رسوم ترامب على الصين تفجر انهياراً قياسياً في سوق العملات المشفرة

تعرض المتداولون في سوق العملات المشفرة لخسائر فادحة بعد أيام قليلة من وصول سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، في تقلب ناجم بشكل كبير عن الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وانخفضت أسعار العملات المشفرة يوم الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين وضوابط على تصدير البرمجيات. وتسارعت وتيرة الانخفاضات، ثم تفاقمت بسبب ما وصفته شركة "كوين غلاس" (منصة بيانات شاملة توفر أدوات تحليلية للمتداولين في أسواق العملات المشفرة) بأنه "أكبر عملية تصفية في تاريخ العملات المشفرة".

وأدى منشور ترامب حول الرسوم الجمركية إلى تراجع سعر بيتكوين بأكثر من 12%، لتتداول صباح السبت 11 أكتوبر في لندن عند مستوى أقل من 113 ألف دولار، بعدما تجاوزت في وقت سابق من الأسبوع حاجز 125 ألف دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

وقال رافي دوشي، الشريك المشارك للأسواق لدى شركة الوساطة "فالكون إكس"، إن "اندلاع حرب تجارية متجددة بين الصين والولايات المتحدة يوم الجمعة تسبب في حالة من عدم اليقين في الأسواق وهبوط حاد في الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها العملات المشفرة". وأوضح أن قسم المشتقات في الشركة شهد طلباً كبيراً على الحماية من الهبوط خلال اليوم.

وقال ديفيد جيونغ، الرئيس التنفيذي لمنصة "تريد.فاي" لتداول العملات المشفرة للمؤسسات لبلومبيرغ إن السوق يشهد "حدثاً غير متوقع"، مضيفاً: "العديد من المؤسسات لم تتوقع هذا المستوى من التقلب، ومع تصميم العقود الآجلة الدائمة ذات الرافعة المالية، تعرّض كثير من التجار الكبار، بمن فيهم المؤسسات، للتصفية".

وأكد فينسنت ليو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "كرونوس ريسيرش" المتخصصة في التداول والأبحاث الرقمية، لبلومبيرغ أن التراجع "أشعلته مخاوف التعرفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، لكنه تفاقم بسبب الإفراط في الاستدانة المؤسسية"، مضيفاً أن ما حدث "يبرز الترابط بين العملات المشفرة والاقتصاد الكلي، وأن مرحلة التعافي ستكون مرتبطة بمدى استقرار الأسواق المالية الكبرى".

تصفية المتداولين

وحسب بيانات "كوين غلاس"، فإنه خلال 24 ساعة فقط، أُلغيت رهانات تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار، وتمت تصفية أكثر من 1.6 مليون متداول، وأشارت المنصة إلى أن أكثر من 7 مليارات دولار من هذه المراكز تمّت تصفيتها خلال أقل من ساعة واحدة يوم الجمعة. وأضافت في منشور لها على منصة إكس، "أن الأرقام قد تكون أعلى بكثير، لأن البورصات لا تبلغ عن جميع الطلبات في الوقت الفعلي"، مشيرة إلى أن منصة بينانس، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، تسجل طلب تصفية واحداً تقريباً كل ثانية.

وقال برايان ستروجاتس، رئيس التداول الفوري في "فالكون إكس"، إن "التركيز الآن ينصب على مدى تعرض المنصات والمؤسسات الكبرى للخسائر، وما إذا كان هذا سيؤدي إلى انتشار عدوى في السوق"، موضحاً أن بعض التقديرات تشير إلى أن إجمالي التصفية قد يتجاوز 30 مليار دولار.

ووفقاً لكارولين مورون، الشريكة المؤسسة لشركة "أوربت ماركتس" المتخصصة في تداول مشتقات الأصول الرقمية، فإن مستوى الدعم الرئيسي التالي لبيتكوين يبلغ 100 ألف دولار، وأضافت لبلومبيرغ أن "الانخفاض دون هذا المستوى سيشير إلى نهاية دورة الصعود التي استمرت ثلاث سنوات".

تراجع لعملات أخرى

ووفقاً لبيانات كوين ماركت كاب (منصة لتتبع قيم العملات الرقمية)، فقد سجلت عملات رقمية كبرى أخرى تراجعات حادة، إذ هبطت إيثريوم بنسبة 9% إلى ما دون 3400 دولار، وتراجعت سولانا بنسبة 14%، وخسرت ريبل أكثر من 8% من قيمتها خلال اليوم نفسه.

وكانت بيتكوين قد سجلت مستوى قياسياً يوم الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول عندما ارتفعت بنسبة 2.8% لتصل إلى 126251 دولاراً، ما دفع متداولي الخيارات إلى زيادة رهاناتهم على ارتفاع أكبر عملة رقمية في العالم إلى 140 ألف دولار، قبل أن تنقلب الأسواق رأساً على عقب في غضون أيام قليلة.