روسيا تعتزم بناء 40 وحدة طاقة نووية بقدرة 30 جيغاواط

- أعلنت الحكومة الروسية عن خطة لبناء 40 وحدة طاقة نووية جديدة بقدرة إجمالية تصل إلى 30 جيغاواط، تشمل مفاعلات الجيل الرابع، مع تعزيز دعم قطاع الطاقة النووية المحلي وتوسيع أسطول كاسحات الجليد النووية. - شهدت محطة زابوريجيا النووية هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية، مستهدفة مبنى الوحدة التصميمية الهندسية، مما أدى إلى أضرار مادية دون إصابات، مع استمرار التحقيق في الحادث. - تُعد محطة زابوريجيا الأكبر في أوروبا، وقد توقفت عن توليد الكهرباء منذ سبتمبر 2022، وتديرها روسيا منذ أكتوبر 2022، وسط تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا حول تهديد المنشأة.

أعلنت الحكومة الروسية خطة لبناء نحو 40 وحدة طاقة نووية جديدة خلال السنوات المقبلة، بقدرة إجمالية تصل إلى 30 جيغاواط. وجاء الإعلان خلال منتدى دولي للشباب، فيما شهد تسجيل هجوم جديد بطائرات مسيرة أوكرانية على منشأة تابعة لمحطة زابوريجيا النووية، التي تديرها روسيا حالياً. وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، في كلمة أمام المشاركين في المنتدى النووي الدولي للشباب "أوبنينسك الجديدة"، نُشرت اليوم الجمعة على الموقع الرسمي للحكومة، إن الحكومة تعزز دعمها لتطوير قطاع الطاقة النووية المحلي.

وأضاف ميشوستين أنه "في السنوات المقبلة، نخطط لبناء نحو 40 وحدة طاقة بقدرة إجمالية تبلغ 30 جيغاواط، تشمل مفاعلات متطورة من الجيل الرابع". وتابع: "علاوة على ذلك، سنواصل بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة وتوسيع أسطولنا الحالي من كاسحات الجليد النووية التي تعد، كما هو معلوم، فريدة من نوعها في العالم، لاستخدامها في المياه العميقة والضحلة على حد سواء".

في جانب آخر، أعلنت الخدمة الصحافية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، أمس الخميس، أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مبنى الوحدة التصميمية الهندسية التابع للمحطة. وأوضح البيان المنشور على منصة "ماكس" الروسية، إن المبنى المستهدف يقع خارج الموقع الصناعي الرئيسي، في المنطقة الصناعية المحيطة. وأكدت المحطة عدم وقوع إصابات، مع تسجيل أضرار مادية في عدد من سيارات الموظفين.

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ووفقاً للبيان لا يشكل هذا الهجوم تهديداً إشعاعياً مباشراً. ومع ذلك، تشكل مثل هذه الأعمال تهديداً لاستدامة عمليات السلامة في المنشأة النووية على المدى الطويل، إذ تستهدف المتخصصين والبنية التحتية المسؤولة عن الدعم الفني لتشغيل المحطة. وتواصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التابعة لمحطات روساتوم للطاقة النووية، الحفاظ على مستوى السلامة النووية والإشعاعية المطلوب، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وتُعد محطة زابوريجيا الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب مدينة إنيرغودار، الأكبر في أوروبا بست وحدات طاقة تبلغ استطاعة كل منها جيغاواطاً واحداً. وقد توقفت عن توليد الكهرباء في سبتمبر/أيلول 2022، ودخلت جميع وحداتها في حالة الإيقاف التام منذ إبريل/نيسان 2024، وتديرها روسيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. ومنذ الأيام الأولى للحرب، فرضت القوات الروسية سيطرتها على محطة زابوريجيا النووية، ومنذ ذلك الحين يتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات حول تعريض المنشأة وما حولها لخطر كارثة نووية، جراء الهجمات المتكررة التي تستهدف المنطقة.