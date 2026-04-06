- تسعى أفغانستان لاستغلال موقعها الجيواقتصادي لربط آسيا الوسطى بجنوب وغرب آسيا، مع التركيز على مشروع خط أنابيب الغاز "تابي" الذي يربط تركمانستان بأفغانستان وباكستان والهند، حيث ستشتري باكستان والهند 42% من الغاز وأفغانستان 16%، مع تحقيق رسوم عبور سنوية تقدر بـ500 مليون دولار. - تهدف أفغانستان إلى زيادة تجارتها مع دول آسيا الوسطى إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، حيث بلغ حجم التجارة 2.7 مليار دولار في 2025، مع التركيز على التعاون الإقليمي وتوسيع طرق العبور. - تواجه أفغانستان تحديات دولية وإنسانية، وتسعى لتعزيز التجارة رغم العقوبات، مع وجود نزاع مع باكستان وتوسط الصين لتحسين الاستقرار الإقليمي، وتعمل على معالجة قضايا أمنية مشتركة مثل تهديد داعش وتهريب المخدرات.

أعلن وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي أن أفغانستان تسعى إلى استغلال "موقعها الجيواقتصادي" لربط آسيا الوسطى بجنوب آسيا وغربها. ومن بين المشاريع الرئيسية خط أنابيب الغاز "تابي" (تركمانستان - أفغانستان - باكستان - الهند)، وهو مشروع ضخم يربط بين أفغانستان وتركمانستان ويعتبر الأكبر من نوعه في آسيا، وقد أُنجز منه حتى الآن نحو 25 كيلومتراً على الجانب الأفغاني. وسيمرّ الغاز في خط أنابيب بطول 1800 كلم، يعبر أفغانستان بما يشمل هرات وقندهار في الجنوب، قبل الوصول إلى ولاية بلوشستان المضطربة في باكستان ومنها إلى المحطة النهائية في فاضلكه بولاية البنجاب الهندية. وستشتري كل من باكستان والهند 42% من إمدادات الغاز، وأفغانستان 16%، على أن تستفيد أيضاً من رسوم عبور تقدر بنحو 500 مليون دولار سنويا.

وأكد متقي مساء الأحد أن أفغانستان تسعى أيضاً لزيادة حجم تجارتها مع دول آسيا الوسطى إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. وأوضح متقي أن حجم التجارة مع دول آسيا الوسطى الواقعة شمال أفغانستان بلغ نحو 2,7 مليار دولار عام 2025، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة. وكشف متقي عن الهدف التجاري الجديد لأفغانستان مع جيرانها خلال اجتماع عقد في كابول مع ممثلين عن طاجيكستان وتركمانستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان. وركز الاجتماع على القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والتعاون الإقليمي والتجارة وتوسيع طرق العبور.

وتسعى كابول إلى تعزيز التبادل التجاري مع العالم رغم العقوبات الدولية المفروضة على قطاعها المصرفي والتي تثير حذر المستثمرين. وروسيا هي الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميا بحكومة طالبان بعد عودتها إلى السلطة عام 2021، على الرغم من وجود سفارات لدول أخرى لدى أفغانستان من بينها تركيا والصين والهند والإمارات. وتسعى دول آسيا الوسطى غير الساحلية إلى استعادة دورها التاريخي كممر تجاري هام. ويعد الوصول إلى البحر، جنوبا عبر أفغانستان، أمرا حيويا، لأن الطريق شمالا عبر روسيا تعوقه العقوبات.

وتخوض أفغانستان نزاعاً مع جارتها الشرقية باكستان منذ أشهر، تتوسط الصين بينهما لإجراء محادثات جديدة للحد من الصراع وتحسين الاستقرار الإقليمي، كما تواجه أفغانستان أزمة إنسانية حادة تعصف بالبلاد، لكنها تسعى إلى إيجاد شراكات بديلة. وهي تتشارك حدودا بطول 2329 كيلومترا مع تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان. وكانت طاجيكستان قد وجهت انتقادات حادة لحكومة طالبان في الماضي بسبب حوادث حدودية بعضها كان دامياً. وأقر متقي بأن "بعض القضايا، مثل التهديد الذي يشكله تنظيم داعش وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية هي من بين مخاوفنا المشتركة"، لكنه أكد "لم تعد هناك أي مشاكل أمنية على طول حدودنا المشتركة".

(فرانس برس، العربي الجديد)