رسوم ترامب تهدد الصناعة الجوية البرازيلية

حذرت الشركة البرازيلية الجوية إمبراير (شركة تصنيع طائرات صغيرة ومتوسطة الحجم للاستعمال الداخلي)، من أنها ستواجه تحديات في إلغاء الطلبات وتأخيرها في حال تطبيق "الرسوم الجمركية العقابية" التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال الرئيس التنفيذي فرانسيسكو غوميز نيتو في مقابلة مع بلومبيرغ اليوم الأحد في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) في ماليزيا: "ليس لدينا أي مشكلات تتعلق بالإلغاء في هذه المرحلة، ولكن في منتصف المدة، قد يحدث هذا".

وأشار نيتو إلى أن هذه الرسوم ستنعكس بالسلب على الصناعة الأميركية، "لأن إنتاج طائرات أقل يعني شراء معدات أقل من الولايات المتحدة". مشدّداً على أن "إلغاء الرسوم الجمركية أمر بالغ الأهمية، من باب أنها "قد تُضيف مليوني دولار في كلفة كل طائرة". مضيفاً أن "الشركة لا تزال لديها نحو 31 مليار دولار من المتأخرات من الطلبات الجديدة، وهو أعلى مستوى لها في تسع سنوات". ونقلت بلومبيرغ أن إمبراير تدرس استثمار 500 مليون دولار في خط تركيب أميركي جديد من شأنه أن يوفر 2500 وظيفة في حال اختارت الحكومة الأميركية طائرتها العسكرية KC-390. كما تخطط الشركة أيضاً لاستثمار 500 مليون دولار أخرى في المصانع على مدى السنوات الخمس المقبلة.

رسوم بقيمة صافي الدخل

ولا تزال إمبراير التي تعتبر ثالث أكبر شركة تصنيع طائرات تجارية بعد إيرباص وبوينغ تواجه رسوماً جمركية بقيمة 80 مليون دولار هذا العام، وهو ما يعادل تقريباً صافي دخل الربع الثاني. وكانت منتجات الشركة المصنعة للطائرات وقطع غيارها من بين الإعفاءات من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فُرضت على أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية رداً على إدانة الرئيس البرازيلي السابق اليميني جايير بولسونارو حليف ترامب، بالسجن 27 عاماً لدوره في محاولة انقلاب فاشلة بعد خسارته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس الحالي لولا.

وقال ويلي والش مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في يوليو/تموز الماضي، إن شركات الطيران قد تتردد في تسلّم طلبياتها من الطائرات بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على تكلفة الطائرات. وأضاف في تصريحات إعلامية في سنغافورة أن "الأمر لن يكون مجرد مشكلة كبيرة تتعلق بشركتي بوينغ وإيرباص، بل سيؤثر على جميع نواحي صناعة الطيران وسيكون له تأثير أيضاً على معظم شركات الطيران إن لم يكن كلها".

خلاف واشنطن وبرازيليا

وجاءت تصريحات نيتو في الوقت الذي لا تزال فيه حكومة البرازيل على خلاف مع واشنطن. ومع ذلك يأمل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في لقاء ترامب في ماليزيا لإقناعه بخفض الرسوم الجمركية من 50% إلى 10%. وحثّ لولا نظيره الأميركي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية يوم الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على رفع "الرسوم الجمركية العقابية" البالغة 40% التي فرضها على البضائع البرازيلية، والإجراءات التقييدية التي تطبقها الولايات المتحدة. وذلك في أول محادثات رسمية، بعد أشهر من العداء، حيث اقترح كلاهما عقد اجتماع شخصي في المستقبل القريب. قبل أن يعلن ترامب في اليوم ذاته عبر منصته تروث سوشال أنه سيلتقي لولا "في المستقبل القريب، في الولايات المتحدة والبرازيل، وسيجريان مباحثات أخرى"، موضحاً أنهما ناقشا في المكالمة الهاتفية موضوعي الاقتصاد والتجارة". بينما أعلنت الرئاسة البرازيلية بأن لولا طرح مع ترامب إمكانية عقد اجتماع شخصي خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا الذي افتُتح اليوم. ونقلت "رويترز" آنذاك أن الرئيسين تحدثا لنصف ساعة بلهجة ودية، وخلال المكالمة طلب لولا "رفع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات بلاده والعقوبات المفروضة على المسؤولين البرازيليين".