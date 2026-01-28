رودريغيز: واشنطن تبدأ الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات

- أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز عن بدء الولايات المتحدة بالإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة، مما سيمكن فنزويلا من استثمارها في تجهيزات المستشفيات. - تسعى رودريغيز لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث تم توقيع اتفاقيات عدة، وتشمل منح واشنطن حق الوصول إلى موارد النفط الفنزويلية الهائلة. - مع التحول السياسي الأخير، تسعى كاراكاس إلى إعادة هيكلة قطاع النفط وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، في محاولة لاستعادة الإنتاج وتعزيز الإيرادات العامة.

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بدأت بالإفراج عن أموال فنزويلية كانت مجمدة بسبب العقوبات. وقالت رودريغيز، التي تولت مهام الرئاسة بالوكالة بعد اعتقال الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو، في تصريح للتلفزيون الرسمي "نحن بصدد رفع التجميد عن موارد فنزويلا التي هي ملك للشعب الفنزويلي".

وأضافت "سيمكننا هذا من استثمار موارد كبيرة في تجهيزات المستشفيات، وهي تجهيزات نشتريها من الولايات المتحدة ودول أخرى". ولم تحدد رودريغيز قيمة الأموال المفرج عنها. وتخضع كاراكاس لعقوبات أميركية منذ عام 2019، عقب إعادة انتخاب مادورو رئيسا للمرة الأولى في انتخابات مثيرة للجدل. ومنذ الإطاحة بمادورو في عملية عسكرية أميركية في 3 يناير/كانون الثاني، تم توقيع اتفاقيات عدة بين واشنطن والنظام الفنزويلي المؤقت.

وأكدت رودريغيز الثلاثاء "أشدّد على ما قاله الرئيس دونالد ترامب: لقد أنشأنا قنوات اتصال تتسم بالاحترام واللباقة، مع كل من رئيس الولايات المتحدة ووزير الخارجية (ماركو) روبيو الذي نعمل معه على وضع برنامج عمل". وسعت رودريغيز إلى تحسين العلاقات مع ترامب الذي توعد بعواقب وخيمة إذا لم تلتزم حكومتها المؤقتة المؤلفة من موالين لمادورو، بسياسات واشنطن. ويشمل ذلك منح واشنطن حق الوصول إلى موارد النفط الفنزويلية الهائلة.

ويسعى ترامب إلى استغلال احتياطيات النفط الهائلة في البلد العضو في منظمة أوبك. وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست نُشرت السبت الماضي، إن الولايات المتحدة استولت على النفط الذي كان على متن ناقلات فنزويلية جرت مصادرتها، وإنه سيُعالَج في مصافٍ أميركية. وأضاف ترامب للصحيفة: "لنكن واضحين.. ليس لديهم أي نفط... نحن نأخذ النفط". وأضاف أن النفط يُكرَّر في "أماكن مختلفة"، منها هيوستن. وقال ترامب يوم الثلاثاء الماضي، إن الإدارة الأميركية حصلت على 50 مليون برميل من النفط المستخرج في فنزويلا، وإنها تبيع بعضها في السوق المفتوحة.

وذكر موقع سيمافور الإخباري الخميس الماضي، نقلاً عن مسؤول في الإدارة الأميركية، أن ترامب يتحكم بنفسه في الإفراج عن الأموال التي جمعت من النفط الفنزويلي. ووصف ترامب قيادة رودريغيز بأنها "بالغة القوة"، كاشفا أن الولايات المتحدة تحصل على حصة من إنتاج النفط الفنزويلي. وتؤكد رودريغيز أن بلادها ليست تحت وصاية الولايات المتحدة. وشهدت كاراكاس تغييرا آخر الأسبوع الماضي، إذ صادقت الولايات المتحدة على تعيين لورا إف. دوغو، السفيرة السابقة لدى نيكاراغوا وهندوراس، قائمة جديدة بالأعمال في فنزويلا.

واعتبر ذلك خطوة نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين واشنطن وكاراكاس التي قطعت عام 2019. وكان مادورو قد قدّر في عام 2022 أن الأموال المجمدة بسبب العقوبات لا تتجاوز 30 مليار دولار. وتملك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، إلا أن سنوات من العقوبات الأميركية، وسوء الإدارة، وانهيار البنية التحتية أدت إلى تراجع حاد في الإنتاج والاستثمارات. ومع التحول السياسي الأخير وتولي حكومة انتقالية مدعومة دولياً، تسعى كاراكاس إلى إعادة هيكلة قطاع النفط وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في محاولة لاستعادة الإنتاج وتعزيز الإيرادات العامة، وسط تغيرات جذرية في العلاقة مع واشنطن وأسواق الطاقة العالمية.

(فرانس برس، العربي الجديد)