رماد بركان إثيوبيا يعرقل الرحلات الجوية فوق الهند

قالت السلطات الهندية إنه أُلغي ما لا يقل عن 7 رحلات جوية دولية وتأخرت أكثر من 10 رحلات دولية أخرى في مطار دلهي اليوم الثلاثاء، بسبب تأثير سحب الرماد الناجمة عن ثوران بركان في إثيوبيا على عمليات شركات الطيران في الهند، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا"، وألغت الخطوط الجوية الهندية 13 رحلة منذ أمس الاثنين.

يشار إلى أن سحب الرماد التي سببها ثوران بركان هايلي جوبي في إثيوبيا أخيرًا أثرت بعمليات تشغيل الرحلات الجوية في الهند، وتشير تقارير إلى أن السحب تتحرك نحو الأجزاء الغربية من البلاد. و قالت شركتا إير إنديا وأكاسا إير الهنديتان للطيران اليوم الثلاثاء إنهما ألغتا بعض الرحلات الجوية بعدما تسبب رماد ناجم عن ثوران بركان في إثيوبيا في تعطيل العمليات.

وقالت إير إنديا إنها ألغت 11 رحلة كانت مقررة أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، لإجراء فحوصات احترازية على الطائرات التي حلقت فوق بعض المواقع بعد ثوران البركان، وذلك عقب توجيه من هيئة تنظيم الطيران الهندية إلى شركات الطيران. وقالت شركة أكاسا الأصغر حجماً، وفقاً لوكالة رويترز، إنها ألغت رحلات كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء إلى وجهات في الشرق الأوسط، منها جدة والكويت وأبوظبي.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، في بيان، أن سحابة الرماد تتحرك نحو الصين، ومن المتوقع أن تختفي من الأجواء الهندية بحلول الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء. وذكرت وسائل إعلام أن بركان هايلي جوبي في إثيوبيا أرسل أعمدة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 14 كيلومتراً بعد ثورانه يوم الأحد للمرة الأولى في التاريخ المسجل. وغطى الرماد أمس الاثنين أجزاءً من باكستان وشمال الهند، وفقاً لموقع التتبع فلاي ردار 24 بعد عبوره اليمن وعُمان.

وقالت السلطات المحلية الإثيوبية، أمس الاثنين، إن بركان هايلي جوبي الخامد منذ فترة طويلة ثار في شمال البلاد مطلع الأسبوع، مرسلاً سحب الرماد عبر البحر الأحمر. وأوضحت السلطات وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أن البركان الواقع في منطقة عفر الإثيوبية على بعد حوالى 800 كيلومتر إلى شمال شرق العاصمة أديس أبابا بالقرب من الحدود مع إريتريا، ثار صباح أمس الأول الأحد، ما تسبب في تغطية قرية أفديرا المجاورة بالرماد والغبار. وقال المسؤول المحلي، محمد سيد، إنه لم تحدث أي إصابات بشرية، ولكن ثوران البركان يمكن أن تكون له تبعات اقتصادية على مجتمع الرعاة المحلي.

وكان مركز تولوز الاستشاري لرماد البراكين، ومقره فرنسا، قد أبلغ أيضاً عن ثوران البركان، الذي رُصد عبر صور الأقمار الاصطناعية. وأعلنت السلطات اليمنية أمس الاثنين، تمدد البركان الإثيوبي في عدد من مناطق البلاد، بينها الحديدة وإب في غرب اليمن وجنوب غربه.

وقال مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للحكومة، في بيان صحافي، إن سحب الرماد البركاني القادمة من إثيوبيا نتيجة البركان تمتد إلى أجزاء واسعة من اليمن نتيجة الرياح السائدة. وأفاد المركز بأن "هذا النوع من الرماد يحتوي على جسيمات دقيقة من الصخور والزجاج البركاني، وأن خطر التأثر به لا يقتصر على المناطق القريبة من البركان فقط، بل يمكنه أن ينتقل مئات الكيلومترات، وفقًا لحالة الرياح".

وشدد المركز على أهمية العمل بالتوصيات والإجراءات للحد من أضرار هذا الرماد البركاني، التي تشمل البقاء داخل المنازل قدر الإمكان، وارتداء كمامات ونظارات واقية عند الضرورة للخروج، لتقليل استنشاق الجسيمات، وغسل الوجه والعينين، وحماية الخزانات المنزلية للمياه وإغلاقها بإحكام.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)