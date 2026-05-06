رقائق الذكاء الاصطناعي تُدخل سامسونغ نادي التريليونات

- تجاوزت القيمة السوقية لأسهم سامسونغ إلكترونيكس تريليون دولار، لتصبح ثالث شركة آسيوية تحقق هذا الإنجاز بعد تي.إس.إم.سي وأرامكو السعودية، مع ارتفاع أسهمها بنسبة 12% في سيول. - قفزت أرباح سامسونغ التشغيلية ثمانية أضعاف في الربع الأول، مدعومة بارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية نتيجة لازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بتحسن أكبر في الربع الثاني. - تحتل سامسونغ المركز الـ11 عالمياً من حيث القيمة السوقية، ضمن 13 شركة عالمية تجاوزت قيمتها تريليون دولار، منها عشر شركات أمريكية تتصدرها إنفيديا.

تجاوزت القيمة السوقية لأسهم شركة سامسونغ إلكترونيكس تريليون دولار، اليوم الأربعاء، مما يجعلها ثالث شركة آسيوية بعد تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينغ كومباني (تي.إس.إم.سي) وأرامكو السعودية تصل إلى هذا الإنجاز. ووصلت القيمة السوقية لأسهم سامسونغ إلكترونيكس، كبرى شركات تصنيع رقائق الذاكرة في العالم، إلى 1500 تريليون وون (1.03 تريليون دولار) خلال تداولات اليوم الأربعاء، في سيول، وقفزت أسهم عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي 12% عند الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش في سيول، فيما صعد المؤشر كوسبي القياسي 5.4%.

وسجل المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك إغلاقا قياسيا أمس، مدعومين بسهم شركة إنتل وأسهم أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وتركيز المستثمرين على نتائج الأرباح الفصلية القوية. وقالت سامسونغ الخميس الماضي، إن أرباحها التشغيلية قفزت ثمانية أمثال في الربع الأول ووصلت إلى مستوى غير مسبوق، مدعومة بارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية في ظل نقص الإمدادات نتيجة لازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع سامسونغ أن تتحسن أرباحها بشكل أكبر في الربع الثاني، وقالت إن الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سيستمر في التوسع، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة. وسجلت أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم أرباحا تشغيلية بلغت 57.2 تريليون وون (38.43 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار بما يتماشى مع تقديراتها وارتفاعا من 6.69 تريليونات وون قبل عام. وارتفعت إيرادات الشركة الكورية الجنوبية 69% إلى 133.9 تريليون وون في هذا الربع مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

ووفقاً لموقع "companies market cap"، فإن شركة سامسونغ باتت تحتل المركز الـ11 عالمياً من حيث القيمة السوقية، بينما هناك فقط 13 شركة على مستوى العالم تخطت قيمتها السوقية تريليون دولار، منها عشر دول في الولايات المتحدة تتصدرها إنفيديا بقيمة سوقية بلغت 4.77 تريليونات دولار وثلاث شركات في آسيا هي "تي إس إم سي" التايوانية وسامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية وأرامكو السعودية.

(الدولار= 1458.2 وون)

(رويترز، العربي الجديد)