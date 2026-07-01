روسيا تستورد البنزين من الهند لمواجهة نقص الإمدادات

- بدأت روسيا في استيراد البنزين من الهند عبر البحر للتخفيف من نقص الوقود الناتج عن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، مع ارتفاع أسعار البنزين وظهور طوابير طويلة أمام المحطات. - تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في كلا البلدين، حيث يعاني الاقتصاد الروسي من ركود وأوكرانيا تواجه تحديات اقتصادية. - وسعت ألمانيا تحذيرها من السفر إلى روسيا بسبب تكثيف الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة، مما أثر على حركة الطيران وأدى إلى إغلاق المطارات ونقص إمدادات الوقود.

ذكر مصدران في قطاع النفط لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، أن روسيا بدأت باستيراد البنزين عن طريق البحر من الهند، في محاولة للتخفيف من حدّة نقص الوقود الناجم عن الهجمات الأوكرانية على بنيتها التحتية للطاقة. ويشهد قطاع الوقود في شتى أنحاء روسيا ضغوطاً متزايدة حيث يجري تطبيق نظام الحصص وسط ظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود وارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية.

وكان الكرملين قد أعلن أمس الثلاثاء أن روسيا على اتصال بدول أخرى وتناقش استيراد الوقود بأسعار مقبولة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن هذه ستكون خطوة أخرى نحو استقرار السوق وتهدف إلى درء الشراء المذعور. ولم يذكر دولاً محددة، لكنه قال إن هناك اتصالات قائمة. وأشار نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في تصريحات سابقة أيضاً إلى الواردات بوصفها إجراء محتملاً لضمان الاستقرار في سوق الوقود المحلي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد، إن مشكلات إمدادات الوقود سبَّبت حدوث نقص في بعض مناطق البلاد، وإن فريق مهام يعمل على ضمان توفير كميات كافية في أنحاء روسيا. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع لكبار المسؤولين بخصوص إمدادات الوقود وتوزيعه، قال بوتين إن على روسيا تقليل آثار الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيّرة على المنشآت النفطية نظراً إلى أن ذلك يرتبط بنقص الإمدادات. ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان توفير إمدادات للقطاع الزراعي، وقال إن حظر تصدير الديزل قيد الدراسة.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية ووزارة النفط الهندية بعد على طلبات التعليق. وقال مصدر في القطاع إن ما لا يقل عن 60 ألف طن من البنزين تم شحنها من الهند إلى روسيا. وأضاف مصدر آخر أنه تم إرسال ناقلتين، تحمل كل منهما شحنة تراوح بين 30 و40 ألف طن. وذكر مصدر ثالث أن روسيا تخطط لاستيراد ما مجموعه 400 ألف طن من البنزين شهرياً من دول مختلفة، بما في ذلك من روسيا البيضاء المجاورة، التي كانت تصدر بالفعل الوقود إلى روسيا.

ويبلغ استهلاك البنزين في روسيا ما لا يقل عن 110 آلاف طن يومياً في فصل الصيف، عندما يبلغ الطلب على الوقود ذروته. وليس من الواضح أي شركة تكرير هندية ستقوم بتوريد البنزين إلى روسيا.

أوكرانيا تواصل استهداف مصافي النفط الروسي

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة نفط رئيسية في مدينة أوفا الروسية للمرة الثانية خلال أسبوع. وأوضح زيلينسكي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن مصفاة أوفا تعد واحدة من أكبر المصافي التي تنتج زيوت التشحيم في روسيا، وتقع على بعد أكثر من 1000 كيلومتر (600 ميل) من أوكرانيا.

في المقابل، قال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا، أولكسندر هانزا، يوم الأربعاء عبر تطبيق تليغرام للمراسلة، إن روسيا شنت هجوماً على خمس محطات وقود للبيع بالتجزئة في المنطقة خلال الليل، مما أدى إلى مقتل امرأة. وأضاف أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا. وتواصل روسيا شن هجمات على محطات الوقود، لكن الهجمات اشتدت في الأونة الأخيرة رداً على الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط، إذ أبلغت السلطات الأوكرانية في مناطق زابوريجيا وسومي وخاركيف ودنيبروبتروفسك الواقعة على الجبهة عن وقوع هجمات بشكل شبه يومي.

توقعات بركود الاقتصاد الروسي

في السياق، قال معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية اليوم الأربعاء، إن معدلات الفائدة المرتفعة والهجمات الأوكرانية وإغلاقات الإنترنت دفعت الاقتصاد الروسي إلى براثن أزمة. وأظهرت أحدث توقعات المعهد الخاصة باقتصادات وسط وشرق أوروبا أن النمو الاقتصادي الروسي سوف يصل إلى 0.6 % فقط العام الجاري بعد 4.9 % في 2024 و1% في2025.

