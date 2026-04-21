روسيا تتجه لوقف تدفق نفط كازاخستان إلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروجبا

- توقفت روسيا عن تصدير النفط من كازاخستان إلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروجبا بسبب التوترات السياسية والتجارية المتعلقة بالصراع في أوكرانيا، مما أثر على العلاقات في مجال الطاقة بين البلدين. - أعلنت روسيا عن استعدادها لاستئناف ضخ النفط إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا، بشرط إنهاء الابتزاز الأوكراني، وسط نزاع مع أوكرانيا حول تعليق الإمدادات. - ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى 2.25 مليون برميل يومياً في مارس، مستفيدة من إعفاءات العقوبات الأميركية، مما جعل روسيا أكبر مورد للنفط للهند.

قالت ثلاثة مصادر في قطاع النفط اليوم الثلاثاء، إن روسيا تستعد لوقف النفط من كازاخستان إلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروجبا اعتباراً من أول مايو/ أيار. وأضافت المصادر، التي تحدثت شرط عدم ذكر اسمها، أن الإطار الزمني المعدل لتصدير النفط أُرسل إلى كازاخستان وألمانيا. وتوترت العلاقات السياسية والتجارية بين روسيا وألمانيا بسبب الصراع في أوكرانيا التي تدعمها برلين. ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعليق.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لم يكن على علم بأي تحرك لوقف تصدير النفط. وأضاف في مؤتمر صحافي يومي عبر الهاتف: "سنحاول التحقق من الأمر". ووضعت ألمانيا الوحدات المحلية لشركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، تحت الوصاية في عام 2022، ما أدى إلى قطع علاقات امتدت على مدى عقود بين ألمانيا وروسيا في مجال الطاقة. وبلغت صادرات كازاخستان النفطية إلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروجبا الروسي 2.146 مليون طن، أو حوالى 43 ألف برميل يومياً، في عام 2025 بزيادة 44% مقارنة بعام 2024.

وتزود كازاخستان ألمانيا بالنفط عبر الفرع الشمالي لخط أنابيب دروجبا الذي يمر عبر بولندا. وتكرر انقطاع الإمدادات بسبب الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيّرة على خط الأنابيب في روسيا. ويغذي النفط الخام الكازاخستاني المنقول عبر خط الأنابيب، إلى جانب أنواع أخرى، مصفاة (بي.سي.كيه PCK) الألمانية، إحدى أكبر المصافي في البلاد والواقعة بمدينة شفيدت (شمال شرق)، وذلك بعد توقف إمدادات النفط الروسي عقب اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022.

من جهة أخرى، ذكر الكرملين أن روسيا جاهزة من الناحية الفنية لاستئناف ضخ النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا، شرط أن تضع أوكرانيا حداً لما وصفته موسكو بأنه (ابتزاز). وتخوض الحكومة المجرية المنتهية ولايتها بقيادة فيكتور أوربان وسلوفاكيا نزاعاً مع أوكرانيا بشأن تعليق إمدادات النفط الروسي عبر الأراضي الأوكرانية عبر خط الأنابيب الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية. وتقول كييف إن خط الأنابيب أُغلق بسبب هجوم روسي في أواخر يناير/ كانون الثاني.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة بثت أمس الاثنين، إنه سيُعاد تشغيل خط الأنابيب بحلول نهاية إبريل/ نيسان الجاري. وقالت مارتا كوس، مفوضة شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي أمس الاثنين، إن من المتوقع استئناف تشغيل خط أنابيب دروجبا خلال الأسبوع الحالي. وبعد قليل من تصريحات كوس، أعلنت الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي، أنه سيُتَّخَذ قرار نهائي غداً الأربعاء بشأن حزمة قروض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار). وكانت حكومة أوربان ترفض الموافقة على القرض دون استئناف تشغيل خط دروجبا الذي يمر عبر الأراضي الأوكرانية.

ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى غير مسبوق

في السياق، أظهرت بيانات من مصادر أن واردات الهند من النفط الروسي في مارس/ آذار قفزت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 2.25 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي مشتريات البلاد من النفط الخام، مدفوعة بإعفاء من العقوبات الأميركية في ظل اضطرابات في الإمدادات.

وجددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضية، الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا. ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، ما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 إبريل/ نيسان حتى 16 مايو/ أيار.

وكشفت البيانات أن الهند استوردت 4.5 ملايين برميل يومياً من النفط في مارس/ آذار، بانخفاض 12.9% عن الشهر السابق و15.1% عن العام السابق، بعد تضرر الإمدادات من المنطقة بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأشارت البيانات إلى أن الهند استوردت في السنة المالية 2025-2026 نحو 4.97 ملايين برميل يومياً من النفط في المتوسط، بزيادة 1.9% عن العام الماضي، وأن روسيا أكبر مورد للنفط خلال تلك السنة المالية، يليها العراق والسعودية.

(رويترز، العربي الجديد)