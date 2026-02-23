روسيا تعرض على صربيا محطة طاقة نووية

- أعلنت روسيا استعدادها لتزويد صربيا بمحطة طاقة نووية بخيارين: مشروع روسي بالكامل أو ضمن اتحاد دولي، مما يمنح صربيا حرية الاختيار ويعزز التعاون الدولي. - حذرت "روساتوم" الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على القطاع النووي، مؤكدة أن أوروبا ستكون الخاسر الأكبر، حيث تعتمد مصانعها على اليورانيوم والخدمات النووية الروسية. - أكدت الخبيرة إيلانا إلماروفنا أن العقوبات الأوروبية ستضر بأوروبا أكثر من روسيا، حيث ستفقد أوروبا موردًا موثوقًا وتضطر للبحث عن بدائل أقل كفاءة وأغلى ثمنًا.

أعلنت روسيا، الاثنين، استعدادها لتزويد صربيا بمحطة طاقة نووية وفق خيارين: الأول مشروع روسي بالكامل بنسبة 100%، والثاني مشروع ضمن اتحاد دولي يضم شركاء دوليين. هذا ما كشفه المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف في مؤتمر صحافي بعد لقائه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد. وحسب وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، أوضح ليخاتشيف أن هذا الطرح يمنح صربيا حرية الاختيار، مؤكداً استعداد موسكو لأقصى درجات التحالف الدولي، موجهاً، في الوقت نفسه، تحذيراً واضحاً للاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على هذا القطاع، مؤكداً أن أوروبا ستكون الخاسر الأكبر.

وخلال مؤتمره الصحافي، أكد ليخاتشيف أن "روساتوم" مستعدة تماماً لأي عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن الشركة "لن تبقى من دون طلبات أجنبية"، مضيفاً: "لدينا طابور، بالمعنى الإيجابي للكلمة، من شركائنا الدوليين لتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة النووية". وتأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه السوق الأوروبية من تحديات غير مسبوقة في قطاع الطاقة.

ولم يكتفِ ليخاتشيف بالرد على التهديدات، بل وجّه تحذيراً صريحاً للعواصم الأوروبية من المساس بقطاعه. ووصف أي خطوة أوروبية نحو فرض عقوبات على الذرة الروسية بأنها "رياضة قفز على الأشواك". وأشار إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي لم يتعافَ بعد من الصدمة التي سببتها عقوبات النفط والغاز، لافتاً إلى أن إدخال الطاقة النووية في هذه اللعبة سيكون له "تأثير سلبي بكل تأكيد" على الاقتصاد الأوروبي نفسه.

وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة الاقتصادية الروسية إيلانا إلماروفنا، لـ"العربي الجديد"، إن "موسكو تقدم مرونة كبيرة تتيح لبلغراد التوفيق بين رغبتها في التعاون مع روسيا وطموحاتها الأوروبية. هذا ذكاء دبلوماسي واقتصادي يحول ملف الطاقة النووية من ورقة ضغط إلى جسر تعاون. وإذا قبلت صربيا بالخيار الدولي، فإن روساتوم ستضمن وجود شركاء غربيين في المشروع، ما يخلق شبكة مصالح متشابكة تحمي المشروع من أي عقوبات مستقبلية ويجعل استهدافه مكلفاً للجميع".

وأضافت إلماروفنا: "بالنسبة للتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على القطاع النووي الروسي، يجب أن نكون صريحين، أي عقوبات من هذا النوع ستصيب أوروبا أولاً قبل أن تمس موسكو، لأن المصانع الأوروبية لا تزال تعتمد على اليورانيوم المخصب والخدمات النووية الروسية. والسوق النووية ليست مثل النفط، فالتعاقدات فيها طويلة الأمد وإيجاد بدائل يحتاج سنوات. ببساطة، أوروبا إن فرضت عقوبات، فإنها توقف جزءاً من محطاتها لا محطاتنا". ورأت أن "آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، كلها أسواق مفتوحة أمام روساتوم. والعقوبات الأوروبية لن تحرمنا من العمل، بل ستحرم أوروبا من مورد موثوق وتدفعها إلى أحضان موردين أغلى ثمناً وأقل كفاءة".