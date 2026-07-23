- يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من 2026، مدعوماً بتراجع الإمدادات من الشرق الأوسط إذا هدأت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. - رغم الفائض المتوقع في 2027، يتوقع البنك أن لا ينخفض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، بسبب التخزين الاستراتيجي العالمي وحساسية إنتاج النفط الصخري الأميركي. - يشير البنك إلى مخاطر ثنائية الاتجاه، حيث قد يتجاوز خام برنت 120 دولاراً إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز، أو ينخفض إلى ما دون 60 دولاراً إذا فاق العرض التوقعات.

أبقى بنك غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي، اليوم الخميس، على توقعاته لسعر خام برنت عند 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2026، مشيراً إلى أن تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط من شأنه أن يدعم الأسعار إذا هدأت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بحلول نهاية العام. وقال البنك إن توقعاته تعكس الدعم الذي تتلقاه الأسعار من تراجع الإنتاج في الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من العام، وهو ما يقابله ضغط هبوطي ناجم عن إنتاج أقوى من المتوقع من المنطقة في يونيو/ حزيران، إلى جانب ضعف الطلب في الصين وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي تدعم توقعات غولدمان ساكس باستقرار سعر النفط عند 80 دولاراً بنهاية 2026؟ ما هي السيناريوهات السلبية التي قد تؤدي إلى انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً بحلول نهاية عام 2027؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويتوقع البنك أن تحافظ أسعار النفط على معظم مكاسبها خلال يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، في ظل استمرار انخفاض المخزونات العالمية، مدعومة بتراجع إنتاج الشرق الأوسط، وزيادة الطلب على السفر في موسم الصيف، وتباطؤ دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سحب احتياطياتها من البترول الاستراتيجي. كما أبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 75 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 دولاراً للبرميل، خلال عام 2027، وذلك بافتراض أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً.

وعلى الرغم من الفائض المتوقع في عام 2027، والبالغ 3.2 ملايين برميل يومياً، يتوقع البنك ألا ينخفض سعر خام برنت إلى ما دون مستوى 60 دولاراً للبرميل، نظراً لعمليات التخزين الاستراتيجي العالمي التي ستبلغ 1.2 مليون برميل يومياً في العام ذاته، إضافة إلى حساسية إنتاج النفط الصخري الأميركي لتغيرات الأسعار، وتأثير أي اضطرابات في الإمدادات.

وسلّط غولدمان ساكس الضوء أيضاً على مخاطر ثنائية الاتجاه في توقعاته، إذ قال إنه من الممكن أن يتجاوز خام برنت 120 دولاراً بحلول الربع الأخير من عام 2026، ويبلغ متوسطه 100 دولار في عام 2027، إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز. أما من الناحية السلبية، فيتوقع البنك انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً بحلول نهاية عام 2027، إذا فاق العرض التوقعات واستمر الطلب في التراجع.

توقعات أسعار خام برنت حسب غولدمان ساكس أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ويأتي تحديث غولدمان ساكس في وقت سجلت فيه أسعار النفط، اليوم الخميس، أعلى مستوياتها منذ أكثر من 6 أسابيع بعدما استهدف الحوثيون ناقلتي نفط في البحر الأحمر، فيما شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الهجمات على إيران، في تصعيد متواصل بين البلدين منذ أوائل يوليو/ تموز الماضي.

ويراهن البنك في سيناريو تراجع التوترات على أن يهدأ الوضع في المنطقة بحلول نهاية العام الحالي، غير أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، الممر الحيوي لتجارة النفط العالمية، يبقى العامل الأكثر ترجيحاً لدفع الأسعار نحو سيناريوهات أكثر تشدداً قد تتجاوز فيها برنت مستوى 120 دولاراً للبرميل.

(رويترز، العربي الجديد)