعيات خطيرة محتملة. وكتب ديميترييف على منصة "إكس"، أمس الاثنين: "مضيق هرمز وأزمة الأسمدة، الأزمة الزراعية التالية".

وجاء تحذير ديميترييف تعليقًا على تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "إس آند بي غلوبال"، حول تأثير الحرب في المنطقة والتوقف الفعلي للملاحة عبر مضيق هرمز على تجارة الأسمدة العالمية.