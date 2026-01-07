رودريغيز تعيّن رئيس البنك المركزي السابق لقيادة الاقتصاد الفنزويلي

- عينت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز كاليكستو أورتيغا سانشيز نائباً للرئيس مسؤولاً عن الاقتصاد، في خطوة تهدف لتعزيز الاقتصاد الفنزويلي وسط توقعات بنمو 6.5% بحلول 2025. - أكدت رودريغيز أن الحكومة الفنزويلية تدير شؤون البلاد دون تدخل خارجي، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي حول إدارة الولايات المتحدة للأمور في فنزويلا. - تواجه فنزويلا تحديات اقتصادية معقدة، حيث انخفضت قيمة العملة المحلية بنسبة 500%، وتسعى رودريغيز لتخفيف الأزمة عبر دولرة الاقتصاد وتخفيف قيود الصرف.

عينت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، مديراً سابقاً للبنك المركزي نائباً للرئيس مسؤولاً عن الاقتصاد، وهو منصب يمثل أولوية لإدارتها. واختارت رودريغيز، كاليكستو أورتيغا سانشيز الذي قاد البنك المركزي الفنزويلي بين عامَي 2018 و2025 ولديه أيضاً خبرة في قطاع النفط.

وكان هذا أول تغيير وزاري لها منذ تأديتها اليمين الدستورية رئيسةً بالوكالة الاثنين، بعد يومين من هجوم أميركي أدى إلى خطف الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته. وقالت في بيان الثلاثاء، إن الحكومة تأمل في "تعزيز" أرقام العام الماضي في الفترة المقبلة، ذاكرة توقعات اللجنة الاقتصادية الإقليمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) بنمو 6.5 % لفنزويلا عام 2025.

كانت رودريغيز قد أكدت أمس في اليوم الأول من ولايتها أنه "لا يوجد أي عميل خارجي يحكم فنزويلا"، ورداً على تصريحات الرئيس الأميركي بأن الولايات المتحدة هي الآن التي تدير الأمور في فنزويلا وإن رودريغيز "ستدفع ثمناً باهظاً ما لم تقم بالأمر الصائب"، قالت نائبة مادورو السابقة إن "الحكومة الفنزويلية هي من يدير بلدنا، لا أحد سواها". وأكدت رودريغيز مجدداً أن "الشعب الفنزويلي ما زال صامداً ومستعداً للدفاع عن وطننا هو شعب لا يستسلم". وستتولى ديلسي رودريغيز إدارة النفط الفنزويلي، المورد الرئيسي للبلاد.

ووصف المحلل السياسي مارينو دي ألبا الحكومة الجديدة بأنها "غير مستقرة"، مضيفا أن "الهدف الرئيسي هو كسب الوقت للاستفادة من حقيقة أن مطالب واشنطن وشروطها تتمحور حول قضية النفط". وبحسب الدستور، فإن ولاية رودريغيز الموقتة تستمر 90 يوماً فقط، ويمكن تمديدها لثلاثة أشهر إضافية من قبل الجمعية الوطنية. وفي حال إعلان شغور منصب الرئاسة بشكل مطلق، وهو أمر لم يُصدر بعد، يُلزم القانون بالدعوة إلى انتخابات في غضون 30 يوماً.

ورغم تأكيده عدم رغبته في التدخل في الشؤون السياسية للدول الأخرى، كما فعلت الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان في العقد الأول من الألفية الثالثة، أبدى دونالد ترامب بوضوح اهتمامه بموارد النفط الهائلة في فنزويلا، والتي تُعدّ أكبر احتياطات مؤكدة من النفط الخام في العالم. وفي هذا السياق، قال ترامب الثلاثاء، إن الحكومة الفنزويلية بالوكالة ستسلم الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط وإن العائدات "ستكون تحت إدارتي" بصفتي رئيساً.

والوضع الاقتصادي الفنزويلي معقد فيما أدى انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة تقارب 500% إلى تأجيج المخاوف من تضخم مفرط. ويُنسب إلى رودريغيز، نائبة الرئيس منذ العام 2018، الفضل في مساعدة فنزويلا على الخروج من أزمة اقتصادية عميقة عبر تخفيف قيود الصرف والسماح بدولرة الاقتصاد.

(فرانس برس، العربي الجديد)