ركود اقتصادي يلوح في إسرائيل.. والمركزي يستعد للتدخل

- حذر يائير كابلان من ركود اقتصادي محتمل في إسرائيل بسبب الغموض العالمي، مشددًا على ضرورة اتخاذ بنك إسرائيل خطوات عاجلة لمواجهة الركود أو البطالة. - دعا كابلان إلى توجيه الميزانية نحو تعزيز الإنتاجية وزيادة فرص العمل، مع التركيز على قطاع العقارات المتأثر بالتغيير الديمغرافي وارتفاع الأسعار. - أشار كابلان إلى نقص الفهم المالي لدى الجمهور، مما يقلل الادخار، ودعا لتعزيز التعليم المالي وحث على استثمار الأموال في ودائع ذات فوائد مرتفعة.

حذر الرئيس التنفيذي لبنك القدس، يائير كابلان، خلال مؤتمر غلوبس الاستثماري من ركود الاقتصاد الإسرائيلي، وقال: "نحن في وضعٍ مُبهم، وليس واضحًا إلى أين نتجه". وأضاف: "نحن في حالة من الغموض، حالة انتقالية، وليس واضحًا إلى أين نتجه. جميعنا ننتظر تطورًا في اتجاه معين. قد تندلع الحرب مجددًا، أو كما يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيحل السلام العالمي، أو ينشأ شرق أوسط جديد".

وفقًا لكابلان، "إلى أن يحدث حدثٌ مهمٌّ كخفضٍ حادٍّ لأسعار الفائدة، سنبقى متعثرين عند هذه المستويات. وأنا أخشى في الواقع من ركودٍ اقتصادي. سينخفض ​​سعر الفائدة، لكن هذا لا يحدث دائمًا لأسبابٍ وجيهة؛ فقد يحدث بسبب ركودٍ اقتصادي، أو بطالة، أو وقف منح جنود الاحتياط. قد يكون هناك هبوطٌ حادٌّ، لا هبوط سهل، وحينها سيتعين على بنك إسرائيل اتخاذ خطواتٍ عاجلة".

ومع اقتراب عام الانتخابات، يدعو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والكنيست إلى التحلي بالمسؤولية المالية. واعتبر كابلان أنه "عادةً ما تصاحب فترة الانتخابات إجراءات شعبوية. بعد عامين من الحرب، يجب أن نتحلى بالانضباط ونوجه الميزانية نحو مجالات تشجع الإنتاجية وتزيد من فرص العمل". وتابع: "أعتقد أن هناك الكثير مما يجب القيام به في قطاع العقارات، لأن معظم الشقق لم تُجدَّد بعد. في هذه الأثناء، لا يشهد القطاع أي تطورات تُذكر، ولا توجد بنية تحتية جديدة، وبالتأكيد ليس بالسرعة الكافية".

لا ركود عقاريًا

وعلى الرغم من تباطؤ سوق الإسكان والانخفاض الحاد في مبيعات الشقق من قبل المقاولين، لا يرى كابلان أي مشكلة في السوق، وقال: "معظم المشاريع تحقق أداءً جيدًا. مع ذلك، في تل أبيب، الوضع أصعب، والمعاملات، بشكل عام، انخفضت بنسبة 20% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي".

وبحسب قوله، فإن التغيير الديمغرافي في إسرائيل أصبح واضحًا بالفعل، "فجيل Z يشتري الشقق بشكل أقل. إنهم أكثر استعدادًا للاستثمار من خلال منصات سوق رأس المال، ويرجع ذلك أيضًا إلى أنه عندما تكون أسعار الفائدة أعلى، فإنهم أقل استعدادًا للاستئجار، ويفضل الناس إيداع أموالهم في حساب مصرفي (وديعة)".

لكن السبب، برأيه، ليس فقط الرغبة في الاستثمار في سوق رأس المال، بل أيضًا عدم قدرة الشباب على شراء شقة في إسرائيل. وأضاف أن "الشباب لا يملكون رأس المال الكافي لشراء شقة. يبلغ متوسط ​​سعر الشقة 2.6 مليون شيكل. أي زوجين شابين يملكان 580 ألف شيكل؟ يستغرق الأمر 8 سنوات من العمل للوصول إلى هذا المستوى من رأس المال. ثم يصبحان رهينَ رهنٍ عقاريٍّ لمدة 30 عامًا. لذلك، يجب على دولة إسرائيل تشجيع الإيجارات طويلة الأجل".

المشكلة الرئيسية، برأي كابلان، افتقار الجمهور إلى الفهم المالي الكافي. ورأى أن "هذه مشكلة بنية تحتية في إسرائيل، إذ لا يوجد تعليم وثقافة مالية. لا يُدرّس هذا في المدارس الثانوية أو الجامعات، ويمكنك أن تقابل أشخاصًا متعلمين، أطباء، محامين، حاملي شهادات بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، لا يفهمون المالية، ولا ما هو مرتبط بالمؤشرات أو غير مرتبط بها، ولا الفرق بين الضرائب الاسمية والضرائب الحقيقية. هناك مشكلة بنية تحتية، وهي مشكلة تعليمية".

وأعرب كابلان عن اعتقاده بأن النتيجة هي أن الناس لا يدخرون ما يكفي. وقال: "90% من الجمهور لا يملكون مدخرات كبيرة. 100 ألف شيكل لا تُثير اهتمام النظام المصرفي". حتى إن كابلان دعا الجمهور إلى ادخار المزيد من المال في ودائع ذات فوائد مرتفعة، قائلاً: "نمنح فائدة تراوح بين 4% و4.2% دون إجبارك على تحويل حسابك الجاري. من المؤسف ترك المال دون فائدة، يجب أن يكون الجمهور نشيطًا. وتذكر، هناك 230 مليار شيكل في الحساب الجاري لا تُحتسب عليها فوائد".

أخيرًا، سُئل كابلان عن سبب ركود سهم بنك القدس وعدم قدرته على النمو بما يكفي لدخول مؤشرات البورصة الرئيسية. فأجاب: "قابلية تداول السهم ليست عالية، ويرجع ذلك أيضًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الأسهم مملوكة للمساهمين المسيطرين. كلما زادت قابلية تداول السهم، زادت احتمالية ذلك".