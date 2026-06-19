رهانات معمّدة بالدم: منصة "بولي ماركت"... ثروات من الحروب

- منصة "بولي ماركت" تعد من أكبر منصات المراهنات على الأحداث العالمية، حيث تثير الرهانات على أحداث سياسية وعسكرية حساسة شكوكاً حول وجود حسابات مشبوهة قد تكون على علم مسبق بمسار الأحداث، مما يؤدي إلى تدفق أرباح ضخمة. - تتزايد الشكوك حول استخدام معلومات داخلية لتحقيق أرباح من الرهانات على "بولي ماركت"، حيث أظهرت تحقيقات أن بعض الحسابات تحقق أرباحاً كبيرة من أحداث غير معلنة، مما دفع جهات تنظيمية للمطالبة بإجراء تحقيقات. - تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أثرت على سوق الرهانات والأسواق المالية، مما أثار تساؤلات حول تسريبات معلوماتية استفاد منها متداولون، ودفع لجنة تداول السلع الآجلة لفتح تحقيقات.

هل سيسقط النظام الإيراني بحلول 30 يونيو/ حزيران؟ متى سيجري التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين إسرائيل وإيران؟ هل ستدخل القوات الإسرائيلية مدينة صور بحلول 30 يونيو؟ هل ستستولي روسيا على ستيبنوهيرسك بأكملها بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2026؟ هل ستضم إسرائيل قطاع غزة بحلول 30 يونيو 2026؟ هل ستشن الولايات المتحدة ضربة على كوبا بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول؟ وعشرات الأسئلة الأخرى موجودة على منصة "بولي ماركت"، وهي واحدة من أكبر منصات المراهنات على الأحداث. الأجوبة بسيطة: تواريخ أو معلومات دقيقة. الرهان يكون بـ"نعم" أو "لا"، أو بتحديد موعد أو معلومة.

إلا أن خلف بساطة هذه الأسئلة حروباً دموية قتلت المئات ودمرت المرافق، وأدت إلى خسائر ضخمة، وخلف عدد من المراهنين حسابات مشبوهة، بعضها قد يكون عالماً بمسار الأحداث قبل وقوعها، ونتيجة الرهانات المثيرة للريبة تتدفق ملايين الدولارات من الأرباح السهلة، فيما يشير البعض إلى تصريحات مريبة من مراكز القرار السياسي في عدد من الدول، وبخاصة في الولايات المتحدة الأميركية، أدت إلى تسجيل عدد من المراهنين ملايين الدولارات.

شكوك واتهامات في منصة بولي ماركت

تتزايد الشكوك والاتهامات التي تدور حول الرهانات في منصة "بولي ماركت" في كيفية الربح من الحروب. ويعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتصريحاته مصدراً أساسياً لنمو سوق الرهانات على الحروب والأزمات. كشف تحقيق سابق أجرته صحيفة الغارديان أنه في يوليو/ تموز 2024، قبيل إعادة انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة، أفادت منصة بولي ماركت بتداول ما يقارب 400 مليون دولار على منصاتها في ذلك العام. أما الآن فيُتداوَل ما يزيد على ذلك المبلغ في يوم واحد فقط.

وأظهر تحليل البيانات الذي قامت به وكالة "بلومبيرغ" ونشرته أمس الخميس، حول الرهانات على اتفاق السلام ما بين واشنطن وطهران، أن حساباً واحداً أنشئ قبل ساعتين فقط من عمليات التداول، من المرتقب أن يحقق 1.1 مليون دولار أميركي، بعد رهانه بـ"نعم" على توقيع اتفاق أميركي إيراني قبل موعد 15 يونيو، وفيما كان هذا الاحتمال مستبعداً تماماً من قبل المراهنين، حيث لم يحصد سوى 6% من رهان "نعم"، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف يوم 14 يونيو عند الساعة 5:22 مساءً التوصل إلى اتفاق سلام، وحُدِّد موعد حفل التوقيع الرسمي للاتفاق في 19 يونيو 2026 في سويسرا.

