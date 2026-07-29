في الوقت الذي تتجه السعودية لتوسيع خط أنابيب النفط الخام "شرق-غرب" المؤدي إلى ساحل البحر الأحمر بمقدار يتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميا، يتعرض هذا الرهان لتهديد كبير بعد استهداف الحوثيين منشآت لشركة أرامكو في جيزان وينبع. وكانت الرياض تستهدف تنفيذ استراتيجية متكاملة لمواجهة توترات الملاحة في مضيق هرمز من خلال الخط البديل لزيادة صادرات الخام عبر ينبع.

ووسط هذه الأخطار، يهدف السعودي المشروع إلى رفع سعة الخط الحالية البالغة 7 ملايين برميل يوميا لتصل إلى 9 ملايين برميل يوميا، لتفادي أخطار نقاط الاختناق البحرية وضمان تدفق الصادرات النفطية والمنتجات المكررة مباشرة إلى ميناء ينبع. وكان الحوثيون المتحالفون مع إيران أعلنوا، أول من أمس، استهداف عدد من المواقع الحساسة لإمدادات النفط الخام ونقله التي تربط ‌شرق السعودية بميناء ينبع على البحر الأحمر، وهو المركز الرئيسي لتصدير النفط السعودي حالياً.

ويمثل المسار البري السعودي شريان حياة لنفط الدول المجاورة مثل الكويت والبحرين التي تفتقر تاريخيا لسبل تصدير بديلة تتجاوز مضيق هرمز، ومع ذلك تواجه هذه الطموحات عقبة أساسية تكمن في قدرة الاستيعاب المحدودة لموانئ ينبع تحت وطأة التهديدات الأمنية وهجمات المسيرات الحوثية؛ إذ إن السعة الفعلية للتحميل في الميناء تحت ظروف الحرب تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين برميل يوميا فقط، وهو ما يقل كثيرا عن السعة الحالية للأنبوب، ما يستدعي خططا موازية لتطوير محطات التصدير لمنع تشكل اختناقات جديدة على ساحل البحر الأحمر، حسب تقدير نشرته منصة كبلر (Kpler)، المعنية بتحليلات أسواق الطاقة والشحن البحري العالمي، في 10 يوليو/ تموز الجاري.

9 ملايين برميل

في السياق، يشير الخبير في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، لـ "العربي الجديد"، إلى إمكانية قراءة الزيادة الفنية المقترحة في قدرة خط أنابيب النفط "شرق-غرب" ضمن أهم الدروس الاستراتيجية التي فرضتها الحرب على دول الخليج، حيث تحولت المشكلة الجوهرية من امتلاك النفط أو ارتفاع سعره إلى القدرة الفعلية على إخراجه إلى الأسواق العالمية في ظل تهديد الممرات المائية الحيوية.

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ويوضح الشوبكي أن الدراسات السعودية الأولية تدور حاليا حول زيادة طاقة الخط بنحو مليون إلى مليوني برميل يوميا فوق طاقته الحالية البالغة 7 ملايين برميل، والتي ينقل عبرها النفط من حقول المنطقة الشرقية مثل بقيق وخريص إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وإذا ما نفذت هذه التوسعة القصوى فقد تقترب الطاقة الإجمالية نظريا من 9 ملايين برميل يوميا، مع تخصيص نحو 5 ملايين برميل للتصدير بعد تلبية احتياجات مصافي الساحل الغربي.

وينوه الشوبكي إلى أن أهمية هذا المشروع برزت عمليا خلال أزمة الحرب الجارية، حيث مر عبر ميناء ينبع في النصف الأول من شهر يوليو نحو 75% من صادرات السعودية من النفط الخام والمكثفات، مقارنة بحوالي 6 ملايين برميل كانت تصدر سابقا عبر مضيق هرمز، وهو ما منح الاقتصاد السعودي هامش مناورة ومرونة لم تتوفر بنفس الدرجة للكويت وقطر والبحرين والعراق، ما يفسر توقعات النمو الإيجابي للسعودية وعمان فقط بين الدول الخليجية هذا العام.

غير أن الشوبكي يرى أنه ينبغي عدم المبالغة في تقدير أثر هذه الزيادة، إذ إنها لا تعني الاستغناء الكامل عن مضيق هرمز ولا تعوض وحدها كامل الصادرات الخليجية التي قد تتوقف جزئيا بمقدار يصل إلى 12 مليون برميل يوميا في أشد مراحل الأزمة، بل تمثل وثيقة تأمين استراتيجية مهمة جدا، لكنها تبقى مكملة وليست بديلاً كليا عن المضيق.

