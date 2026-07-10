- تواجه روسيا أزمة وقود حادة، حيث يغطي إنتاج البنزين 65% فقط من الاحتياجات المحلية، مما أدى إلى طوابير طويلة وتدخل القوزاق للحفاظ على النظام. تفاقمت الأزمة بسبب الهجمات الأوكرانية على منشآت النفط، مما أوقف الإنتاج في مصافي رئيسية. - استجابة للأزمة، فرضت روسيا حظراً على تصدير الوقود، مما أثر على الأسواق العالمية. بدأت روسيا في استيراد الوقود من بيلاروس والهند، وسحبت من المخزونات الاستراتيجية لتغطية النقص. - أثرت الأزمة على الحياة اليومية، حيث يخشى المزارعون من عدم حصاد محاصيلهم وارتفعت أسعار البنزين. يتوقع تحسن الوضع في النصف الثاني من يوليو مع استئناف المصافي وزيادة الواردات.

توقعت مصادر في صناعة الوقود تفاقم أزمة البنزين والديزل في روسيا بما قد يستتبعها من انعكاسات على الأسواق العالمية والدول المجاورة بعدما أصبح إنتاج البنزين الروسي لا يغطي سوى 65% من الاحتياجات المحلية.

وامتدت أزمة الوقود في روسيا خلال موسم الحصاد وعطلات الصيف وما تعنيه من أسفار داخلية بفعل الهجمات الأوكرانية المتزايدة على منشآت ومرافق صناعة النفط والمصافي على مدى الأسابيع الماضية بهدف إضعاف المجهود الحربي لروسيا.

ومع تفاقم نقص الوقود واصطفاف السائقين في طوابير طويلة للتزود بالبنزين، شارك أفراد من القوزاق، الذين استعانت بهم السلطات في السنوات الأخيرة لدعم الشرطة، في الحفاظ على النظام عند بعض محطات الوقود.

وأدت الأضرار إلى توقف العمليات في العديد من المصافي، من بينها مصفاتا نورسي وأومسك، وهما أكبر معملَين لتكرير البنزين في روسيا، كما اضطرت مصفاة ساراتوف، وهي أيضاً من كبار منتجي البنزين، إلى وقف الإنتاج، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر في القطاع.

وقال مصدران للوكالة، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لعدم تخويلهما التحدث إلى وسائل الإعلام، إن إنتاج البنزين أصبح أقل من الكميات المطلوبة في هذا الوقت من العام، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب بسبب موسم الصيف، بما يتراوح بين 40 ألفاً و45 ألف طن متري يومياً، أي ما يعادل نحو 35% من الاحتياجات. وكان العجز اليومي في يونيو قد بلغ 25%. وأضاف المصدران أن الطلب اليومي على البنزين في روسيا خلال ذروة الاستهلاك الصيفي يتراوح بين 115 ألفاً و120 ألف طن يومياً.

وقد أقرت السلطات الروسية بوجود أزمة في الوقود وفرضت حظراً على تصدير البنزين يوم أمس بعد حظر طاول الديزل ووقود الطائرات في وقت سابق. وقالت وكالة بلومبيرغ هذا الأسبوع إنّ تداعيات وقف التصدير باتت ملموسة في دول آسيا الوسطى التي تعتمد على منتجات النفط الروسية المكررة، كما من المتوقع أن يؤثر على الأسعار العالمية نظراً لأن روسيا كانت من الدول المصدرة للبنزين والديزل لدول عديدة مثل البرازيل ومصر والمغرب حسب ما أظهرت أرقام التصدير في الشهر الماضي.

كما بدأت روسيا استيراد الوقود من الخارج. وسجلت إمدادات البنزين والديزل القادمة من بيلاروس إلى روسيا مستوىً شهرياً قياسياً في يونيو/حزيران، بينما أفادت مصادر في القطاع الأسبوع الماضي بأن روسيا بدأت أيضاً استيراد البنزين بحراً من الهند.

وقال متعاملون إن ما يصل إلى 6 آلاف طن من البنزين يومياً يجري توريده من بيلاروس إلى روسيا، كما يجري السحب من المخزونات الاستراتيجية لتغطية النقص.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع حكومي متلفز يوم الأربعاء الماضي إن وضع سوق الوقود لا يزال معقداً، مضيفاً "من الواضح أن الوضع الحالي في محطات الوقود يثير قلق المواطنين".

وتشهد بعض المناطق الروسية طوابير طويلة أمام محطات الوقود. وفي منتجع أنابا المطل على البحر الأسود، ساعد أفراد من القوزاق في تنظيم حركة السيارات والحفاظ على النظام.

ونقلت رويترز عن أحد الأشخاص الذين ينظمون طوابير التزود بالوقود في المنطقة قوله إنّ المستهلكين غيّروا سلوكهم الشرائي منذ انتشار أخبار نقص الوقود، وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة.

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وذكرت الوكالة يوم الخميس الماضي، أنّ المزارعين في مناطق زراعة الحبوب الروسية، يخشون من عدم تمكنهم من حصاد محاصيلهم في ظل الأزمة التي باتت تعطل مظاهر الحياة اليومية.

وحسب الوكالة فإنّ هذا النقص دفع السائقين إلى إنشاء خرائط جماعية عبر الإنترنت وتبادل المعلومات حول محطات الوقود التي لا تزال تملك إمدادات أو تشهد طوابير أقل، كما أدى النقص إلى تصاعد التوتر، إذ أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وقوع مشاجرات بين سائقين أثناء انتظارهم للتزود بالوقود، كما أظهرت حسابات أجرتها "رويترز" أن أسعار البنزين في بعض المناطق ارتفعت إلى مستويات تعدّ من الأعلى في أوروبا.

وأوضح مصدران في قطاع الطاقة للوكالة أن أوضاع سوق الوقود يُتوقع أن تتحسّن خلال النصف الثاني من يوليو، ما لم تقع هجمات جديدة على المصافي، وذلك مع استئناف المصافي المتضررة عملياتها وارتفاع واردات الوقود.