هذه الواقعة لم تكن وحيدة، إذ جرت ملاحظة نمط ظهر طوال الحرب، حيث يجري الرهان على أحداث ومواعيد من حسابات جديدة حققت أرباحاً ضخمة. فقد حقق أحد المتداولين ما يقرب من مليون دولار منذ عام 2024 من عشرات الرهانات الموفقة التي تنبأت بشكل صحيح بالعمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، وذلك وفقاً لتقرير نشرته "سي أن أن" في مارس/ آذار الماضي، حيث حقق المراهن نسبة مذهلة بلغت 93% من رهاناته حول إيران، على الرغم من أن الأحداث التي توقعها كانت عمليات عسكرية غير معلنة.

طاقة رفع العقوبات عن النفط الإيراني أكبر المكاسب العاجلة لمذكرة التفاهم

وتثير هذه الرهانات الدقيقة على أحداث غالباً ما تكون سرية الشكوك من سياسيين وجهات تنظيمية حول أصحاب هذه الحسابات ومدى معرفتهم بالأحداث قبل وقوعها، حيث تُتيح قرارات البيت الأبيض الكبرى فرصاً جديدة لأي شخص لديه معلومات مسبقة لتحقيق الربح في أسواق متعددة.

من مادورو إلى النفط

فتحت لجنة تداول السلع الآجلة، وهي وكالة حكومية مستقلة تابعة للولايات المتحدة، تحقيقاً في احتمال التداول بناءً على معلومات داخلية في سوق العقود الآجلة للنفط، المرتبطة ببعض الأحداث المؤثرة في السوق، بينما دعا مشرعون ديمقراطيون إلى إجراء تحقيقات في سلسلة من الصفقات التي بدت كأنها تنبؤات دقيقة بشكل لافت.

واطلعت "العربي الجديد" على وثائق من وزارة العدل الأميركية، أشارت إلى أنه في إبريل/ نيسان الماضي صدرت لائحة اتهام موجهة إلى غانون كين فان دايك، وهو جندي في الجيش الأميركي، شارك في التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث استخدم معلومات سرية حساسة حول وجود القوات الأميركية في فنزويلا والقبض على مادورو وغيرها للمراهنة على منصة "بولي ماركت"، وربح فان دايك من رهاناته على هذه العقود ما يقارب 409,881 دولاراً أميركياً.

كذا، في مساء يوم الخميس الموافق 12 يونيو، راهن 13 مستخدماً في "بولي ماركت" بمبلغ إجمالي قدره 140 ألف دولار على أن إسرائيل ستشن هجوماً على إيران بحلول نهاية ذلك الأسبوع، رغم أن التوقعات أشارت إلى أن الهجوم كان مستبعداً. سبعة من هذه الحسابات كانت قد فُتحت قبل أيام قليلة فقط. أما حساب آخر، فكان له تاريخ من الرهانات المتعلقة بالعمل العسكري ضد إيران، وقد ربح أموالاً في جميعها. شنت إسرائيل هجوماً على إيران في وقت لاحق من ذلك اليوم، ما حقق للحسابات أرباحاً تزيد على 600 ألف دولار، وفق تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز أمس الخميس، أشار إلى احتمالات كبيرة بأن تكون رهانات على المنصة مبنية على معلومات داخلية غير متاحة لجميع الناس.

إحدى القضايا التي تحقق فيها لجنة تداول السلع الآجلة، وأوردتها "بلومبيرغ"، تتعلق بتداول مليارات الدولارات من العقود الآجلة للنفط في 23 مارس. في تمام الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت نيويورك، نشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" أنه سيوقف قصف البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام. انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من 14% خلال الدقائق الأربع التالية، لكن نشاطاً ملحوظاً تزامن مع الإعلان.

فبين الساعة 6:49 صباحاً و6:51 صباحاً بتوقيت نيويورك، جرى تداول عقود تمثل ما لا يقل عن 7 ملايين برميل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، وفقاً لبيانات البورصة التي جمعتها بلومبيرغ. وقد ارتفع حجم التداول في كلا المؤشرين إلى أكثر من 20 ضعفاً عن المستويات الطبيعية في ذلك الوقت من اليوم، أي قبل حوالى 15 دقيقة من منشور ترامب، ما أثار تساؤلات عما إذا كان بعض المشاركين في السوق على علم مسبق بالإعلان.