- استقرار الاقتصاد الروسي وتقدم القوات في أوكرانيا: أكدت روسيا استقرار اقتصادها وتقدم قواتها في أوكرانيا، رغم تصريحات ترامب التي دعت كييف لاستغلال ضعف الاقتصاد الروسي لاستعادة الأراضي المحتلة. - زيادة ضريبة القيمة المضافة لتمويل الحرب: أعلنت وزارة المالية الروسية عن خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22% لتمويل الحرب، مع الحفاظ على الالتزامات الاجتماعية وتركيز الأولويات على الدفاع والأمن. - الهجمات الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد الروسي: كثفت أوكرانيا هجماتها على الأهداف الاقتصادية الروسية، مما أدى إلى تقليص قدرة تكرير النفط وخفض الصادرات، مما يهدد بتقليص الإنتاج النفطي الروسي.

قالت روسيا اليوم الأربعاء، إن اقتصادها مستقر وإن قواتها تتقدم في أوكرانيا، رافضة تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعا فيها كييف إلى استغلال ضعف الاقتصاد الروسي لاستعادة جميع الأراضي التي احتلتها موسكو، بينما أعلنت وزارة المالية عزمها زيادة ضريبة القيمة المضافة لتمويل الحرب.

وقلل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من شأن تعليق ترامب الذي وصف فيه روسيا بأنها "نمر من ورق"، وقال إن روسيا دب وليست نمراً، مضيفاً أنه "لا وجود لشيء اسمه دب من ورق". وذكر بيسكوف "روسيا تحافظ على صمودها... وعلى الاستقرار الاقتصادي الكلي". وأضاف: "نعم روسيا تواجه بعض التحديات والمشكلات في قطاعات مختلفة من الاقتصاد، وهي مرتبطة حتماً بالقيود الاقتصادية العديدة والعقوبات وما إلى ذلك مما نواجهه، وبالاضطراب الاقتصادي العالمي. الأمر لا يقتصر على العقوبات فقط". وتابع بيسكوف أن ميزانية روسيا للسنوات الثلاث المقبلة متوازنة. وأضاف أنه أُعيدت هيكلة الاقتصاد الروسي لتلبية الاحتياجات العسكرية.

وفي تحول مفاجئ ولافت في نهج ترامب أمس الثلاثاء، عبر ترامب عن اعتقاده بأن أوكرانيا قادرة على استعادة كامل أراضيها، في إشارة إلى المناطق التي احتلتها روسيا والتي تمثل حالياً نحو خمس مساحة البلاد. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "بوتين وروسيا يواجهان مشكلات اقتصادية كبيرة، وهذا هو الوقت المناسب لأوكرانيا للتحرك".

وعمّقت أوكرانيا من هجماتها على أهداف اقتصادية في الداخل الروسي، وأدت الهجمات الأوكرانية المتكررة إلى خفض قدرة تكرير النفط الروسي بنحو الخمس في بعض الأيام، وسبّبت أيضاً في خفض الصادرات من الموانئ الرئيسية، ما دفع موسكو إلى الاقتراب من خفض إنتاجها النفطي الذي يعد مصدراً رئيساً للدخل. قال مصدر أمني لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، إن جهاز الأمن الداخلي الأوكراني نفذ هجوماً بطائرة مسيرة على مجمع نفتخيم سالافات لمعالجة النفط والبتروكيماويات التابع لشركة غازبروم في منطقة بشكيريا بوسط روسيا وأضاف المصدر أن الهجوم، الذي سبَّب اندلاع حريق، هو الثاني من نوعه على منشأة صناعية كبيرة في روسيا خلال أسبوع.



روسيا تتجه لزيادة ضريبة القيمة المضافة لتمويل الحرب

في السياق، أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم الأربعاء، أنها تعتزم زيادة ضريبة القيمة المضافة للمساعدة في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا. وبموجب مسودة مقترح موازنة 2026، سوف يزيد معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 22 % من نسبة 20 % الحالية. وقالت الحكومة إنها سوف تواصل تلبية كل التزامات السياسة الاجتماعية، ولكنها أدرجت الدفاع والأمن ودعم الجنود وأسرهم بوصفها "أولويات استراتيجية".

وبحسب التقديرات الحكومية، يشكل الإنفاق العسكري والأمني بالفعل نحو 40 % من إجمالي نفقات الحكومة في ميزانية 2025. وأدت الطلبيات الحكومية الكبيرة لصناعة الدفاع والمدفوعات الباهظة للجنود وأسرهم إلى فترة نمو لاقتصاد الحرب في روسيا، ولكن علامات الإجهاد بدأت تظهر في القطاعات المدنية كما أن التضخم يضغط ميزانيات الأسر.

وقالت وزارة المالية إن ضريبة القيمة المضافة المنخفضة البالغة 10 % على الغذاء والدواء وسلع الأطفال لن تتغير. وما زال مقترح الموازنة يحتاج إلى موافقة من البرلمان وهي خطوة يراها الكثيرون شكلية في روسيا.