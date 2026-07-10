رغم الهبوط.. توقعات بوصول بيتكوين إلى 150 ألف دولار نهاية 2026

- توقعات بيرنشتاين لسعر بيتكوين تشير إلى إمكانية وصولها إلى 150 ألف دولار بنهاية 2026، مستندة إلى استمرار دورة بيتكوين وعودة تدفقات رؤوس الأموال، مما يعزز الثقة في السوق. - يشير المحللون إلى نضج سوق العملات المشفرة، حيث أن التراجع الحالي في سعر بيتكوين أقل حدة من الانخفاضات السابقة، بفضل زيادة مشاركة المستثمرين المؤسساتيين ودخول صناديق بيتكوين الفورية. - رغم عمليات البيع من قبل شركة "ستراتيجي"، تظل بيرنشتاين متفائلة بشأن مستقبل بيتكوين، مع التأكيد على أن التوقعات ليست ضمانًا، بل تعتمد على تحليلات السوق.

على الرغم من التقلبات الحادة التي شهدها سعر بيتكوين في الأشهر الأخيرة، أكد محللو المؤسسة الأميركية للأبحاث والخدمات المالية "بيرنشتاين"، توقعاتهم بوصول العملة المشفرة إلى 150 ألف دولار بنهاية عام 2026، رغم تداولها قرب 60 ألف دولار عند صدور مذكرة المؤسسة الاثنين الماضي.

وأقر المحللون بأن هذا الهدف قد يبدو طموحاً في ظل التصحيح العميق الذي تشهده السوق، إلا أنهم تمسكوا بتوقعاتهم على أساس أن دورة بيتكوين الحالية لم تنته بعد، وأن عودة تدفقات رؤوس الأموال قد تشكل نقطة التحول التي تعيد السعر إلى مسار صاعد خلال النصف الثاني من العام.

وترى "بيرنشتاين" أن العامل الذي ينبغي مراقبته خلال الأشهر المقبلة هو حركة الأموال المتجهة إلى بيتكوين، سواء عبر صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة أو مشتريات المؤسسات والشركات. فعودة التدفقات الإيجابية، وفق تقديرها، قد تكون أول إشارة إلى استعادة المستثمرين ثقتهم وانتهاء المرحلة الأكثر حدة من الهبوط.

تصحيح أقل عنفاً

واستند محللو "بيرنشتاين" في تفاؤلهم إلى أن التراجع المسجل منذ القمة التاريخية في أكتوبر/تشرين الأول بلغ نحو 54%، وهو هبوط كبير من حيث القيمة، لكنه يبقى أقل حدة من الانخفاضات التي تراوحت بين 75% و90% خلال دورات سابقة.

وترى المؤسسة أن هذا الفارق يشير إلى أن سوق العملات المشفرة أصبحت أكثر نضجاً، بعدما اتسعت مشاركة المستثمرين المؤسساتيين ودخلت صناديق بيتكوين الفورية إلى السوق، ما أسهم في تقليل حدة الانهيارات مقارنة بالدورات التي كانت تعتمد بدرجة أكبر على المضاربات الفردية.

وقالت "بيرنشتاين" إن جميع التصحيحات التي تضرب سوق العملات المشفرة تبقى مؤلمة، غير أن التصحيح الحالي يبدو أكثر انتظاماً وأقل تدميراً من انهيارات سابقة، مثل أزمة عام 2022 التي أعقبت سقوط منظومة "تيرا لونا" ومنصة "إف تي إكس".

من 126 ألفاً إلى حدود 60 ألف دولار

وبدأ مسار الهبوط بعد أن سجل بيتكوين قمة تاريخية تجاوزت 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2025، مدعوماً بطلب قوي من المستثمرين المؤسساتيين وبيئة سياسية أميركية أكثر دعماً للأصول المشفرة. وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول وصل السعر إلى نحو 125.8 ألف دولار، مرتفعاً بأكثر من 33% منذ بداية ذلك العام.

