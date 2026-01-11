رهانات الاقتصاد الساخن تشعل سوق بيتكوين

- شهدت بيتكوين تقلبات حادة، حيث ارتفعت إلى 95 ألف دولار قبل تراجعها بسبب صدمة جيوسياسية، مما دفع المتداولين لتبني سياسات تحفيز اقتصادي تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق. - لعب دونالد ترامب دوراً محورياً بدعوته لسياسات اقتصادية تحفيزية، مما أثار حماسة متداولي العملات المشفرة وتوقعات بارتفاع بيتكوين لمستويات قياسية. - يراقب المستثمرون عن كثب تغييرات السياسة النقدية الأميركية، حيث يرى البعض فرصة لصعود الأصول الرقمية، بينما يظل آخرون حذرين من تأثير هذه السياسات.

شهد سعر عملة بيتكوين ارتفاعاً حاداً ليقترب من مستوى 95 ألف دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، قبل أن يتراجع بقوة، في ظلّ حالة ذعر أصابت المتداولين بعد صدمة جيوسياسية غير متوقعة قُدّرت قيمتها بنحو 17.3 تريليون دولار. ومع تفاعل الأسواق مع ما وُصف بـ"الصدمة القادمة من وول ستريت"، بدأ متداولو بيتكوين والعملات المشفّرة بتبنّي شعار جديد قد يمهّد لموجة صعود مقبلة: "تشغيل الاقتصاد على الساخن"، بحسب موقع فوربس.

وفي هذا السياق، كتب بن هانت، المحلل في الأسواق المالية وكاتب نشرة Epsilon Theory، في منشور على منصة "إكس" الشهر الماضي، مشيراً إلى منشور سابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سيقومون بتشغيل الاقتصاد على الساخن بطريقة يصعب تصديقها".

وكان ترامب قد كتب في ديسمبر/كانون الأول الماضي: "سنشجّع السوق الجيدة على أن تصبح أفضل، بدلاً من جعل ذلك مستحيلاً"، مضيفاً: "أي شخص يختلف معي لن يكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي"، في إشارة إلى قراره المرتقب بشأن من سيخلف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع احتفاء ترامب بأحدث بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، التي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2%، وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد الأميركي نمواً يتراوح بين 10 و15 وحتى 20 نقطة مئوية في عام واحد، وربما أكثر.

وفي الوقت نفسه، كثّف ترامب ضغوطه على الاحتياطي الفيدرالي لدفعه نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع بكثير مما شهده العامان الماضيان. ووسط هذه الضغوط، بدأ محللون بالتكهن بإمكانية عودة الفيدرالي إلى سياسة شراء الأصول، في خطوة تشبه برامج التيسير الكمي التي استُخدمت سابقًا لتحفيز الاقتصاد. وفي هذا الإطار، كتب محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في "أليانز" والرئيس التنفيذي السابق لشركة "بيمكو"، في منشور على "إكس": "قد تمتد الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي إلى ما هو أبعد من خفض أسعار الفائدة، لتشمل شراء الأصول بهدف التأثير المباشر على القدرة على تحمّل تكاليف السكن".

وخلال هذا الأسبوع، أعلن ترامب عزمه إطلاق برنامج لشراء سندات الرهن العقاري بقيمة 200 مليار دولار، في محاولة لخفض معدلات الفائدة على القروض السكنية. وقد أثارت هذه التصريحات حماسة في أوساط متداولي العملات المشفّرة. إذ كتب آرثر هايز، متداول بيتكوين ورائد مشتقات العملات الرقمية، تعليقاً على برنامج شراء السندات: "شغّلوها ساخنة جداً… بيتكوين إلى مليون دولار. إذا لم تكن في مراكز شراء، فأنت مخطئ".

وهايز، وهو المؤسس المشارك لمنصة BitMEX ويدير حالياً مكتب Maelstrom العائلي، توقّع أن يصل سعر بيتكوين إلى 200 ألف دولار في مطلع عام 2026. وكتب في تدوينة حديثة: "كلما توسّعت كمية الدولارات في الاقتصاد، سترتفع أسعار بيتكوين وبعض العملات المشفّرة على نحوٍ صاروخي"، وأضاف أنه يتوقع أن يُكثّف ترامب سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، معتبراً أن الرئيس الأميركي لن يخسر انتخابات بسبب نقص في طباعة النقود.

يعكس شعار تشغيل الاقتصاد على الساخن توجهاً اقتصادياً يقوم على تحفيز النمو حتى على حساب ارتفاع التضخم، من خلال خفض أسعار الفائدة، وتوسيع الإنفاق، وضخ سيولة إضافية في الأسواق. تاريخياً، أدت مثل هذه السياسات إلى زيادة الطلب على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفّرة، التي ينظر إليها المستثمرون بوصفها أداة تحوّط من تآكل قيمة العملة وتمدّد الكتلة النقدية. وفي ظل تصاعد الضغوط السياسية على استقلالية السياسة النقدية الأميركية، يراقب المستثمرون أي تغيّر محتمل في توجهات الاحتياطي الفيدرالي بوصفه عاملاً حاسماً في مسار الأسواق المالية خلال المرحلة المقبلة.

في ظل هذا المشهد المتقلب، تبقى رهانات متداولي بيتكوين والعملات المشفّرة معلّقة على اتجاه السياسة النقدية الأميركية وحدود تدخل البيت الأبيض في قرارات الاحتياطي الفيدرالي. فبين وعود تشغيل الاقتصاد على الساخن ومخاوف التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، يتحرّك السوق على إيقاع التوقعات أكثر مما يتحرّك على أساس الوقائع. وبينما يرى البعض في السياسات التحفيزية المرتقبة وقوداً لموجة صعود جديدة في الأصول الرقمية، يظلّ آخرون أكثر حذراً، مترقّبين ما إذا كانت هذه الوعود ستتحول إلى قرارات فعلية قادرة على إعادة رسم ملامح أسواق المال في عامَي 2025 و2026.