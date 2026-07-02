روسيا تراهن على الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية إلى 22%

- أشار هيرمان غريف، الرئيس التنفيذي لبنك "سبيربنك"، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد إنتاجية الشركات الروسية بنسبة تصل إلى 33% عند دمجه بشكل منهجي. - أوضحت جولا بيكبولاتوفا أن تحقيق فوائد الذكاء الاصطناعي يعتمد على النضج الرقمي، جودة البيانات، والجدوى الاقتصادية، مع توقع ظهور التأثيرات خلال عامين إلى ثلاثة أعوام. - أكد الرئيس فلاديمير بوتين على المزايا التنافسية لروسيا في الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أهمية معالجة تحديات جودة البيانات وتحديث البنى التحتية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

قال الرئيس التنفيذي لبنك "سبيربنك" هيرمان غريف إن تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية قادرة على رفع إنتاجية الشركات الروسية بنسبة تتراوح بين 11% و22 %. ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الروسية"ريا نوفوستي"، فقد أوضح غريف أن البنك أجرى تحليلاً شاملاً لتحديد العمليات التي يمكن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها، ما أسفر عن هذه التقديرات.

وأضاف غريف خلال مشاركته في المؤتمر المالي للبنك المركزي الروسي، أمس الأربعاء، أن المزج بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الفيزيائي يرفع سقف الإمكانات إلى متوسط نمو يتراوح بين 21% و33 %، واصفاً ذلك بأنه "أخبار إيجابية للغاية"، لكنه شدد على أن التحدي الرئيسي يكمن في كيفية تفعيل هذه العوامل بشكل منهجي.

وحول العوائق التي تحول دون تحقيق هذه المكاسب، أوضحت جولا بيكبولاتوفا، وهي روسية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لـ"العربي الجديد"، أن "التطبيق العملي لهذه التقنيات مرهون بثلاثة شروط أساسية، الشرط الأول يتمثل في النضج الرقمي للشركة وجودة البيانات، حيث يتطلب دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والفيزيائي بنية تحتية رقمية متطورة وكميات كبيرة من البيانات الدقيقة والمنظمة، وهو ما لا يزال يمثل تحدياً للعديد من المؤسسات التي تعاني من تشتت بياناتها أو ضعف جودتها".

وتابعت بيكبولاتوفا: "الشرط الثاني يتعلق بالجدوى الاقتصادية، فتقنيات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي باهظة التكلفة، ما يستوجب أن تكون العوائد المرتقبة أعلى من تكاليف التطوير والتطبيق". وأشارت إلى أن الشرط الثالث هو جاهزية المستخدمين وبيئة العمل الرقمية، فغياب الثقة بالأنظمة الآلية وانخفاض مستوى الثقافة الرقمية قد يحولان دون تحقيق النتائج المرجوة. وأضافت: "في بعض المناطق أو القطاعات، لا يزال المستخدمون يثقون بالبشر أكثر من الأنظمة الروبوتية".

ورجحت الخبيرة أن تظهر التأثيرات الملموسة على مستوى شركات فردية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، بينما قد يمتد الأفق الزمني لتحقيق تأثير قطاعي واسع النطاق إلى ما بين خمس وعشر سنوات، مع تركز الفرص الأكبر حالياً في قطاعات اللوجستيات والإنتاج والمخازن الكبرى والنقل.

وفي سياق متصل، كان المدير الإداري الأول ورئيس مركز أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك "سبيربنك" ألكسندر إيساكوف قد صرح في مقابلة مع صحيفة "فيدوموستي"الروسية، يوم الاثنين الماضي، بأن إمكانات النمو في الاقتصاد الروسي قد ترتفع إلى ما بين 2% و2.5% بدلاً من 1.5% بفضل تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي. وذكر أن روسيا تحتل موقعاً متقدماً مقارنة بدول مجموعة العشرين في مجال تبني هذه التقنيات، رغم تأخرها عن بعض الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين. وتوقع إيساكوف أن يتجاوز النمو الاقتصادي التوقعات السائدة بعد عام 2027 نتيجة التطبيق الموسع للذكاء الاصطناعي مدعوماً بالبنية التحتية القائمة.

من جانبه، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد المزايا التنافسية لروسيا في هذا المجال، مشيراً إلى موارد الطاقة الهائلة التي يتطلبها تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومنها الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية في سيبيريا. كما أعلن استعداد روسيا لمشاركة خبراتها وتقنياتها مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتمكينها من بناء منصاتها الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

ويتجاوز الرهان الروسي على الذكاء الاصطناعي حدود تحسين الكفاءة التشغيلية إلى كونه محركاً استراتيجياً للنمو الاقتصادي المستدام، شريطة معالجة تحديات جودة البيانات وتحديث البنى التحتية وبناء ثقافة رقمية واسعة النطاق.