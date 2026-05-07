رهانات بـ7 مليارات دولار على النفط سبقت قرارات ترامب بشأن إيران

- شهدت أسواق الطاقة رهانات مالية ضخمة بقيمة 7 مليارات دولار على هبوط أسعار النفط، نُفذت قبيل تصريحات سياسية مؤثرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار مع إيران. - تضمنت العمليات مراكز بيع على المكشوف في بورصتي "إنتركونتيننتال" و"شيكاغو التجارية"، مما أدى إلى تراجع حاد في أسعار النفط، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 15% في بعض الأحيان. - تجري لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية تحقيقاً في هذه التعاملات، بينما تواصل أسعار النفط تراجعها مع تنامي الآمال بانفراج سياسي يخفف المخاطر على الإمدادات العالمية.

تكشف تطورات أسواق الطاقة العالمية عن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل منذ اندلاع الحرب المرتبطة بإيران، بعدما ظهرت رهانات مالية ضخمة على هبوط أسعار النفط قُدّرت بنحو سبعة مليارات دولار، نُفذت قبيل إعلانات مفصلية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار مع طهران.

وبحسب معلومات حصرية نقلتها "رويترز" اليوم الخميس عن متداولين وخبراء في السوق، إضافة إلى تحليل لبيانات البورصات، فإن هذه الرهانات جرى تنفيذها خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان عبر عدة بورصات وعقود مرتبطة بالنفط الخام والديزل والبنزين، في توقيتات وُصفت بأنها "موفقة بشكل لافت"، قبل دقائق أو ساعات من صدور تصريحات سياسية أثّرت مباشرة في اتجاه الأسعار العالمية.

وتجاوزت قيمة هذه المراكز المالية بكثير ما كان قد أُثير سابقاً حول رهانات بقيمة 2.6 مليار دولار دفعت الإدارة الأميركية إلى تحذير موظفيها من استغلال المعلومات غير العامة لتحقيق مكاسب مالية. ووفق المعطيات المتداولة، شملت العمليات مراكز بيع على المكشوف، أي رهانات على انخفاض الأسعار، مرتبطة بعقود آجلة في بورصتي "إنتركونتيننتال" و"شيكاغو التجارية"، وهما من أبرز أسواق تداول الطاقة عالمياً.

وبدأت الشبهات تتصاعد في 23 مارس، عندما رصد متداولون صفقات ضخمة سبقت إعلان ترامب تأجيل هجمات كان قد هدد بشنها على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، وهو ما أدى يومها إلى تراجع أسعار الخام. وتكرر المشهد في 7 إبريل، قبيل إعلان وقف إطلاق النار مع إيران، ما تسبب بهبوط حاد وصل إلى نحو 15% في العقود الآجلة لخام برنت. كما تكررت التحركات نفسها في 17 إبريل مع الحديث عن إعادة فتح مضيق هرمز، ثم في 21 إبريل حين جرى تمديد وقف إطلاق النار.

وفي خضم هذه التطورات، أفاد مصدر مطلع بأن لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية تجري تحقيقاً في هذه التعاملات، رغم عدم صدور تأكيد رسمي حتى الآن، فيما كشفت مصادر أخرى أن بورصة شيكاغو التجارية بدأت بدورها مراجعة بعض الصفقات المثيرة للريبة. ورغم الضجة التي أثارتها التحقيقات المحتملة، واصلت أسعار النفط تراجعها مع تنامي الآمال بانفراج سياسي يخفف المخاطر على الإمدادات العالمية. فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.21 دولار، أو ما يعادل 1.19%، لتسجل عند التسوية 100.06 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأميركي 27 سنتاً، أو 0.28%، ليغلق عند 94.81 دولاراً للبرميل.