العربي الجديد

ويتطلب نجاح المشروع خليجيا، حسب الشوبكي، أكثر من مجرد توسيع الأنبوب داخل الأراضي السعودية، إذ يستلزم إنشاء وصلات من الدول المجاورة ومحطات ضخ وخزانات ومرافق قياس ومزج للخام، بالإضافة إلى توزيع قدرات التخزين والتحميل في ينبع ذاتها، ما يطرح أسئلة سياسية وتجارية دقيقة حول أولوية المرور في أوقات الأزمات ورسوم النقل وإدارة اختلافات أنواع الخام وتكاليف الحماية والتأمين.

وتبدو الكويت المرشح الأكثر واقعية للاستفادة من هذه الشبكة، حسب الشوبكي، حيث أعلنت وجود مباحثات مع السعودية والإمارات لاستيعاب براميلها النفطية، بينما تمتلك الإمارات خطا قائما إلى الفجيرة بطاقة تقارب 1.8 مليون برميل وتعمل على مضاعفته، أما قطر فتواجه تعقيدات أكبر؛ لأن صادراتها الأساسية من الغاز المسال الذي لا يحله خط النفط، فيما يحتاج العراق لترتيبات سياسية وفنية أوسع لمعالجة مشكلات المسارات الحالية.

وترتفع فرص توسيع الجزء السعودي من الخط نظرا لوجود البنية الأساسية وإثبات قيمته أثناء الحرب، لكن تحويله إلى ممر خليجي مشترك يبقى، حسب تقدير الشوبكي، فرصة متوسطة ومشروطة باستثمارات بمليارات الدولارات وسنوات من العمل، كما أن استخدام مواد خفض الاحتكاك يساعد مرحليا، لكنه لا يغني عن التوسعة الحقيقية للأنابيب والمضخات وميناء ينبع.

استهدافات الحوثيين

كما يلفت الشوبكي إلى ما اعتبرها مفارقة أمنية معقدة، إذ إن نقل النفط عبر المسار البري إلى ينبع يقلل الارتهان لمضيق هرمز لكنه يصطدم باستهدافات الجماعة الحوثية للمنشآت والمناطق المتاخمة للساحل الغربي، فضلا عن أن الشحنات المتجهة إلى آسيا لا تزال تحتاج لعبور باب المندب الواقع تحت خط التهديدات البحرية المباشرة، ما يعني نقل جزء من المخاطر من مضيق إلى آخر، بينما تستفيد الشحنات المتجهة شمالا إلى أوروبا عبر قناة السويس بشكل أوضح، لكنها تتطلب أيضا توسعة خط أنابيب سوميد والمرافق المرتبطة به.

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وإزاء ذلك فإن مشروع توسيع خط أنابيب "شرق-غرب" يتطلب تعزيز أنظمة الدفاع الجوي والأمن الصناعي لحماية محطات الضخ والأنبوب الممتد عبر آلاف الكيلومترات من الهجمات الحوثية بالمسيرات، لضمان استقرار التوسعة الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الحماية الأمنية، ليوفر المشروع مئات وربما آلاف الوظائف خلال فترة الإنشاء في مجالات الهندسة والمد والأمن الصناعي، ووظائف دائمة في التشغيل والصيانة والمختبرات والخدمات اللوجستية، لكن هذه الفرص لن تتحول تلقائيا للشباب الخليجي دون نسب توطين واضحة وبرامج تدريب فني ومنح الشركات الصغيرة والمتوسطة حصة حقيقية، حسبما يرى الشوبكي.

قناعة استراتيجية جديدة

يرى الشريك الإداري لشركة هاردكاسل للاستشارات، زيد بيلباغي، أن المحادثات الأخيرة حول ممرات خطوط الأنابيب الجديدة التي تشمل السعودية والكويت وقطر تعكس واقعا استراتيجيا أوسع، إذ "يركز الصراع العقول إقليميا على مخاطر الاعتماد فقط على هرمز"، حسبما أورد تقرير نشرته (International Affairs Review)، المتخصصة في تحليل الجغرافيا السياسية والدبلوماسية، في 7 يوليو الجاري.

ويوضح بيلباغي أن تجدد الحرب بين إيران والولايات المتحدة زاد من قناعة الدول الخليجية بضرورة إنهاء ارتهان اقتصاداتها لسلامة الممر المائي الضيق (هرمز)، والبدء في ضخ استثمارات ضخمة طويلة الأجل لبناء منظومة تصدير برية وبحرية موازية.

ورغم الأعباء المالية والتحديات الهندسية التي تتطلبها هذه المشاريع التي ستستغرق سنوات، إلا أن الأولوية القصوى باتت تتركز حول تحييد قدرة القوى المعادية على استخدام ورقة الحصار البحري لابتزاز السوق العالمية، حسب قراءة بيلباغي.