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وقال فاسيلي أستروف الخبير في الشؤون الروسية بالمعهد إن "الركود الاقتصادي الملحوظ" يرجع إلى "سياسة البنك المركزي النقدية التي لا تزال متشددة والتي تخنق النشاط الاقتصادي بجعل الاقتراض باهظاً للغاية، ولا سيما لشراء المنتجات الاستهلاكية المعمرة وللاستثمار". وأضاف أن النشاط الاستثماري تراجع بواقع 14% في الربع الأول. وأضاف أستروف أن الهجمات الأوكرانية على مرافق الطاقة الروسية والمشاكل الناتجة عنها في إمدادات الوقود تضر أيضاً بالاقتصاد.

وتابع أن إغلاقات الإنترنت تسبب أيضاً مشاكل إضافية في الاقتصاد الرقمي بشكل متزايد. ورغم ذلك ما زالت روسيا قادرة على تمويل حربها ضدّ أوكرانيا، بحسب تقرير المعهد. ويتوقع المعهد نمواً بواقع 1.3% العام المقبل.

أوكرانيا تعاني تداعيات الهجمات الروسية وحرب إيران

وبالنسبة لأوكرانيا، يتوقع الخبراء نمواً بواقع 1 % العام الجاري و2.5 % العام المقبل. وأفاد التقرير بأن أوكرانيا لا تعاني فقط الهجمات على مرافق الطاقة، ولكن أيضاً تداعيات حرب إيران. وكانت البلاد معتمدة على واردات الوقود والأسمدة التي أصبحت باهظة للغاية جراء الحصار المفروض على مضيق هرمز.

ولكن معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية، قال إن القرض المقدّم من الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 90 مليار يورو (103 مليارات دولار) الذي تم إقراره في إبريل/نيسان، يضفي الاستقرار على الاقتصاد الأوكراني. ومن ناحية أخرى، يتوقع المعهد في تقريره، نمواً قوياً في وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا رغم حرب إيران. وسوف يكون الاتجاه مدفوعاً بالاستهلاك الخاص، وتمويلات الاتحاد الأوروبي، والاستثمار في صناعة الأسلحة.

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وقال ريتشارد جريفسون، نائب مدير المعهد، إنّ القطاع الصناعي في المنطقة "الذي يرتبط بشكل وثيق بألمانيا يواصل المعاناة نتيجة للأزمة في قطاع التصنيع الألماني وتحدياته المحلية". وفي دول الاتحاد الأوروبي الشرقية الإحدى عشرة، يتوقع المعهد نمواً بواقع 2.2 % في 2026 و2.4 % في 2027، وهو أقوى من القيم المتوقعة لمنطقة اليورو بشكل كبير.

ألمانيا توسع تحذير السفر إلى جميع أرجاء روسيا

من جهتها، وسعت وزارة الخارجية الألمانية بشكل كبير تحذيرها من السفر إلى روسيا في ظل تكثيف الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة. ويشمل التحذير الآن السفر إلى جميع أنحاء روسيا، بعدما كان يقتصر في السابق على المناطق المتاخمة لأوكرانيا. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يستند إلى توقع وجود "مخاطر كبيرة" في جميع أنحاء روسيا نتيجة الطائرات المسيرة أو حطامها. كما أشارت إلى أنّ المواطنين الألمان، وحاملي الجنسيتين الألمانية والروسية يواجهون أيضاً خطر التعرّض للاعتقال التعسفي.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أن مدينة موسكو ومحيطها، وكذلك محيط سانت بطرسبرغ ومقاطعة لينينغراد ومناطق أخرى في روسيا، أصبحت في الآونة الأخيرة أهدافاً متزايدة لهجمات واسعة بالطائرات المسيرة. وأضافت الوزارة أن حركة الطيران تأثرت أيضاً، موضحة أنه "لأسباب أمنية، يتم إغلاق المطارات لساعات عدّة بشكل متكرّر، خصوصاً في غرب روسيا، وكذلك في مناطق تمتد إلى وسط البلاد وجنوبها"، مشيرة إلى أنّ ذلك قد يؤدي إلى إلغاء مئات الرحلات وحدوث فوضى في المطارات المتأثرة.

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ولا تزال الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وألمانيا، وكذلك مع دول أوروبية أخرى، متوقفة، بينما تظلّ الرحلات عبر مراكز دولية مثل إسطنبول متاحة. ووفقاً لتحذير السفر، أدّى تضرّر مصافي نفط روسية أيضاً إلى حدوث نقص في إمدادات الوقود، مع فرض قيود على كميات الوقود المسموح بصرفها في بعض المناطق، بما في ذلك موسكو. وأضاف التحذير: "كما لا يمكن استبعاد تعرّض شبكة النقل العام، ولا سيما حركة القطارات، لهجمات".

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)