- زيادة الإيرادات الروسية من النفط: ارتفعت عوائد روسيا من مبيعات النفط نتيجة لتداعيات الحرب في الخليج وتوقف إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى إعفاء مؤقت من العقوبات الغربية، مما أدى إلى مضاعفة الإيرادات لتصل إلى 9 مليارات دولار. - ارتفاع الطلب على النفط الروسي: زاد الطلب على النفط الروسي مع تراجع الإمدادات من الخليج وإيران، وارتفع سعر خام الأورال الروسي إلى 77 دولاراً للبرميل، مما يعزز الإيرادات الروسية في ظل أزمة طاقة عالمية. - التحديات الاقتصادية المستقبلية: تواجه روسيا تحديات اقتصادية رغم المكاسب الحالية، مثل العجز في الميزانية والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي غير مؤكد.

عززت تداعيات الحرب في منطقة الخليج وتوقف إمدادات الطاقة منها، عوائد الخزينة الروسية من مبيعات النفط، لا سيما بعد قرار الإدارة الأميركية منح إعفاء مؤقت لمبيعات النفط الروسي من العقوبات الغربية. وبحسب تقديرات نشرتها وكالة رويترز، اليوم الخميس، فإنّ روسيا ستضاعف خلال الشهر الجاري إيراداتها من أكبر ضريبة نفطية منفردة لتصل إلى 9 مليارات دولار، نتيجة أزمة النفط والغاز التي اندلعت بعد الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران.

وتُعد هذه الحسابات من أولى الأدلة الملموسة على مكاسب لم تكن متوقعة لروسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، جراء الحرب على إيران، التي يقول متعاملون وخبراء في سوق النفط إنها تسببت في أخطر أزمة طاقة في التاريخ الحديث. وأقدمت إيران فعلياً على إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية عقب الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية عليها في نهاية فبراير/ شباط، ما دفع أسعار خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل.

وفي 13 مارس/ آذار الماضي، منحت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً لمدة 30 يوماً يسمح بشراء وتسليم النفط الخام الروسي والمنتجات النفطية الروسية المحملة على السفن في أو قبل 12 مارس، على أن يظل الترخيص سارياً حتى 11 إبريل/ نيسان الحالي. وتعتمد الإيرادات الرئيسية لروسيا من قطاع النفط والغاز الضخم لديها على الإنتاج. وقد تم إلغاء رسوم تصدير النفط الخام اعتباراً من بداية عام 2024 ضمن ما تُعرف بـ"المناورة الضريبية" الأوسع، وهي إصلاح ضريبي ممتد لسنوات في هذا القطاع.

وطبقاً لحسابات "رويترز" المستندة إلى بيانات أولية للإنتاج وأسعار النفط، من المتوقع أن ترتفع ضريبة استخراج المعادن على إنتاج النفط في روسيا خلال إبريل إلى نحو 700 مليار روبل (9 مليارات دولار)، مقارنة بـ327 مليار روبل في مارس، بزيادة تقارب 10% عن إبريل من العام الماضي. وتتوقع روسيا تحصيل 7.9 تريليونات روبل من هذه الضريبة خلال كامل عام 2026.

طلب متزايد على النفط الروسي

وأدى تراجع الإمدادات الواردة من الخليج وإيران إلى طلب متزايد على النفط الروسي الذي كان يباع كثير منه قبل الحرب في السوق السوداء وعلى متن سفن ما يُعرف بـ"أسطول الظل". وقفز متوسط سعر خام الأورال الروسي، المستخدم لأغراض احتساب الضرائب، إلى 77 دولاراً للبرميل في مارس، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق بيانات وزارة الاقتصاد الروسية.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 73% مقارنة بسعر فبراير البالغ 44.59 دولاراً للبرميل، كما أنه أعلى من مستوى 59 دولاراً المفترض في ميزانية الدولة لهذا العام. وقال الكرملين، أول أمس الثلاثاء، إن هناك عدداً هائلاً من الطلبات على الطاقة الروسية من جهات مختلفة، في ظل أزمة طاقة عالمية حادة تهز أسس أسواق النفط والغاز. ومع ذلك، فإن حجم هذه المكاسب غير المتوقعة لروسيا يظل محدوداً، إذ حذر اقتصاديون داخل البلاد مراراً من أن عام 2026 قد يكون صعباً.

وسجلت روسيا عجزاً في الميزانية بلغ 4.58 تريليونات روبل، أي ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس 2026، بحسب ما أعلنته وزارة المالية الروسية، أمس الأربعاء. كما ساهمت هجمات أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة الروسية، التي تهدف إلى تقويض موارد موسكو المالية، في خفض الإيرادات وتهدد بخفض إنتاج النفط. ويرى مراقبون أن حجم المكاسب التي تحققها روسيا يعتمد على مدة استمرار الأزمة الإيرانية.

(رويترز، العربي الجديد)