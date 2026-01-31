روسيا ترفع الحظر مبكراً عن صادرات البنزين من منتجي النفط

- أعلنت الحكومة الروسية رفع الحظر عن صادرات البنزين من منتجي النفط لتجنب تراكم المخزونات، مع تمديد الحظر على غير المنتجين حتى نهاية يوليو، بهدف استقرار سوق الوقود المحلي. - فرضت القيود في أغسطس الماضي بسبب هجمات أوكرانية على المصافي والموانئ الروسية، مما أدى إلى أزمة وقود وارتفاع الأسعار، وقد خفت حدة الهجمات مؤخراً. - عانت مناطق مثل الشرق الأقصى الروسي ونيجني نوفغورود من نقص الوقود، وفرضت شبه جزيرة القرم تقنيناً على استهلاك البنزين في سبتمبر.

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، أنها سترفع الحظر المفروض على صادرات البنزين من منتجي النفط لتجنب تراكم المخزونات، مع تمديد الحظر المفروض على الصادرات من غير المنتجين حتى نهاية يوليو/ تموز المقبل، وقالت إنّ "القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلي".

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر مطلع، أنّ وزارة الطاقة الروسية قدمت مقترحاً للحكومة تطلب فيه رفع الحظر المفروض على صادرات البنزين من منتجي الوقود قبل الموعد المحدّد، مشيرة إلى أن ذلك سيمنع تراكم المخزون في المصافي.

وكانت القيود قد فرضت لأول مرة في نهاية أغسطس/آب الماضي، بعد تزايد الهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على المصافي والموانئ الروسية الممتدة من البحر الأسود إلى الساحل بحر البلطيق، ما أدى إلى أزمة وقود داخلية وارتفاع أسعار مؤقت ونقص في بعض المناطق. وقد خفت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة.

وعانت بعض المناطق الروسية هذا النقص، منها الشرق الأقصى الروسي، ومنطقة نيجني نوفغورود شرقي العاصمة موسكو، كما فرضت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، تقنيناً على استهلاك البنزين في سبتمبر/أيلول الماضي، وحددت كمية 30 لتراً للسائقين في المرة الواحدة، وجمدت كذلك الأسعار على البنزين بسبب اضطراب الإمدادات. وكانت الحكومة الروسية فرضت في سبتمبر 2023، حظراً على تصدير البنزين والديزل للمرة الأولى، بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار الوقود محلياً وتنظيم سوق الطاقة، ومنذ ذلك الوقت، جرى تمديد الحظر عدة مرات.

وكان من المقرر أن ينتهي الحظر، الذي يشمل حالياً مصنعي الوقود، في نهاية فبراير/شباط المقبل.

وأفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ يوم 27 يناير/ كانون الثاني، نقلاً عن مصدر مطلع، أن معدلات معالجة النفط الخام الأسبوعية في روسيا ارتفعت في الفترة الأخيرة (من 15 إلى 21 يناير)، مع انخفاض كثافة الهجمات الأوكرانية على قطاع التكرير الروسي وزيادة معالجة بعض المصافي الكبرى.

(رويترز، العربي الجديد)