لكن الاتجاه انعكس سريعاً في 10 أكتوبر/تشرين الأول، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جديدة على الواردات الصينية وتهديده بفرض قيود على تصدير برامج مهمة. وأدت الصدمة إلى تصفية مراكز ممولة بالاقتراض تجاوزت قيمتها 19 مليار دولار، في أكبر موجة تصفيات شهدتها سوق العملات المشفرة حتى ذلك الوقت.

واصل بعدها بيتكوين تراجعه خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلاً أكبر خسارة شهرية له منذ منتصف عام 2021، قبل أن يتداول قرب 89 ألف دولار في مطلع ديسمبر/كانون الأول. وجاء الهبوط بالتزامن مع تزايد ارتباط العملات المشفرة بأسواق الأسهم، ولا سيما أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى القلق من أسعار الفائدة والسيولة العالمية.

وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي، هبط بيتكوين دون 80 ألف دولار ووصل إلى نحو 78.7 ألف دولار، ليفقد قرابة ثلث قيمته مقارنة بقمة أكتوبر. وعزت الأسواق جزءاً من الهبوط إلى مخاوف تقلص السيولة وتشدد السياسة النقدية الأميركية.

وخلال فبراير/شباط اختبر السعر مستوى 60 ألف دولار، قبل أن يسجل تعافياً مؤقتاً. لكن محاولات الصعود اللاحقة فشلت في استعادة الزخم، وعاد السعر في يونيو/حزيران إلى الاقتراب من المستوى نفسه، بعدما فقد نحو نصف قيمته منذ القمة التاريخية. وأشارت "رويترز" في 8 يونيو/حزيران إلى أن مستوى 60 ألف دولار تحول إلى منطقة دعم نفسية وفنية مهمة، وأن كسره بصورة مستمرة قد يفتح الطريق نحو 50 ألف دولار.

وعند صدور مذكرة "بيرنشتاين" في 6 يوليو/تموز، كان بيتكوين يتداول قرب 62 ألف دولار، أي أقل بنحو 64 ألف دولار من قمته التاريخية. وهذا يعني أن الوصول إلى هدف 150 ألف دولار يتطلب ارتفاعاً يزيد على 140% خلال الفترة المتبقية من العام.

تطور سعر بيتكوين منذ أكتوبر 2025 أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

"ستراتيجي" تبيع جزءاً من حيازتها

وتطرقت بيرنشتاين إلى عمليات البيع التي نفذتها شركة "ستراتيجي"، وهي شركة أميركية تحولت من تطوير البرمجيات إلى أكبر شركة مدرجة تحتفظ بالبيتكوين ضمن خزانتها. وباعت الشركة 3588 بيتكوين خلال الأسبوع المنتهي في 5 يوليو/تموز مقابل نحو 216 مليون دولار، واستخدمت العائدات لتمويل توزيعات على أسهمها الممتازة ودعم احتياطياتها النقدية. وبعد العملية، بقيت الشركة محتفظة بنحو 843 ألفا و775 بيتكوين، تقدر قيمتها بنحو 52 مليار دولار وفق الأسعار السائدة آنذاك.

ورغم هذه المبيعات، لا ترى "بيرنشتاين" أن "ستراتيجي" تحولت إلى بائع دائم، إذ أشارت إلى أن الشركة اشترت خلال عام 2026 كميات تفوق بكثير ما باعته، ما يجعلها مشترياً صافياً للبيتكوين على امتداد العام.

توقع متفائل لا يخلو من المخاطر

ويظل هدف 150 ألف دولار توقعاً بحثياً وليس ضماناً لمسار السعر. فقد سبق لبيرنشتاين أن توقعت في مطلع 2025 تجاوز بيتكوين مستوى 200 ألف دولار بنهاية العام، مستندة إلى التدفقات القوية نحو صناديق بيتكوين الفورية، لكن العملة توقفت عند قمة تجاوزت 126 ألف دولار قبل أن تعكس اتجاهها.