رهان مغربي على محاصرة مافيا الفواتير

- تركز الإدارة الجبائية في المغرب على مكافحة الشركات الرسمية التي تتعامل بالفواتير الوهمية للتهرب الضريبي، مما يحرم الدولة من إيرادات كبيرة. - يؤكد الخبير الجبائي محمد الرهج على ضرورة المعالجة الجنائية للحد من نشاط الشركات المتورطة في التلاعب بالفواتير، مشيراً إلى توفر وسائل فعالة لمكافحتها. - رغم تراجع ظاهرة الفواتير الوهمية بنسبة 80%، إلا أنها لا تزال تؤثر على الإيرادات الجبائية، مما يستدعي استمرار الجهود لمكافحتها.

ما فتئت الإدارة الجبائية في المغرب تعبّر عن رفضها اختزال القطاع غير الرسمي في الوحدات الإنتاجية الصغيرة، مشددة على ضرورة التركيز على مكافحة شركات من القطاع الرسمي دأبت على التعامل بالفواتير الوهمية بهدف التهرب من الضريبة، ما يحرم الدولة من إيرادات مهمة.

وعبّرت وزارة الاقتصاد والمالية في الأعوام الأخيرة عن التوجه نحو محاربة شركات تقوم ببيع فواتير وهمية لشركات أخرى في القطاع الرسمي؛ وتمارس الغش الذي تسعى من ورائه لزيادة التكاليف التي تتحملها، بهدف خفض الضرائب التي تؤديها للإدارة الجبائية.

وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الجبائي محمد الرهج أن ظاهرة الفواتير الوهمية أضحت تكتسي طابعاً جنائياً، مشدداً على أن المعالجة الجنائية ضرورية بهدف الحد من نشاط الشركات التي تسعى للتهرب الجبائي عبر التلاعب في الفواتير أو إصدار فواتير وهمية.

ويشدد في تصريح لـ "العربي الجديد" على أن الإدارة الجبائية تتوفر اليوم على الوسائل الكفيلة بالحد من نشاط تلك الشركات، سواء عبر عمليات مراقبة ميدانية، أو باستعمال التكنولوجيات الحديثة، أو عبر التنسيق مع إدارات أخرى مثل الجمارك بهدف تبادل البيانات والإحاطة بحجم عمليات الفواتير المزورة والوهمية.

وكان الوزير المكلف بالموازنة، فوزي لقجع، دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى المساهمة في محاربة تلك الظاهرة التي يرى أنها تهدد بتدمير النسيج الاقتصادي، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بوجود شركات يتمثل نشاطها الوحيد في "إنتاج الفواتير" فقط.

وتؤكد الإدارة الجبائية أهمية تعقب الشركات التي تتخصص في إصدار فواتير وهمية، والتي تتسبب في خسائر كبيرة بالنسبة للدولة. وهذا ما يشدد عليه المدير العام للإدارة الجبائية، يونس إدريسي قيطوني، الذي يرى أنه رغم تراجع حجم ظاهرة الفواتير الوهمية، فإنها ما زالت قائمة، بما لها من تأثير على مبدأ المساواة أمام الجباية وعلى الإيرادات الجبائية العامة.

ودأبت فرق المراقبة التابعة للإدارة الجبائية على إنجاز عمليات تفتيش وتدقيق لحسابات الملزمين، حيث تجلى تورط شركات ووسطاء في بيع فواتير مزورة، مما اقتضى تدخّل القضاء الذي أصدر أحكاماً بالحبس في بعض الحالات.

وعاد المدير العام للإدارة الجبائية، لتأكيد خطورة ظاهرة الفواتير الوهمية عندما اشتكى رجال أعمال في الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل مصالح رجال الأعمال نهاية الأسبوع الماضي، مما يعتبرونها منافسة غير مشروعة يمثلها القطاع غير الرسمي.

غير أنه حرص، في الاجتماع الذي عقده مع رجال الأعمال بالدار البيضاء، على التمييز بين القطاع غير الرسمي الصغير الذي لا يؤثر في نظره على الإيرادات الجبائية وتنافسية الشركات، والقطاع غير الرسمي "المهيكل" الذي تجب محاربته، والذي يتمثل في الشركات التي تصدر فواتير وهمية.

وشدد قيطوني على أن ظاهرة الفواتير الوهمية ما زالت شائعة رغم السعي لمحاصرتها عبر الشروع في "الحجز في المنبع" للضريبة على القيمة المضافة؛ مؤكداً أن قيمة تلك الفواتير كانت تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، قبل أن تنخفض حالياً بنسبة 80%.