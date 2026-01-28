رغم أرباحها الهائلة... أمازون تسرّح 16 ألفاً من موظفيها

- أعلنت "أمازون" عن تسريح 16 ألف موظف إداري رغم تحقيق أرباح كبيرة، بهدف تقليص البيروقراطية وتوجيه الاستثمارات نحو الذكاء الاصطناعي، مما أثار استياء الموظفين بعد تسريب الخبر. - تتزامن هذه التخفيضات مع توقعات مبيعات مرتفعة، وتعيد إلى الأذهان جولات تسريح سابقة، حيث شملت مهندسي البرمجيات في ولايات أمريكية، وتهدف إلى تقليص البيروقراطية. - تسعى "أمازون" لإعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية، بإغلاق متاجر وتوجيه الأموال لبناء مراكز بيانات جديدة، مع تعزيز ثقافة عمل صارمة تحت قيادة الرئيس التنفيذي آندي جاسي.

رغم ازدهار أعمالها عالمياً وأرباحها التي من المتوقع أن تتجاوز 21 مليار دولار في نهاية الربع الماضي، أعلنت شركة "أمازون" تسريح 16 ألف موظف من العاملين في القطاع الإداري بمراكزها حول العالم. وقالت الشركة إن القرار يأتي في إطار سعيها لتقليص البيروقراطية وتوفير أموال لخطط الإنفاق المكثف على الذكاء الاصطناعي. وكانت هذه التخفيضات متوقعة على نطاق واسع بين العاملين في الوظائف الإدارية في "أمازون" منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما سرّحت الشركة 14 ألف موظف إداري.

ورغم أن موجة التخفيضات كانت منتظرة، إلا أن معرفة الموظفين بها حدثت صدفة وقبل إبلاغهم رسمياً، عندما نُشرت الرسالة الخاصة بالتسريح في نظام التواصل الداخلي للشركة من طريق الخطأ قبل موعدها.

وقالت بيث غاليتي، النائبة الأولى لرئيس "أمازون" لشؤون الموظفين والتكنولوجيا، في تدوينة على مدونة الشركة: "كما هو الحال دائماً، سيواصل كل فريق تقييم مستوى المسؤولية، وسرعة العمل، والقدرة على الابتكار من أجل العملاء، وإجراء التعديلات المناسبة". وأضافت: "لم يكن هذا أكثر أهمية مما هو عليه اليوم، في عالم يتغير بوتيرة أسرع من أي وقت مضى".

ومن المقرر أن تعلن "أمازون" الأسبوع المقبل نتائجها المالية للربع الرابع من العام الماضي، الذي شمل موسم التسوق خلال العطلات. ويتوقع محللو وول ستريت أن تكون المبيعات قد تجاوزت 211 مليار دولار، وأن تكون الأرباح قد فاقت 21 مليار دولار. ويعيد هذا النمط إلى الأذهان جولة كبيرة من عمليات التسريح في أواخر عام 2022 وبداية 2023، حين ألغت الشركة ما يقرب من 30 ألف وظيفة لخفض التكاليف مع خروج العالم من جائحة كورونا.

وشملت تخفيضات أكتوبر طيفاً واسعاً من الوظائف. ففي ولاية واشنطن، حيث المقر الرئيسي للشركة، فقد نحو ألفي موظف وظائفهم، بينهم مسؤولون عن التوظيف ومحللون ومديرون. وكانت فئة مهندسي البرمجيات الأكثر تضرراً، إذ أُلغي أكثر من 1500 وظيفة في ولاية كاليفورنيا.

وفي الصيف الماضي، قال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لـ"أمازون"، للموظفين إن الذكاء الاصطناعي يعني أنه مع مرور الوقت ستعمل الشركة بعدد أقل من الموظفين الإداريين. لكنه أوضح للمستثمرين في الخريف الماضي أن عمليات التسريح كانت أقل ارتباطاً بالذكاء الاصطناعي أو بالوضع المالي، وأكثر ارتباطاً بتقليص طبقات البيروقراطية. ومع ذلك، استندت التخفيضات في مختلف الأقسام إلى أهداف لخفض تكاليف التشغيل.

تغييرات هيكلية

وكان عدد موظفي "أمازون" قد بلغ حوالى مليون ونصف مليون موظف حول العالم في الربع الثالث من العام الماضي. ويشكّل معظم هؤلاء عمالاً يتقاضون أجوراً بالساعة في المستودعات والعمليات، ولم يتأثروا مباشرة بالتخفيضات الجديدة. غير أن الشركة تسعى أيضاً لتقليص القوة العاملة في هذا القطاع، مع خطط طموحة لاستبدال أكثر من نصف مليون وظيفة بالروبوتات.

وتعمل "أمازون" على خفض التكاليف عبر مختلف أنشطتها جزئياً من أجل توجيه الأموال إلى بناء مراكز بيانات، في إطار المنافسة للهيمنة على مجال الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركة في طريقها لإنفاق 125 مليار دولار العام الماضي على مراكز بيانات جديدة ونفقات رأسمالية أخرى.

وفي إطار إعادة ترتيب أولويات الاستثمار، أعلنت "أمازون" يوم الثلاثاء إغلاق متاجر "أمازون غو" التي تعمل من دون صناديق دفع، ومتاجر البقالة "أمازون فريش". وكانت الشركة قد قلّصت حضور متاجر "أمازون غو" قبل عدة سنوات، وأعادت صياغة استراتيجيتها في قطاع البقالة عدة مرات.

ومنذ تنحي مؤسس "أمازون" جيف بيزوس عن منصب الرئيس التنفيذي قبل أربع سنوات، نفذ خلفه آندي جاسي عدة جولات من تسريح الوظائف في أعوام 2023 و2024 و2025. وسعى جاسي أيضاً لترسيخ ثقافة عمل أكثر صرامة داخل الشركة، حيث جعل العمل من المكتب إلزامياً خمسة أيام في الأسبوع، ما يجعل "أمازون" واحدة من الشركات التكنولوجية الكبرى القليلة التي تطلب من موظفيها الحضور الكامل إلى مقر العمل.

ومنذ عام 2022، قام عمالقة التكنولوجيا مثل "أمازون" و"ميتا" و"غوغل" و"مايكروسوفت" وغيرها بتقليص قوة العمل، من خلال تسريح عشرات الآلاف من الموظفين سنوياً، حيث تشير مواقع متخصصة إلى تسريح نحو 700 ألف شخص خلال السنوات الأربع الماضية، في قطاع التكنولوجيا وحده.