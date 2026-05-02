رسوم ترامب على السيارات تهدد ألمانيا بخسائر قد تفوق 17 مليار دولار

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، مما قد يكبد ألمانيا خسائر إنتاج تصل إلى 15 مليار يورو، مع توقعات بارتفاعها إلى 30 مليار يورو على المدى الطويل، مما يبرز تأثير هذه الرسوم على أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. - تصاعدت التوترات بين إدارة ترامب وحلفائها الأوروبيين بسبب الخلافات حول الإنفاق الدفاعي وأوكرانيا، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، حيث يعتزم ترامب رفع الرسوم إلى 25%، متهماً الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بالاتفاق التجاري. - رغم الاتفاق السابق بين واشنطن والاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم إلى 15%، إلا أن التوترات مستمرة، مع تحذيرات من تأثير سلبي على النمو الاقتصادي الألماني والأوروبي، وسط دعوات للحذر من تصريحات ترامب المتقلبة.

قال معهد اقتصادي لوكالة رويترز اليوم السبت، إن الزيادة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي قد تكبد ألمانيا خسائر إنتاج بنحو 15 مليار يورو (17.58 مليار دولار). وتسلط تقديرات معهد كيل للاقتصاد العالمي الضوء على مدى تأثر أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، والتي كلفت صناعة السيارات الألمانية بالفعل مليارات اليورو. وقال رئيس المعهد موريتس شولاريك "سيكون التأثير كبيراً"، فيما توقع تحليل المعهد ارتفاع خسائر الإنتاج إلى حوالي 30 مليار يورو على المدى الطويل.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي تعارضها ألمانيا، إلى تفاقم الخلاف بين إدارة ترامب وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ظل توتر العلاقات بالفعل بسبب الخلافات حول الإنفاق الدفاعي وأوكرانيا وقضايا غير عسكرية مثل الرسوم الجمركية. وقال ترامب أمس الجمعة، إنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات إلى 25% خلال الأيام المقبلة بدلاً من 15% التي تم الاتفاق عليها سابقاً، متهماً الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاقه التجاري مع واشنطن.

وفرضت إدارة ترامب العام الماضي رسوماً جمركية نسبتها 25% على واردات السيارات العالمية بموجب قانون تجاري يتعلق بالأمن القومي، لكنها أبرمت اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي في أغسطس/ آب يخفض هذه الرسوم إلى 15% صافية، شاملة الرسوم السابقة. وفي المقابل، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الأميركية، بما يشمل السيارات، وقبول معايير السلامة والانبعاثات الأميركية للمركبات.

وقال يوليان هينتس الخبير الاقتصادي في المعهد: "سيلحق ضرر شديد بمعدل النمو الألماني المتباطئ بالفعل". ويتوقع المعهد حالياً أن ينمو الاقتصاد الألماني 0.8% هذا العام. وذكر أن الاقتصادات الأوروبية الأخرى التي لديها قطاعات صناعة سيارات كبيرة، مثل إيطاليا وسلوفاكيا والسويد، ستتكبد على الأرجح خسائر فادحة أيضاً. لكن ينس زوديكوم كبير مستشاري وزير المالية الألماني نصح بتوخي الحذر إزاء تصريحات ترامب. وقال لـ"رويترز": "على الاتحاد الأوروبي ببساطة أن ينتظر... من المعروف جيداً أن ترامب سريع في تعليق أو سحب تهديداته الجسيمة بفرض رسوم جمركية". وأضاف أنه يتعين على الرئيس شرح سبب اعتقاده أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بالاتفاقية التجارية الحالية.

(الدولار = 0.85 يورو)

(رويترز، العربي الجديد)