رهانات رفع الفائدة الأميركية تتصاعد... وارش أمام اختبار مع ترامب

- يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، ضغوطًا لرفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع أسعار النفط ومخاطر التضخم، حيث زادت احتمالات رفع الفائدة إلى 38% بعد أن كانت 13% فقط. - تجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، مما يزيد تكاليف الطاقة ويثير مخاوف من انتقال التضخم لقطاعات أخرى، مع ارتفاع حجم التداول في العقود الآجلة للأموال الفيدرالية بنسبة 50%. - يوجد انقسام داخل المجلس حول رفع الفائدة، حيث يدعو بعض الأعضاء للتحرك السريع لمواجهة التضخم، بينما يفضل آخرون الانتظار للحصول على بيانات إضافية.

في وقت يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة، يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وارش اختباراً معاكساً، بعدما رفع صعود النفط ومخاطر التضخم رهانات المستثمرين على زيادة الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم السبت، أنّ الأسواق باتت تسعر احتمالاً بنسبة 38% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء القادم، وفق بيانات مجموعة "سي إم إي" المستندة إلى العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، وكان الاحتمال لا يتجاوز 13% قبل أسبوع.

ويعكس هذا التحوّل الضغوط المتزايدة على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش لإظهار استعداد البنك المركزي لاحتواء ارتفاع جديد في الأسعار، كما يمثل تغيّراً حاداً في توقعات المستثمرين منذ 14 يوليو/تموز، عندما أدت قراءة محدودة لمؤشر أسعار المستهلكين إلى تراجع الرهانات على رفع الفائدة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي دفعت احتمال رفع الفائدة الأميركية إلى 38%؟ ما هي وجهات النظر المتباينة داخل لجنة السوق المفتوحة بشأن قرار رفع الفائدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ونقلت الصحيفة عن رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في "بنك أوف أميركا"، مارك كابانا، قوله إنّ "اجتماع يوليو/تموز أصبح مفتوحاً على قرار الرفع"، معتبراً أن مدى تقييد السياسة النقدية للنشاط الاقتصادي أصبح موضع تساؤل، خصوصاً مع عودة أسعار النفط إلى الصعود.

ووصف كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي جي آي إم"، روبرت سوكين، قرار الاجتماع المقبل بأنه قريب من احتمال متساوٍ بين رفع الفائدة والإبقاء عليها، ما يعكس الانقسام الكبير في الأسواق بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

النفط يغيّر حسابات الفائدة

تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل أمس الخميس للمرة الأولى منذ مايو/أيار، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "يدرس شن هجوم واسع" على إيران. وبذلك ارتفع سعر الخام بنحو 25% منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران.

وارتفعت أسعار البنزين والديزل خلال الأسابيع الأخيرة، ما زاد تكاليف الأسر والصناعة الأميركية. ويخشى المستثمرون من انتقال ارتفاع الطاقة إلى أسعار النقل والإنتاج والسلع، بما يجعل التضخم أكثر اتساعاً ويصعب مهمة البنك المركزي.

وأفادت مجموعة "سي إم إي" بأنّ حجم التداول في العقود الآجلة للأموال الفيدرالية قبل الاجتماع ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالفترة السابقة لقرار يوليو/تموز 2025. وكانت الأسواق حينها تسعر احتمالاً بلغ 96% للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.

وقال رئيس منتجات الفائدة العالمية في المجموعة، آغا ميرزا، للصحيفة إنّ "ارتفاع التداولات نتج عن تزايد النقاش بشأن ما إذا كانت الأسواق تقلل احتمال رفع الفائدة، في ضوء تشدّد وارش تجاه التضخم".

وكان وارش قد قال أمام الكونغرس خلال يوليو/تموز الجاري إنه "لن يتسامح مع استمرار التضخم المرتفع"، من دون أن يقدم إشارات واضحة بشأن القرار المقبل. وبلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، 4.1% في مايو/أيار، أي أكثر من ضعفي مستهدف البنك البالغ 2%.

انقسام داخل مجلس الاحتياطي

تواجه لجنة السوق المفتوحة صعوبة في الوصول إلى قرار بالإجماع بين أعضائها المصوتين البالغ عددهم 12 عضواً. فقد دعت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان ورئيسة فرع كليفلاند بيث هاماك إلى تحرك أسرع لمواجهة التضخم الذي يضغط على الأسر والشركات.

وقد يؤيد رئيس فرع مينيابوليس نيل كاشكاري رفع الفائدة أيضاً، حتّى إذا فضلت الأغلبية إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة. وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي جي آي إم"، روبرت سوكين، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إنّ "التوجه المتشدّد داخل مجلس الاحتياطي يقترب من كتلة حرجة".

ونقلت "فايننشال تايمز" عن مدير المحافظ في "كولومبيا ثريدنيدل"، إدوارد الحسيني، قوله إنّ "التضخم يرتفع لأسباب تشمل انتقال جزء من تكلفة الرسوم الجمركية إلى الأسعار، والطلب الناتج عن استثمارات الذكاء الاصطناعي، واستمرار تضخم الخدمات الذي لم يتمكن البنك المركزي من احتوائه خلال السنوات الماضية".

رفع فوري أم انتظار سبتمبر

يميل بعض المسؤولين المؤثرين، ومنهم رئيس فرع نيويورك جون وليامز، إلى الانتظار حتى اجتماع سبتمبر/أيلول للحصول على بيانات إضافية بشأن مسار التضخم خلال الصيف، كما قد تشجع قراءة التضخم لشهر يونيو/حزيران، التي جاءت أقل من التوقعات عند 3.5%، عدداً من الأعضاء على تأجيل الرفع.

اقتصاد دولي وارش يعيد الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج التسعينيات

وقالت كبيرة الاقتصاديين في "نيو سنتشري أدفايزرز"، كلوديا سام، للصحيفة إنّ "المسؤولين سيناقشون بجدية مزايا رفع الفائدة ومخاطره، لكنّها لا ترى أغلبية تؤيد التحرك في الاجتماع المقبل".

في المقابل، يرى مؤيدو الرفع أنّ الاجتماع يمنح وارش فرصة لإثبات تشدّده في مواجهة التضخم والتزامه بإعادة نمو الأسعار إلى مستهدف 2%. وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز أميركا"، جو لافورغنا، إنه "لا توجد ضرورة للانتظار حتى سبتمبر/أيلول إذا كان البنك يستطيع التحرك الآن"، وأضاف أن "رفع الفائدة في الأجل القصير قد يساعد على خفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل إذا أقنع الأسواق بجدية مجلس الاحتياطي في السيطرة على التضخم، فيما يحصل المدخرون على عائد أعلى على ودائعهم".