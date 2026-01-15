روسيا: إيرادات النفط والغاز تهبط 24% إلى أدنى مستوى منذ 2020

- انخفضت إيرادات النفط والغاز الروسية بنسبة 24% في 2025، لتصل إلى أدنى مستوى منذ 2020، حيث بلغت 8.48 تريليون روبل مقارنة بـ11.13 تريليون روبل في 2024. - تراجعت واردات الهند من النفط الروسي إلى أدنى مستوى في عامين في ديسمبر، بسبب العقوبات الغربية، مما زاد من حصة أوبك في السوق الهندية إلى 53.2%. - توقفت شركة "ريلاينس إنداستريز" عن استلام النفط الروسي في أواخر ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض وارداتها إلى أدنى مستوى منذ عامين، بينما استمرت شركات التكرير الحكومية في الشراء من موردين غير خاضعين للعقوبات.

أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، أن إيرادات الميزانية الاتحادية من النفط والغاز هوت 24% في 2025 إلى أدنى مستوى لها منذ 2020.

وذكرت الوزارة أن إيرادات النفط والغاز، التي تمثل نحو ربع تدفقات ميزانية الدولة، انخفضت العام الماضي إلى 8.48 تريليونات روبل (108.03 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 11.13 تريليون روبل في 2024.

وكانت إيرادات مبيعات النفط والغاز الروسية انخفضت في 2020 إلى 5.24 تريليونات روبل، وذلك في ظل جائحة كوفيد - 19 وانهيار سوق الخام.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، انخفضت إيرادات النفط والغاز إلى 447.8 مليار روبل من 790.2 مليار روبل في الشهر نفسه من 2024، ومن 530.9 مليار روبل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات تجارية أن واردات الهند من النفط الروسي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في عامين خلال ديسمبر/كانون الأول، بعد أن دفعت العقوبات الغربية شركات التكرير إلى البحث عن بدائل، ما رفع حصة أوبك من الواردات إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً.

وقد يؤدي انخفاض واردات النفط الروسي، الذي يباع بسعر مخفض، إلى التأثير على أرباح شركات التكرير في الهند، ثالث أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للنفط في العالم، ويجبرها على الشراء من موردين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية.

وأشارت البيانات إلى أن العقوبات الأميركية والأوروبية الصارمة تسببت في تباطؤ وتيرة تدفقات النفط الروسي إلى الهند التي انخفضت وارداتها بنحو 22% إلى 1.38 مليون برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع الشهر السابق، ما قلل حصة روسيا إلى 27.4%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني 2023، في حين ارتفعت حصة أوبك إلى 53.2%. في وقت كان يتوقع أن تتجاوز واردات الهند، وفقاً لبيانات التدفق التجاري الأولية لمجموعة بورصات لندن، 1.5 مليون برميل يومياً نهاية ديسمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا أن شركة "ريلاينس إنداستريز"، أكبر مشتر هندي للنفط الروسي، توقفت عن استلام النفط الخام بموجب اتفاق أبرمته مع شركة "روسنفت" في الأيام العشرة الأخيرة من ديسمبر/كانون الأول، لتتراجع وارداتها من روسيا إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين. ورغم ذلك، واصلت شركات التكرير الحكومية الحصول على النفط الروسي من موردين غير خاضعين للعقوبات.